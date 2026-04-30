Každodenní provoz v mateřské či základní škole je pro vybavení budovy extrémní zátěží. Stovky dětí, neustálé otevírání a zavírání, nárazy aktovkami nebo hračkami – běžné dveře v takovém prostředí brzy narazí na své limity. Kromě opotřebení je tu ale ještě strašák každé paní učitelky: riziko úrazu při neopatrném zavření dveří.
Revoluce v bezpečnosti: Systém FingerGuard
Nejčastějším úrazem v dětských kolektivech bývají přiskřípnuté prsty v pantové části dveří. Právě proto přišel největší český výrobce DOORNITE s profesionálním systémem Seguridad Pro+. Jeho klíčovou součástí je ochrana FingerGuard.
Tento systém je navržen tak, aby zcela zakryl nebezpečnou mezeru mezi dveřním křídlem a zárubní. Bez ohledu na to, jak moc se děti kolem dveří pohybují, riziko bolestivého zranění je eliminováno. Pro moderní školky a školy se tak jedná o naprostý základ a nezbytnost, která rodičům i pedagogům dodává tolik potřebný klid.
Odolnost, která přežije generace
Školní prostředí vyžaduje materiály, které se jen tak nepoškrábou a snadno se udržují v čistotě. Komplet Seguridad Pro+ sází na špičkové technologie:
Povrch HPL je neporézní, a tak se v něm neusazují nečistoty ani bakterie. V sezóně chřipek a nachlazení tak oceníte, že dveře snesou i intenzivní dezinfekci, aniž by ztratily svou barvu nebo strukturu.
- Povrch HPL: Vysokotlaký laminát je extrémně odolný proti mechanickému poškození, nárazům i vlhkosti. Navíc je vysoce hygienický a snese i časté čištění dezinfekčními prostředky.
- DOORNITE prémiová ABS hrana: Každé dveřní křídlo je opatřeno speciální hranou, která chrání nejnamáhanější části dveří před odštípnutím a opotřebením.
- Ocelové zárubně Soleco: Robustní dvoudílné zárubně jsou základem stability. Díky systému Knock-Down® je jejich montáž rychlá, čistá a lze ji provádět i do hotových stavebních otvorů bez zbytečného nepořádku.
Chytré řešení pro rozpočet i údržbu
Pro každou školu je důležitá i ekonomická stránka. Investice do kvality se v tomto případě vrací v dlouhé životnosti. Systém Seguridad Pro+ je navíc modulární. Pokud by v budoucnu došlo k extrémnímu poškození, díky konstrukci zárubní Soleco lze měnit pouze jednotlivé části, není potřeba celý komplet. To výrazně šetří čas i finance.
Bezpečnost dětí by neměla být kompromisem. Tradiční český výrobce DOORNITE, který čerpá z více než 60leté tradice výroby v Jihlavě, tímto produktem potvrzuje, že umí spojit moderní design s nekompromisní funkčností.
Nezapomínejme ani na akustický komfort. Neustálý hluk na chodbách může žáky při vyučování vyrušovat. Díky robustní konstrukci křídla a kvalitnímu těsnění v zárubních Soleco pomáhá komplet Seguridad Pro+ přirozeně tlumit hluk zvenčí – přispívá tak k lepšímu soustředění dětí v hodinách.
Ať už plánujete rekonstrukci, nebo stavbu nové školy, Seguridad Pro+ je volbou, která promění vzdělávací prostory v bezpečný a odolný přístav pro všechny děti.