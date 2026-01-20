Bez lékařů a sester se nehneme. Proč je práce ve zdravotnictví jistota

Ještě před pár lety se o nedostatku zdravotníků mluvilo hlavně mezi odborníky. Dnes to vidí každý:
Delší čekací lhůty, zavřené ordinace, přetížené nemocnice. Česká populace stárne a s tím roste potřeba zdravotní péče. Jenže zdravotnický personál stárne taky. A mladých nepřibývá tolik, kolik by bylo potřeba.
Právě proto jsou dnes profese jako lékařka nebo lékař či zdravotní sestra nebo bratr na trhu práce nejžádanější.
A nejde jen o nemocnice. Lékaře hledají ambulance, domovy pro seniory, lázně i soukromá zařízení. U sester je situace podobná.
Bez všech těchto odborníků zdravotnictví prostě fungovat nemůže.
Práce ve zdravotnictví má budoucnost
Pandemie ukázala, jak náročná tahle práce je. Dlouhé směny, stres, práce v ochranných pomůckách. Zároveň ale zvýšila respekt k těmto profesím.
Pro mnoho lidí to byl impuls ke změně kariéry. Někteří se rozhodli jít studovat zdravotnický obor. Jiní se do zdravotnictví vrátili.
Specifickou kapitolou je profese všeobecná sestra. Právě tyto odbornice a odborníci jsou páteří péče.
Starají se o pacienty každý den. Podávají léky, sledují stav nemocných, komunikují s rodinami. Bez nich by lékaři svou práci nezvládli. Poptávka po všeobecných sestrách roste napříč celou republikou, hlavně v regionech a menších městech.
Změnily se i samotné podmínky. Zdravotnická zařízení dnes častěji nabízejí náborové příspěvky, kratší úvazky nebo možnost sladit práci s rodinou.
Přibývá moderních technologií, které část práce zjednodušují. Pořád je to ale povolání pro lidi, kteří chtějí pomáhat a mají odolné nervy.
Jistá práce a slušný plat
Nedostatek zdravotních sester se dnes promítá i do jejich odměňování. Podle dostupných dat teď chybí v českém zdravotnictví zhruba 2 500 až 3 000 všeobecných sester. V budoucnu se toto číslo pravděpodobně ještě zvýší.
Zdravotnická zařízení proto stále častěji zvyšují mzdy už při nástupu – nástupní plat všeobecných sester se dnes běžně pohybuje mezi 38 tisíci a 45 tisíci Kč hrubého měsíčně.
Zkušenější sestry se dostávají na 50 až 55 tisíc Kč, a u specializovaných pracovišť nebo při směnném provozu není výjimkou ani mzda přesahující 60 tisíc Kč hrubého.
Potvrzuje to, že práce ve zdravotnictví není jen společensky potřebná, ale nabízí i dlouhodobou pracovní jistotu a stabilní výdělek.