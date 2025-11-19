Bitvu plešatců s přísavkami rozhodl trénink s ledničkou. Lesklé lebky měly sraz

Tereza Hrabinová
  8:44
Každý rok se v Japonsku sjedou na jedno místo členové unikátní asociace, aby vzdali hold životnímu nadhledu, humoru... a absenci vlasů. Jejich festival nazvaný Podzimní hostina plešatců (japonsky Chūshū no Utage) opět přilákala davy diváků, kteří nechtěli přijít o pohled na disciplíny stvořené na míru pro lesklé lebky.

Zatímco většina lidí na podzim hledá kaštany nebo ztracenou motivaci do práce, tito pánové si dávají gumové přísavky na hlavu a jdou do boje.

Vrcholem Podzimní hostiny plešatců v japonském městě Curuta byl turnaj v „přísavkové přetahované“, kde dva soupeři svými hlavami testují odhodlání a pevnost kůže na lebce.

Letos poprvé rozšířil věkové spektrum spolku i nováček ve věku dvaceti let, Kimija Jamamoto. Tento mladý odvážlivec se hned při své premiéře vyšvihl na výsluní, když si vybojoval vítězství v přetahované.

„Cvičil jsem doma. Přilepil jsem přísavky na lednici a snažil se s ní pohnout. Myslím, že ten trénink se mi vážně vyplatil,“ uvedl Jamamoto.

V závěrečném superfinále, které rozhodlo o celkovém šampionovi, však mladistvý elán nestačil na dlouholetou zkušenost. Utkali se dva ostřílení veteráni.

Absolutním vítězem a mistrem letošního ročníku se stal Kengo Kannari, který si připsal už třetí triumf a vysloužil si místo v Síni slávy asociace jako patnáctý člen v historii.

I on se podělil s fanoušky o recept na nezdolný výkon: „Tajemství mé síly? Nechávám si hlavu masírovat vnoučaty – udržuje ji to pěkně lesklou.“

Curuta opět ukázala, že když se spojí chuť bavit se, nadhled a přísavka, může i holá hlava přinést plnohodnotný kulturní zážitek.

