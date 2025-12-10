Boj o zaměstnance vyhrává ten nejrychlejší. Proč e-mail a Excel v náboru už nestačí?

Pohled na aktuální čísla z trhu práce je pro zaměstnavatele neúprosný. Data Českého statistického úřadu (ČSÚ) ze září 2025 potvrzují trend, že nezaměstnanost se drží na historických minimech a míra zaměstnanosti je extrémně vysoká. Jinými slovy – kdo chtěl pracovat, ten už dávno pracuje.
Volných lidí je na trhu jako šafránu. Největší hlad je po kvalifikovaných technicích, IT specialistech, ale i schopných obchodnících. Tato situace vytváří vysoce konkurenční prostředí, kde se karta obrátila. Už to není firma, kdo si vybírá z desítek zoufalých uchazečů. Je to kandidát, který si vybírá firmu.
Vážně excelové tabulky v roce 2025?
Navzdory této realitě je až s podivem, kolik českých firem, od malých rodinných podniků až po středně velké korporace, stále řídí nábor pomocí kombinace e-mailové schránky a sdíleného Excelu.
Představte si typický scénář, kdy na inzerát odpoví slibný uchazeč. Jeho životopis přistane v e-mailu HR manažerky. Ta jej přeposílá vedoucímu oddělení, aby se na něj „mrknul“. Vedoucí je na schůzkách, k e-mailu se dostane za dva dny. Odpovídá HR, že by kandidáta rád viděl. HR manažerka otevírá Excel, kam si ručně zapíše jméno, a píše kandidátovi e-mail s návrhem termínů. Uběhl týden.
Během tohoto týdne ale tentýž kandidát absolvoval dva pohovory u konkurence, která zareagovala do 24 hodin, a má na stole konkrétní nabídku. Když se mu vaše firma konečně ozve s termínem pohovoru, už jen zdvořile poděkuje. Ztratili jste talent, protože váš proces byl příliš pomalý a analogový.
Manuální administrativa s sebou nese i další rizika, jako je ztráta přehledu v té hromadě emailů, ale i špatná zkušenost ze strany kandidátů, protože pomalý nábor se rovná pomalá a zkostnatělá firma. A to ještě nemluvíme o problémech s GDPR, kdy je posílání životopisů e-mailem sem a tam a jejich ukládání na plochu počítače je z pohledu ochrany osobních údajů časovanou bombou.
Automatizace není luxus, ale nutnost
Pokud chcete v roce 2025 uspět v boji o talenty, musíte radikálně zkrátit dobu „Time-to-Hire“ (čas od vypsání pozice do nástupu). Toho nelze dosáhnout tím, že budete rychleji psát e-maily, ale tím, že rutinu přenecháte strojům.
Moderní firmy proto přecházejí na specializované softwarové nástroje. Tím klíčovým je ATS (Applicant Tracking System). Jedná se o systém, který funguje jako centrální mozek celého náboru.
Jak to vypadá v praxi s využitím ATS?
V praxi s využitím ATS odpadá nutnost prohledávat pět různých schránek, protože životopisy ze všech pracovních portálů (Jobs.cz, LinkedIn atd.) padají automaticky do jednoho systému. Ten za vás zároveň vyřeší rutinní komunikaci – umí sám odeslat potvrzení o přijetí nebo citlivou zamítací zprávu, takže kandidát nikdy nezůstane v nepříjemném „informačním vakuu“.
Celý proces se stává transparentním i uvnitř firmy. Manažeři vidí kandidáty v přehledných sloupcích podle fáze řízení a posouvají je dále pouhým přetažením myši. Místo zdlouhavého přeposílání e-mailů si kolegové píší hodnocení přímo k profilu uchazeče, což radikálně zrychluje rozhodování.
Od náboru až po spokojeného zaměstnance
Zatímco zahraniční nástroje bývají často robustní a drahé, na trhu existují i šikovná česká řešení, která chápou specifika místního trhu. Příkladem může být aplikace Sloneek. Ta je unikátní tím, že nábor nevnímá jako izolovaný proces, ale jako začátek cesty zaměstnance firmou.
Sloneek není jen prosté ATS. Jakmile totiž v systému vyberete vítězného kandidáta, jeho data se jedním kliknutím překlopí do zaměstnanecké karty. Odpadá tak další otravné přepisování údajů při nástupu. Systém následně řeší i evidenci docházky, dovolených, majetku nebo hodnocení zaměstnanců.
Proč je toto propojení důležité? Protože boj o zaměstnance nekončí podpisem smlouvy. Rychlost a profesionalita, kterou ukážete při náboru díky ATS, musí pokračovat i při nástupu a v běžném pracovním životě. Pokud nováčka přivítáte moderní aplikací v mobilu místo stohu papírů a zmatků v Excelu, budujete si image moderního zaměstnavatele, od kterého se neodchází.
Čas jsou peníze (a dnes i lidé)
Investice do digitalizace HR procesů se v dnešní době vrací téměř okamžitě. Každý den, kdy je klíčová pozice ve vaší firmě neobsazená, vás stojí peníze – ať už v ušlém zisku, nebo v přetížení ostatních členů týmu.
Přestaňte se spoléhat na tabulky a paměť svých asistentek. Využijte technologie k tomu, abyste byli u kandidátů první. V době rekordní zaměstnanosti totiž platí jednoduchá rovnice: Kdo je rychlý a přehledný, ten má nejlepší lidi.