Cestování bez nervů: Sen každého dobrodruha

Možná jste jako Jana, podnikatelka na volné noze, která pravidelně vyráží do evropských metropolí na pracovní cesty, prodloužené víkendy i krátké dovolené. Nebo jako Martin a Lenka, kteří s dětmi každý rok tráví zimu na horách, jaro v Římě a léto na surfu v Portugalsku.

Každý z nich zná ten zápřah: před každým odletem zkontrolovat platnost pasu, najít nejvýhodnější spoj, vyřešit pojištění… Zvládnout to jednou za čas je v pohodě. Ale čtyřikrát, pětkrát, osmkrát do roka?

A právě proto vzniklo celoroční cestovní pojištění, které vám ušetří jednu velkou starost. Sjednáte jednou, platí celý rok. Ať už vyrazíte kamkoli a kdykoli.

Když se něco pokazí, nemusíte být sami

Každý, kdo cestuje častěji, ví, že i ten nejlépe naplánovaný výlet se může během vteřiny proměnit v nečekanou výzvu. Zlomený kotník při běhání na pláži. Horečka dítěte v hotelovém pokoji. Zrušený let kvůli stávce. V takových chvílích nejde jen o peníze. Jde o jistotu, že na to nebudete sami.

ERV Evropská pojišťovna nabízí jednu klíčovou výhodu, kterou ocení každý, kdo někdy zůstal bezradně stát v cizí nemocnici: česky mluvící doktor na telefonu. Vysvětlí vám, co se děje, poradí další kroky a postará se o to, abyste dostali odpovídající péči. Je to jako mít s sebou důvěryhodného průvodce, který mluví vaší řečí a vždy ví, co dělat.

Storno? Žádný problém

Cestování přináší svobodu, ale také nejistotu. Někdy se prostě něco pokazí dřív, než se stihnete vydat na cestu. Nemoc, rodinné problémy, pracovní změny. Proto je součástí pojištění i pojištění storna. Nemusíte se bát, že přijdete o peníze, pokud dovolenou zrušíte. A pokud vás cestování opravdu baví, určitě oceníte i věrnostní program, který vám v budoucnu nabídne ještě výhodnější podmínky.

Když je čas investovat do klidu

Lidé často neváhají investovat do dražších hotelů, lepších sedaček v letadle nebo nového kufru s kolečky. Ale když dojde na pojištění, mnozí z nás začnou šetřit nebo nechávat rozhodnutí na poslední chvíli. Přitom právě pojištění je to, co vás může zachránit ve chvílích, kdy jde opravdu do tuhého.

A přiznejme si, kdo chce při každé nové cestě řešit, jaké pojištění si zrovna vybrat, co všechno kryje a jestli ho vůbec stihl uzavřít? Když si ho zařídíte jen jednou na celý rok, tenhle problém zmizí z vašeho seznamu starostí.

Svoboda začíná v hlavě. A pokračuje na letišti.

V momentě, kdy se vydáváte za hranice, nechcete s sebou tahat víc starostí, než je nutné. Svoboda na cestách není jen o tom, kam se vydáte. Je také o tom, co všechno nemusíte řešit. Pojištění sjednané na celý rok vám dává křídla. Nejen tím, že vás chrání, ale i tím, že vám uvolní místo v hlavě na to, co je opravdu důležité – dobrodružství, zážitky, setkání a momenty, které vás budou hřát ještě dlouho po návratu.

Už žádné hektické klikání na pojišťovnu u odletové brány. Už žádné zapomenuté papíry. Jen vy, vaše letenka a svět, který čeká, až ho znovu objevíte, s jistotou, že ať se stane cokoli, jste v bezpečí.