Britský turista vyskočil z výletní lodi, aby doplaval k baru na pláži. Kvůli pivu zemřel

Zuzana Stiboříková
  14:14

Konec letní sezóny na Costa Dorada je poznamenán tragédií. Britský turista zahynul, když skočil z výletní lodi, aby doplaval do plážového baru pro pivo | foto: SeaDream Yacht Club

Výletní plavba mezi dvěma letovisky na Costa Dorada, neboli Zlatém pobřeží v Katalánsku, se změnila v tragédii. Dva turisté z Británie nechtěli čekat, až loď dorazí na pobřeží, a rozhodli se doplavat do plážového baru. Jeden se dostal na břeh, druhý však zahynul.

„Umřít žízní“ se často používá jako metafora, může však dostat velmi reálnou a smutnou podobu. V případě dvou bratrů, kteří pro pivo riskovali život, má dokonce velmi hořkou příchuť.

O neštěstí informoval britský zpravodajský portál Mirrors odvoláním na místní média. Podle jejich informací působili oba muži opile už na palubě, a když jim posádka odepřela další pivo, vyskočili oknem lodi ve snaze doplavat si pro něj po vlastní ose.

Rodina málem přišla o oba syny

Výletní loď jela z letoviska Cambrils do Salou. Na její palubě cestovali i dva bratři ve věku 45 a 42 let se svými rodiči. Článek Diari de Tarragona dále uvádí, že oba muži působili rozruch už před nástupem na palubu v Cambrils. Kapitán lodi se obával dalších problémů a odmítl jim podávat další alkohol.

Starší z bratrů tak skočil do moře a mladší ho následoval, zatímco rodiče věřili, že jsou dobří plavci a znovu se setkají v Salou. Na pláž se však dostal pouze mladší syn. Po starším bylo vyhlášeno pátrání a jeho tělo bylo nakonec vytaženo z vody bez známek života. Příčina smrti zatím nebyla potvrzená, ale původní zdroje připouští jako nejpravděpodobnější, že podlehl vyčerpání.

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Britský turista vyskočil z výletní lodi, aby doplaval k baru na pláži. Kvůli pivu zemřel

Konec letní sezóny na Costa Dorada je poznamenán tragédií. Britský turista zahynul, když skočil z výletní lodi, aby doplaval do plážového baru pro pivo

Výletní plavba mezi dvěma letovisky na Costa Dorada, neboli Zlatém pobřeží v Katalánsku, se změnila v tragédii. Dva turisté z Británie nechtěli čekat, až loď dorazí na pobřeží, a rozhodli se doplavat...

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Britský turista vyskočil z výletní lodi, aby doplaval k baru na pláži. Kvůli pivu zemřel

Konec letní sezóny na Costa Dorada je poznamenán tragédií. Britský turista zahynul, když skočil z výletní lodi, aby doplaval do plážového baru pro pivo

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