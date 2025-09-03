Co se stalo? V rámci speciálního kola ligy australského fotbalu se hráčky Brisbane Lions pochlubily na hřišti novými dresy.
Design zadní části trikotu pak tvořil domorodý vzor na počest místní kultury. Obrázek ve spodní části dresu pak tvořil černý strom a symboly toků tří řek zasazeném ve žlutém (zlatém) oblouku. Potud všechno v pohodě.
Celkový design dresu se dokonce setkal s velkou chválou, jak píše australský web News.com.
Jenže co zblízka vypadalo v pořádku, to z při pohledu z tribuny vyvolalo nejdříve údiv a potom záchvaty smíchu. Fotbalistky se v tu chvíli jevily, jako by měly kraťasy, které jim sklouzávají nepatřičně nízko a vykukovalo jim pozadí.
Věc se samozřejmě bleskově rozšířila po sociálních sítích, podivný design komentovali i odborníci. „Co se to tady děje? Vypadá to, jako by jim stáhli kraťasy, ty dresy by měly být rychle opraveny. Jsou hrozné,“ kritizoval přední fotbalový analytik David King.
Výsledek, při němž hráčky Brisbane podlehly celku Carlton 44-58 tak nikoho příliš nezajímal, všichni si spíš dobírali nepovedené dresy. Jak web připomíná, podobně si v červnu vedl i mužský tým Brisbane, do něj se fanoušci strefovali, protože jim design dresů připomínal tanga.
Podobný optický klam dresů nebyl k viděni poprvé. Například před 11 lety zaujaly dresy kolumbijského ženského cyklistického týmu v tělové barvě v oblasti břicha a rozkroku. Šéf mezinárodní cyklistické federace Brian Cookson tehdy prohlásil, že tyto úbory jsou „nepřijatelné z jakéhokoliv hlediska slušnosti.“