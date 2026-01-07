Britský turista s účesem na hrnec se stal přes noc celebritou. Stačilo jedno video

Autor:
  12:05
Podivný sestřih „na hrnec“, sluneční brýle a tlustý řetěz kolem krku udělaly z britského turisty na Ibize přes noc celebritu. Stačila náhoda. Stavebního dělníka z Newcastlu na dovolené na oblíbeném španělském ostrově zachytilo video natočené na jedné taneční party. Jeho vizáž a klátivé pohyby do rytmu hudby způsobily poprask na sociálních sítích, kde se videoklip lavinovitě rozšířil. Z Jacka se stal během jediné noci kultovní „Boss z Ibizy“.
Záběr z videa, které zachytilo Jacka Kaye na dovolené na Ibize. (11. srpna 2025)

Záběr z videa, které zachytilo Jacka Kaye na dovolené na Ibize. (11. srpna 2025) | foto: Instagram - ZeroSixWest

Stavební dělník z Newcastlu Jack Kay si užívá život celebrity. (11. srpna 2025)
Stavební dělník z Newcastlu Jack Kay si užívá život celebrity. (11. srpna 2025)
Stavební dělník z Newcastlu Jack Kay si užívá život celebrity. (11. srpna 2025)
Stavební dělník z Newcastlu Jack Kay si užívá život celebrity. (11. srpna 2025)
8 fotografií

Jack Kay přijel jako mnoho jemu podobných Britů na Ibizu v létě pařit s kamarády. Pořadatel party ale začal pátrat po identitě neznámého chlapíka s divným účesem, v černém tílku a slunečních brýlích, kterého označil za karikaturu běžného Brita na Ibize. „Zná někdo tuhle absolutní legendu? Za jméno dáme vstupenky zdarma,“ napsali u videa. V komentářích někdo napsal: „To je Final Boss Ibiza.“ Přezdívka se ujala a zrodila se internetová hvězda.

zerosixwest

Does anyone know this absolute legend coz weve got 2 free guestlists with his name on it!
.
#ibiza #ibiza2025 #ibiza25 #zerosixwest #eivissa25 #eivissa #eivissa2025 #

3. srpna 2025 v 18:16, příspěvek archivován: 7. ledna 2026 v 11:37
oblíbit odpovědět uložit

Co vypadalo jako virální záležitost pro zábavu na pár dní, Jack Kay dokázal neuvěřitelně zpeněžit. Po návratu do Británie podepsal smlouvu s PR agenturou, která zastupuje i účinkující televizních show jako je Love Island.

Během prvních šesti týdnů vydělal 940 tisíc eur. Vrátil se na Ibizu a pořadatelé si jeho přítomnost žádali na festivaly a klubové koncerty v naději, že vzbudí velký zájem a přitáhne tržby z prodeje. Za jeden večer si tak nechal vyplácet i 70 tisíc eur a dalších 235 tisíc eur dostal z rychle zajištěných reklamních smluv, píše deník Bild.

Brit s neortodoxním účesem následně spustil vlastní řadu zboží ve spolupráci s módním řetězcem Boohoo. Jako odměnu dostal Range Rover s personalizovanou poznávací značkou „BOSS“.

Ibiza je ráj jen pro někoho. Turisté křepčí na párty, místní spí v autech

Skotská společnost Lionheart Entertainment, která se zabývá propagací akcí v nočních klubech, zajistila Jackovi sérii akcí ve Velké Británii. Hudebník Carnao Beats si Jacka vyžádal na společnou technoskladbu, kterou vydali na Spotify.

Sám svůj nečekaný úspěch hodnotí střízlivě. „Snažím se zachovat chladnou hlavu, protože mám doma malou dceru,“ řekl deníku The Sun. „Jako dítě jsem neměl nic, takže je prostě neuvěřitelné, že jí můžu nabídnout život, kde může mít všechno, co si přeje,“ dodal.

Jak Bild dodává, humbuk kolem mladého influencera neustává. Jack Kay si přezdívku Final Boss nechal zaregistrovat jako ochrannou známku na příštích deset let a chystá se otevřít vlastní noční klub a působit jako DJ.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

„Žerou“ magnety na lednici elektřinu? K vysvětlení odborníků se přidal i Bosch

Lednička je pokryta fotografiemi a magnetkami z cest. U dětí jsou velmi...

Barevné magnetky, pohledy z dovolené nebo dětské kresby. Pro řadu domácností je lednice nástěnkou každodenního života. Spolu s tím se ale už roky šíří domněnka, že magnetky mohou spotřebiči škodit a...

Konec výmluv na auto v garáži. Povinné ručení v roce 2026 výrazně přitvrdí

Komerční sdělení
Využijte nezávislý srovnávač povinného ručení Top-Pojištění.cz a užijte si...

V roce 2026 už neobstojí výmluvy na zapomenutou zelenou kartu nebo auto, které „jen stojí v garáži“. Stát definitivně dokončil digitální revoluci v pojištění vozidel a díky on-line propojení všech...

Britský turista s účesem na hrnec se stal přes noc celebritou. Stačilo jedno video

Záběr z videa, které zachytilo Jacka Kaye na dovolené na Ibize. (11. srpna 2025)

Podivný sestřih „na hrnec“, sluneční brýle a tlustý řetěz kolem krku udělaly z britského turisty na Ibize přes noc celebritu. Stačila náhoda. Stavebního dělníka z Newcastlu na dovolené na oblíbeném...

