Britský turista s účesem na hrnec se stal přes noc celebritou. Stačilo jedno video

Jack Kay přijel jako mnoho jemu podobných Britů na Ibizu v létě pařit s kamarády. Pořadatel party ale začal pátrat po identitě neznámého chlapíka s divným účesem, v černém tílku a slunečních brýlích, kterého označil za karikaturu běžného Brita na Ibize. „Zná někdo tuhle absolutní legendu? Za jméno dáme vstupenky zdarma,“ napsali u videa. V komentářích někdo napsal: „To je Final Boss Ibiza.“ Přezdívka se ujala a zrodila se internetová hvězda.
Co vypadalo jako virální záležitost pro zábavu na pár dní, Jack Kay dokázal neuvěřitelně zpeněžit. Po návratu do Británie podepsal smlouvu s PR agenturou, která zastupuje i účinkující televizních show jako je Love Island.
Během prvních šesti týdnů vydělal 940 tisíc eur. Vrátil se na Ibizu a pořadatelé si jeho přítomnost žádali na festivaly a klubové koncerty v naději, že vzbudí velký zájem a přitáhne tržby z prodeje. Za jeden večer si tak nechal vyplácet i 70 tisíc eur a dalších 235 tisíc eur dostal z rychle zajištěných reklamních smluv, píše deník Bild.
Brit s neortodoxním účesem následně spustil vlastní řadu zboží ve spolupráci s módním řetězcem Boohoo. Jako odměnu dostal Range Rover s personalizovanou poznávací značkou „BOSS“.
Skotská společnost Lionheart Entertainment, která se zabývá propagací akcí v nočních klubech, zajistila Jackovi sérii akcí ve Velké Británii. Hudebník Carnao Beats si Jacka vyžádal na společnou technoskladbu, kterou vydali na Spotify.
Sám svůj nečekaný úspěch hodnotí střízlivě. „Snažím se zachovat chladnou hlavu, protože mám doma malou dceru,“ řekl deníku The Sun. „Jako dítě jsem neměl nic, takže je prostě neuvěřitelné, že jí můžu nabídnout život, kde může mít všechno, co si přeje,“ dodal.
Jak Bild dodává, humbuk kolem mladého influencera neustává. Jack Kay si přezdívku Final Boss nechal zaregistrovat jako ochrannou známku na příštích deset let a chystá se otevřít vlastní noční klub a působit jako DJ.