Zatímco většina lidí na podzim hledá kaštany nebo ztracenou motivaci do práce, tito pánové si dávají gumové přísavky na hlavu a jdou do boje.
Vrcholem Podzimní hostiny plešatců v japonském městě Curuta byl turnaj v „přísavkové přetahované“, kde dva soupeři svými hlavami testují odhodlání a pevnost kůže na lebce.
Letos poprvé rozšířil věkové spektrum spolku i nováček ve věku dvaceti let, Kimija Jamamoto. Tento mladý odvážlivec se hned při své premiéře vyšvihl na výsluní, když si vybojoval vítězství v přetahované.
„Cvičil jsem doma. Přilepil jsem přísavky na lednici a snažil se s ní pohnout. Myslím, že ten trénink se mi vážně vyplatil,“ uvedl Jamamoto.
V závěrečném superfinále, které rozhodlo o celkovém šampionovi, však mladistvý elán nestačil na dlouholetou zkušenost. Utkali se dva ostřílení veteráni.
Absolutním vítězem a mistrem letošního ročníku se stal Kengo Kannari, který si připsal už třetí triumf a vysloužil si místo v Síni slávy asociace jako patnáctý člen v historii.
I on se podělil s fanoušky o recept na nezdolný výkon: „Tajemství mé síly? Nechávám si hlavu masírovat vnoučaty – udržuje ji to pěkně lesklou.“
Curuta opět ukázala, že když se spojí chuť bavit se, nadhled a přísavka, může i holá hlava přinést plnohodnotný kulturní zážitek.