Australská pláž se rozsvítila jako v pohádce. Za kouzelné barvy mohou řasy

Ivana Vaňkátová
  15:34
Moře u slavné pláže St Kilda v Austrálii se rozzářilo podivuhodným růžovo-modrým světlem, které připomínalo nebe plné hvězd. Jenže zatímco sociální sítě zaplavily nadšené snímky, odborníci varují před skutečnou příčinou jevu zvaného bioluminiscence.

Příčinou bioluminiscence jsou takzvané mořské třpytky, neboli řasy Noctiluca scintillans. Barevný úkaz ve vodě přilákal davy lidí. Všichni chtěli vidět tajemné světlo ve vodě.

Přitom je to jev známý lidstvu přes 150 let. Poprvé byl zdokumentován v přístavu v Sydney už v roce 1860. Zhruba od 90. let se objevuje stále častěji. Důvodem je rostoucí teplota vody.

Jak a proč řasy svítí?

Za magickým jevem známým jako mořské jiskry nebo rudý příliv se skrývá chemická reakce. Podle profesorky Shauny Murrayové, odbornice na řasy a mořskou biologii z Technické univerzity v Sydney, obsahují tyto řasy proteiny zvané luciferázy, které způsobují, že řasy svítí. Vždy, když je voda s těmito řasami rozvířená, řasy začnou svítit. Jedná se o přirozenou součást ekosystému.

A řasy nejsou jediné, které to umí. Díky oxidaci luciferinu vydávají světlo také bakterie, žahavci, obrněnky nebo světlušky.

Ekologické dopady a rizika pro lidi

Tento okouzlující úkaz má i svou odvrácenou stránku. Zvýšený výskyt řas Noctiluca scintillans je spojován s oteplováním oceánů. Ačkoli tyto řasy nejsou toxické, mohou narušit ekosystém tím, že zvyšují obsah amoniaku a snižují obsah kyslíku ve vodě, což může být dráždivé pro ryby a jiné mořské živočichy. Proto se i lidem doporučuje rudý příliv spíše pozorovat, než vstupovat do vody, která může dráždit pokožku.

V Melbourne září pláž. Vodu osvětluje plankton

Bioluminiscence moře není doménou Austrálie

Tento fascinující přírodní úkaz se objevuje po celém světě, zejména v tropických a subtropických oblastech. Mezi nejznámější místa, kde je možné bioluminiscenční moře pozorovat, patří:

  • Luminous Lagoon, Jamajka: Jedna z nejznámějších bioluminiscenčních lagun na světě. Zde je jev způsoben mikroskopickými organismy dinoflageláty, které při pohybu svítí.
  • San Diego, Kalifornie, USA: Pláže v okolí San Diega, jako je La Jolla Cove, jsou občas zbarvené do červena během dne kvůli přílivu řas, které v noci svítí. Jev se zde objevuje nepravidelně, ale o to je magičtější.
  • Pláž Mattu, Indie: Bioluminiscence se objevuje na pláži ve městě Udupi v indickém státě Karnátaka, nejlepší období pro pozorování je podzim a zima, kdy je voda klidnější.
  • Gippsland Lakes, Austrálie: Dalším australským místem, kde se pravidelně objevuje bioluminiscence, jsou pobřežní jezera Gippsland ve státě Victoria. Zde se objevuje stejný typ řas jako v Melbourne, tedy Noctiluca scintillans.

Všechny tyto lokality se nacházejí v oblastech, kde jsou teplejší vody, dostatek živin a klidné mořské podmínky. Tato kombinace vytváří ideální prostředí pro množení bioluminiscenčních organismů.

Bioluminiscence není jen krásný úkaz, ale také fascinující přírodní jev, který ukazuje, jak se různé ekosystémy přizpůsobují a reagují na změny v okolí.

Děsivý, úžasný, šance jedna k milionu. Fotograf pořídil možná sportovní snímek roku

Šance jedna k milionu, možná ještě nižší. Tak internet hodnotí kousek italského fotografa Raye Giubila na právě probíhajícím tenisovém US Open. Podařil se mu při zápase jeho krajanky Jasmine...

Nové dresy měly oslavovat předky. Místo toho hráčkám „svítila“ pozadí

Měla to být oslava klubu a připomenutí jeho historie s odkazem na kulturní kořeny. Místo toho se dresy hráček australského fotbalu Brisbane Lions staly neplánovanými hvězdami sociálních sítí....

Vánoční prázdniny 2025 budou díky třem víkendům nejdelší, jaké mohou být

Ne, nezbláznili jsme se. Ač výuka sotva začala a stále přetrvává teplé počasí, někdo už zimní svátky vyhlíží. Proto se i v předstihu hodí vědět, na jak dlouhé volno se letos můžou žáci těšit. Ve...

Změna času 2025. Kdy letos skončí letní čas a začne zimní?

V roce 2025 skončí letní čas v neděli 26. října 2025. Zavádí se vždy poslední březnovou neděli na sedm měsíců a vždy poslední neděli v říjnu se vracíme k času přirozenému, lidově zvanému zimní.

20. srpna 2025

