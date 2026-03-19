Broker Consulting sílí v developmentu: Primární prodeje vzrostly o 63 procent

13:35
Skupina Broker Consulting je na českém trhu známá především jako dlouhodobý poskytovatel finančních a realitních služeb. Vedle konzultací v oblasti investic, hypoték či pojištění se dlouhodobě věnuje také developmentu, který dnes patří mezi nejrychleji rostoucí oblasti jejích realitních aktivit a řadí Broker Consulting mezi lídry realitního trhu.

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Nová Papírna | foto: Broker Consulting

V roce 2025 skupina realizovala v České republice 1 579 primárních prodejů, jejichž počet meziročně vzrostl o 63 procent. Nové nemovitosti tak tvořily téměř 42 procent všech realizovaných transakcí.

„S klienty řešíme jejich finance a životní plány už téměř třicet let a stojíme u řady důležitých rozhodnutí, která během života dělají. Development nám dává možnost tuto zkušenost promítnout přímo do projektů, které připravujeme. Přemýšlíme o tom, jak mají nové domy a celé lokality fungovat, jak mají zapadat do svého okolí a jak se v nich bude lidem skutečně žít. Díky dlouholeté práci s klienty tak dnes můžeme lidem nabídnout bydlení v místech, kde chtějí skutečně žít, na adresách, o které je dlouhodobý zájem,“ vysvětluje Petr Hrubý, zakladatel Broker Consulting.

Developerské projekty skupiny vznikají především prostřednictvím dlouhodobě etablované společnosti BC Real a společnosti Broker Development. Skupina přitom nejen realizuje vlastní projekty, ale zároveň spolupracuje s desítkami prověřených developerů napříč Českou republikou i v zahraničí.

Od proměny brownfieldu k nové městské čtvrti

Za zmínku rozhodně stojí projekt Nová Papírna v Plzni, kde ve čtvrté a páté etapě výstavby vzniká čtvrť pro více než tři a půl tisíce nových rezidentů. Rozsáhlý areál bývalé papírny se postupně proměňuje v plnohodnotnou část města, která navazuje na svou industriální minulost, ale dává jí současnou podobu.

„Nevytváříme jen nové bydlení, ale živé místo inspirované tím nejlepším z Prahy, Londýna a Berlína. V celkem devíti etapách zde vznikne zhruba 1700 nových bytů špičkových parametrů a také bohatá infrastruktura v podobě náměstí, parků, obchodů i kulturních prostor. Součástí projektu bude také mateřská škola pro více než 100 dětí a parkovací dům, který navýší parkovací kapacitu o dalších 250 míst pro návštěvníky polyfunkčního areálu i přilehlé náplavky,“ říká Martin Hrubý, spoluzakladatel Broker Development a BC Real.

Nejnovějším přírůstkem je také koupě projektu skupiny ICP v Plzni, kde skupina navazuje na již připravené území a plánuje postupnou výstavbu nové městské části s přibližně 340 byty.

Palác Anglické nábřeží v Plzni

Městské projekty i bydlení v horských lokalitách

Vedle městských projektů se skupina věnuje také výstavbě v lokalitách s rekreačním a investičním potenciálem, které rozvíjí pod značkou Broker Development. Příkladem jsou apartmány na Plešivci v Krušných horách. Do portfolia skupiny patří také rezidenční projekty Na Vyhlídce v Kaplici a Central Point Kladno, které představují moderní městské bydlení v dobře dostupných lokalitách.

Apartmány Plešivec

Od výstavby k prodeji

Skupina Broker Consulting zrealizovala v roce 2025 napříč Českem, Slovenskem, Španělskem a Dubají také více než 4 300 prodejů v celkovém objemu 22,79 miliardy korun. Zahraniční aktivity ve Španělsku a Dubaji přitom představovaly 172 transakcí v objemu přes 2,19 miliardy korun.

„Realitní služby dnes tvoří stále významnější součást aktivit celé skupiny. Kombinace vlastního developmentu, spolupráce s partnerskými developery a silné distribuční sítě nám umožňuje být klientům partnerem v celém procesu, od výběru nemovitosti až po její financování a správu. Právě tento komplexní přístup stojí za velmi silnými výsledky, kterých dnes jako skupina dosahujeme,“ říká Vilém Podliska, generální ředitel Broker Consulting.

Projekty skupiny si své majitele nacházejí přirozeně, často ještě ve fázi příprav, a to proto, že stojí na čitelných základech: práci s místem, promyšleném návrhu a realistickém pohledu na každodenní fungování bydlení.

Nemovitosti ve Španělsku

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.