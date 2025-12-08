Británie hledá plyšáka. Ve stratosféře se odpojil od balónu a spadl na Zem

Za projektem stojí žáci sedmé a osmé třídy ve spolupráci se studentským kosmickým spolkem Univerzity v Southamptonu.
Balón vybavený kamerou zaznamenal celou cestu medvídka až do horních vrstev atmosféry. Na záběrech je vidět i okamžik, kdy se Bradford ve stratosféře nad městem Henley-on-Thames náhle uvolnil ze svého místa. Podle původního plánu měl spolu se zbytkem nákladu přistát do bezpečí v oblasti Basingstoke.
Místo dopadu však zůstává neznámé, pravděpodobně se nachází někde mezi Earley a Fawley v širším okolí Henley-on-Thames.
Škola i žáci stále doufají, že se jejich odvážný „kosmonaut“ brzy najde a z dobrodružné výpravy se vrátí zpět do školních lavic „Pokud o medvědovi máte jakékoli, třeba i drobné informace, budeme vděční za každou stopu,“ uvedla škola na sociálních sítích.
|
Co letos Češi hledali na Googlu? Trendoval velký omyl, nezadaný fešák i plyšový nesmysl
Učitelka přírodních věd z Walhampton School Ellie Robinsonová řekla BBC, že Bradford si vedl skvěle, když vystoupal do výšky přibližně 26 kilometrů nad zemským povrchem. „Jsem si jistá, že je v pořádku. Děti jsme ujistili, že je velmi statečný a vynalézavý,“ dodala.
Projekt měl žákům přiblížit principy atmosférického výzkumu, fyziky letu a týmové spolupráce. Teď se navíc stal i neplánovanou lekcí z trpělivosti. A možná i detektivní práce.