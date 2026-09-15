Britský turista vyskočil z výletní lodi, aby doplaval k baru na pláži. Kvůli pivu zemřel

„Umřít žízní“ se často používá jako metafora, může však dostat velmi reálnou a smutnou podobu. V případě dvou bratrů, kteří pro pivo riskovali život, má dokonce velmi hořkou příchuť.
O neštěstí informoval britský zpravodajský portál Mirrors odvoláním na místní média. Podle jejich informací působili oba muži opile už na palubě, a když jim posádka odepřela další pivo, vyskočili oknem lodi ve snaze doplavat si pro něj po vlastní ose.
Rodina málem přišla o oba syny
Výletní loď jela z letoviska Cambrils do Salou. Na její palubě cestovali i dva bratři ve věku 45 a 42 let se svými rodiči. Článek Diari de Tarragona dále uvádí, že oba muži působili rozruch už před nástupem na palubu v Cambrils. Kapitán lodi se obával dalších problémů a odmítl jim podávat další alkohol.
Starší z bratrů tak skočil do moře a mladší ho následoval, zatímco rodiče věřili, že jsou dobří plavci a znovu se setkají v Salou. Na pláž se však dostal pouze mladší syn. Po starším bylo vyhlášeno pátrání a jeho tělo bylo nakonec vytaženo z vody bez známek života. Příčina smrti zatím nebyla potvrzená, ale původní zdroje připouští jako nejpravděpodobnější, že podlehl vyčerpání.