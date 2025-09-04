Australská pláž se rozsvítila jako v pohádce. Za kouzelné barvy mohou řasy

Příčinou bioluminiscence jsou takzvané mořské třpytky, neboli řasy Noctiluca scintillans. Barevný úkaz ve vodě přilákal davy lidí. Všichni chtěli vidět tajemné světlo ve vodě.
Přitom je to jev známý lidstvu přes 150 let. Poprvé byl zdokumentován v přístavu v Sydney už v roce 1860. Zhruba od 90. let se objevuje stále častěji. Důvodem je rostoucí teplota vody.
Jak a proč řasy svítí?
Za magickým jevem známým jako mořské jiskry nebo rudý příliv se skrývá chemická reakce. Podle profesorky Shauny Murrayové, odbornice na řasy a mořskou biologii z Technické univerzity v Sydney, obsahují tyto řasy proteiny zvané luciferázy, které způsobují, že řasy svítí. Vždy, když je voda s těmito řasami rozvířená, řasy začnou svítit. Jedná se o přirozenou součást ekosystému.
A řasy nejsou jediné, které to umí. Díky oxidaci luciferinu vydávají světlo také bakterie, žahavci, obrněnky nebo světlušky.
Ekologické dopady a rizika pro lidi
Tento okouzlující úkaz má i svou odvrácenou stránku. Zvýšený výskyt řas Noctiluca scintillans je spojován s oteplováním oceánů. Ačkoli tyto řasy nejsou toxické, mohou narušit ekosystém tím, že zvyšují obsah amoniaku a snižují obsah kyslíku ve vodě, což může být dráždivé pro ryby a jiné mořské živočichy. Proto se i lidem doporučuje rudý příliv spíše pozorovat, než vstupovat do vody, která může dráždit pokožku.
Bioluminiscence moře není doménou Austrálie
Tento fascinující přírodní úkaz se objevuje po celém světě, zejména v tropických a subtropických oblastech. Mezi nejznámější místa, kde je možné bioluminiscenční moře pozorovat, patří:
- Luminous Lagoon, Jamajka: Jedna z nejznámějších bioluminiscenčních lagun na světě. Zde je jev způsoben mikroskopickými organismy dinoflageláty, které při pohybu svítí.
- San Diego, Kalifornie, USA: Pláže v okolí San Diega, jako je La Jolla Cove, jsou občas zbarvené do červena během dne kvůli přílivu řas, které v noci svítí. Jev se zde objevuje nepravidelně, ale o to je magičtější.
- Pláž Mattu, Indie: Bioluminiscence se objevuje na pláži ve městě Udupi v indickém státě Karnátaka, nejlepší období pro pozorování je podzim a zima, kdy je voda klidnější.
- Gippsland Lakes, Austrálie: Dalším australským místem, kde se pravidelně objevuje bioluminiscence, jsou pobřežní jezera Gippsland ve státě Victoria. Zde se objevuje stejný typ řas jako v Melbourne, tedy Noctiluca scintillans.
Všechny tyto lokality se nacházejí v oblastech, kde jsou teplejší vody, dostatek živin a klidné mořské podmínky. Tato kombinace vytváří ideální prostředí pro množení bioluminiscenčních organismů.
Bioluminiscence není jen krásný úkaz, ale také fascinující přírodní jev, který ukazuje, jak se různé ekosystémy přizpůsobují a reagují na změny v okolí.