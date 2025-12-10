Boj o zaměstnance vyhrává ten nejrychlejší. Proč e-mail a Excel v náboru už nestačí?

„Omlouváme se, ale vybraný kandidát již přijal nabídku jinde.“ Věta, kterou žádný manažer ani personalista nechce slyšet, přesto se v českých firmách ozývá stále častěji. Zatímco vy teprve ladíte termín druhého kola pohovoru v nepřehledné tabulce v Excelu, konkurence už podepisuje smlouvu. V roce 2025 už totiž v náboru neplatí, že vyhrává ten silnější. Vyhrává ten nejrychlejší.

Boj o zaměstnance vyhrává ten nejrychlejší. | foto: Pexels

Pohled na aktuální čísla z trhu práce je pro zaměstnavatele neúprosný. Data Českého statistického úřadu (ČSÚ) ze září 2025 potvrzují trend, že nezaměstnanost se drží na historických minimech a míra zaměstnanosti je extrémně vysoká. Jinými slovy – kdo chtěl pracovat, ten už dávno pracuje.

Volných lidí je na trhu jako šafránu. Největší hlad je po kvalifikovaných technicích, IT specialistech, ale i schopných obchodnících. Tato situace vytváří vysoce konkurenční prostředí, kde se karta obrátila. Už to není firma, kdo si vybírá z desítek zoufalých uchazečů. Je to kandidát, který si vybírá firmu.

Vážně excelové tabulky v roce 2025?

Navzdory této realitě je až s podivem, kolik českých firem, od malých rodinných podniků až po středně velké korporace, stále řídí nábor pomocí kombinace e-mailové schránky a sdíleného Excelu.

Představte si typický scénář, kdy na inzerát odpoví slibný uchazeč. Jeho životopis přistane v e-mailu HR manažerky. Ta jej přeposílá vedoucímu oddělení, aby se na něj „mrknul“. Vedoucí je na schůzkách, k e-mailu se dostane za dva dny. Odpovídá HR, že by kandidáta rád viděl. HR manažerka otevírá Excel, kam si ručně zapíše jméno, a píše kandidátovi e-mail s návrhem termínů. Uběhl týden.

Během tohoto týdne ale tentýž kandidát absolvoval dva pohovory u konkurence, která zareagovala do 24 hodin, a má na stole konkrétní nabídku. Když se mu vaše firma konečně ozve s termínem pohovoru, už jen zdvořile poděkuje. Ztratili jste talent, protože váš proces byl příliš pomalý a analogový.

Manuální administrativa s sebou nese i další rizika, jako je ztráta přehledu v té hromadě emailů, ale i špatná zkušenost ze strany kandidátů, protože pomalý nábor se rovná pomalá a zkostnatělá firma. A to ještě nemluvíme o problémech s GDPR, kdy je posílání životopisů e-mailem sem a tam a jejich ukládání na plochu počítače je z pohledu ochrany osobních údajů časovanou bombou.

Automatizace není luxus, ale nutnost

Pokud chcete v roce 2025 uspět v boji o talenty, musíte radikálně zkrátit dobu „Time-to-Hire“ (čas od vypsání pozice do nástupu). Toho nelze dosáhnout tím, že budete rychleji psát e-maily, ale tím, že rutinu přenecháte strojům.

Moderní firmy proto přecházejí na specializované softwarové nástroje. Tím klíčovým je ATS (Applicant Tracking System). Jedná se o systém, který funguje jako centrální mozek celého náboru.

Jak to vypadá v praxi s využitím ATS?

V praxi s využitím ATS odpadá nutnost prohledávat pět různých schránek, protože životopisy ze všech pracovních portálů (Jobs.cz, LinkedIn atd.) padají automaticky do jednoho systému. Ten za vás zároveň vyřeší rutinní komunikaci – umí sám odeslat potvrzení o přijetí nebo citlivou zamítací zprávu, takže kandidát nikdy nezůstane v nepříjemném „informačním vakuu“.

Celý proces se stává transparentním i uvnitř firmy. Manažeři vidí kandidáty v přehledných sloupcích podle fáze řízení a posouvají je dále pouhým přetažením myši. Místo zdlouhavého přeposílání e-mailů si kolegové píší hodnocení přímo k profilu uchazeče, což radikálně zrychluje rozhodování.

Od náboru až po spokojeného zaměstnance

Zatímco zahraniční nástroje bývají často robustní a drahé, na trhu existují i šikovná česká řešení, která chápou specifika místního trhu.

Jakmile totiž v systému vyberete vítězného kandidáta, jeho data se jedním kliknutím překlopí do zaměstnanecké karty. Odpadá tak další otravné přepisování údajů při nástupu. Systém následně řeší i evidenci docházky, dovolených, majetku nebo hodnocení zaměstnanců.

Proč je toto propojení důležité? Protože boj o zaměstnance nekončí podpisem smlouvy. Rychlost a profesionalita, kterou ukážete při náboru díky ATS, musí pokračovat i při nástupu a v běžném pracovním životě. Pokud nováčka přivítáte moderní aplikací v mobilu místo stohu papírů a zmatků v Excelu, budujete si image moderního zaměstnavatele, od kterého se neodchází.

Čas jsou peníze (a dnes i lidé)

Investice do digitalizace HR procesů se v dnešní době vrací téměř okamžitě. Každý den, kdy je klíčová pozice ve vaší firmě neobsazená, vás stojí peníze – ať už v ušlém zisku, nebo v přetížení ostatních členů týmu.

Přestaňte se spoléhat na tabulky a paměť svých asistentek. Využijte technologie k tomu, abyste byli u kandidátů první. V době rekordní zaměstnanosti totiž platí jednoduchá rovnice: Kdo je rychlý a přehledný, ten má nejlepší lidi.

