Bombogeneze pošle na Evropu orkán a lijáky. Její vliv pocítí i Česko

Bombogeneze je meteorologický jev, při kterém velmi rychle klesne tlak vzduchu. Nastává při poklesu o 24 hektopascalů (hPa) během 24 hodin. Následně se tvoří velmi silné bouře s ničivými větry a silnými srážkami.
Podle nejnovějších meteorologických modelů se tlaková níže utvoří ve středu kolem poledne nad Biskajským zálivem a svého vrcholu dosáhne ve čtvrtek kolem poledne. Během 24 hodin poklesne tlak o 26 až 28 hPa, což odpovídá tzv. explozivní cyklogenezi neboli „bombové cyklóně“.
Na zemském povrchu se to projeví silnými až velmi silnými nárazy větru o rychlosti 100 až 130 km/h, zejména od severního pobřeží Francie přes Lamanšský průliv a jižní Anglii až po pobřeží Belgie a Nizozemska. Beaufortova stupnice označuje vítr o síle nad 118 km/hod za orkán. Severe Weather varuje, že ve čtvrtek od rána do odpoledne může vítr vážně narušit leteckou dopravu.
A tlaková výše požene nečas dále na východ do evropského vnitrozemí. V Česku bude vát silnější vítr, ale Český hydrometeorologický ústav zatím žádnou výstrahu nevydal. Na konci týdne se však kvůli tomu změní počasí. Zatímco ještě ve čtvrtek může být místy až 20 stupňů Celsia, o víkendu bude o deset stupňů méně.