Na benzince 160 km od domu rodinu čekal šok. Na střeše auta byl jejich kocour

Margaret Denardová se svým kocourem Ray Rayem

O tom, že kočky mají devět životů, psal už Karel Čapek v Devateru pohádek. A majitelé koček o skutečném čísle karambolů, které by nikdo jiný než jejich mazlíček nepřežil, vědí své. Americká rodina...

Zárubův křik a Antošovo „chachááá“. Tři roky po sobě to znamená jediné

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Začíná to být hezká tradice. Už třetím rokem po sobě přicházejí závěrečné sekundy nerozhodného zápasu ve vyřazovací části mezi Kanadou a Českem a pak se to stane. Češi dají gól, komentátor Robert...

Fanoušci odmítají konec Stranger Things a spekulují, že se dnes objeví 9. díl

Seriál Stranger Things se dočká finále nejen na obrazovkách Netflixu, ale i v...

Dvouhodinové finále seriálu Stranger Things mělo být definitivní tečkou. Místo rozloučení ale rozpoutalo lavinu spekulací. Na sociálních sítích teď trenduje hashtag #ConformityGate. Fanouškovská...

7. ledna 2026  12:05

Britský turista s účesem na hrnec se stal přes noc celebritou. Stačilo jedno video

Záběr z videa, které zachytilo Jacka Kaye na dovolené na Ibize. (11. srpna 2025)

Podivný sestřih „na hrnec“, sluneční brýle a tlustý řetěz kolem krku udělaly z britského turisty na Ibize přes noc celebritu. Stačila náhoda. Stavebního dělníka z Newcastlu na dovolené na oblíbeném...

7. ledna 2026  12:05

Cestujete víckrát za rok? Podívejte se, jak v roce 2026 ušetřit na pojištění

Komerční sdělení
Srovnejte si cestovní pojištění pomocí Top-Pojištění.cz.

Většina z nás řeší cestovní pojištění až ve chvíli, kdy balí kufry. Klikneme na první rozumnou nabídku, zaplatíme pár stovek a na týden máme klid. Jenže pokud za hranice vyrážíte častěji než jednou...

7. ledna 2026

Proč se e-auto vyplatí a potřebujete dálniční známku pro elektromobil?

Komerční sdělení
ilustrační obrázek

Zjistěte, jak se elektrický vůz vyplatí díky nižším nákladům, legislativním výhodám a tipům na úvěr na elektromobil. Praktické rady a přehled výhod.

6. ledna 2026  13:20

„Žerou“ magnety na lednici elektřinu? K vysvětlení odborníků se přidal i Bosch

Lednička je pokryta fotografiemi a magnetkami z cest. U dětí jsou velmi...

Barevné magnetky, pohledy z dovolené nebo dětské kresby. Pro řadu domácností je lednice nástěnkou každodenního života. Spolu s tím se ale už roky šíří domněnka, že magnetky mohou spotřebiči škodit a...

6. ledna 2026

Zárubův křik a Antošovo „chachááá“. Tři roky po sobě to znamená jediné

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Začíná to být hezká tradice. Už třetím rokem po sobě přicházejí závěrečné sekundy nerozhodného zápasu ve vyřazovací části mezi Kanadou a Českem a pak se to stane. Češi dají gól, komentátor Robert...

5. ledna 2026  13:12

Týčka ve vlasech, zápalky v nose, lžíce na těle. Nejbizarnější rekordy roku 2025

Američanka Anya Bannaschová se v roce 2025 zapsala do Guinnessovy knihy rekordů.

Každý rok přináší nové lidské – a občas i zvířecí – výkony, které posouvají hranice možného i představitelného. Guinnessova kniha rekordů ani v roce 2025 nezklamala. Přinášíme výběr pěti...

1. ledna 2026

Film Bardotky

Hynek Čermák, Pavlína Pořízková, Eva Holubová a Dagmar Havlová ve filmu Bardotky

Tři výrazné ženské osobnosti, které spojuje šarm, životní nadhled a odvaha zkoušet nové věci. Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a světová supermodelka Pavlína Pořízková se potkávají před kamerou...

31. prosince 2025  14:45

Na benzince 160 km od domu rodinu čekal šok. Na střeše auta byl jejich kocour

Margaret Denardová se svým kocourem Ray Rayem

O tom, že kočky mají devět životů, psal už Karel Čapek v Devateru pohádek. A majitelé koček o skutečném čísle karambolů, které by nikdo jiný než jejich mazlíček nepřežil, vědí své. Americká rodina...

31. prosince 2025  13:51

On jediný mi rozumí. Japonka se provdala za partnera, který existuje jen v telefonu

Japonka si vzala partnera vytvořeného umělou inteligencí

Dvaatřicetiletá operátorka call centra Jurina Noguči uzavřela sňatek s partnerem vytvořeným umělou inteligencí. Digitální ženich byl na obrazovce telefonu a nevěsta si při výměně prstenů nasadila...

31. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Konec výmluv na auto v garáži. Povinné ručení v roce 2026 výrazně přitvrdí

Komerční sdělení
Využijte nezávislý srovnávač povinného ručení Top-Pojištění.cz a užijte si...

V roce 2026 už neobstojí výmluvy na zapomenutou zelenou kartu nebo auto, které „jen stojí v garáži“. Stát definitivně dokončil digitální revoluci v pojištění vozidel a díky on-line propojení všech...

31. prosince 2025

Krmení granulemi psům často nedělá dobře. Co jim přesně vadí?

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Svědění, škrábání, zarudlá kůže, ale také časté průjmy a nadýmání. Tyto potíže, které dnes trápí mnoho psů, nemusí být primárně alergií, ale spíše důsledkem dlouhodobě nepřirozené stravy. Většina...

31. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.