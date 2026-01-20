Bez lékařů a sester se nehneme. Proč je práce ve zdravotnictví jistota

Komerční sdělení   12:42
Zdravotnictví v Česku zažívá v posledních letech nápor. Pandemie covidu-19, stárnutí obyvatel a únava personálu ukázaly, jak moc jsou lékaři a sestry potřební. Zároveň se ukazuje, že práce ve zdravotnictví má budoucnost. A velkou.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Ilustrační obrázek | foto: Freepik.com

Ještě před pár lety se o nedostatku zdravotníků mluvilo hlavně mezi odborníky. Dnes to vidí každý:

Delší čekací lhůty, zavřené ordinace, přetížené nemocnice. Česká populace stárne a s tím roste potřeba zdravotní péče. Jenže zdravotnický personál stárne taky. A mladých nepřibývá tolik, kolik by bylo potřeba.

Právě proto jsou dnes profese jako lékařka nebo lékař či zdravotní sestra nebo bratr na trhu práce nejžádanější.

A nejde jen o nemocnice. Lékaře hledají ambulance, domovy pro seniory, lázně i soukromá zařízení. U sester je situace podobná.

Bez všech těchto odborníků zdravotnictví prostě fungovat nemůže.

Práce ve zdravotnictví má budoucnost

Pandemie ukázala, jak náročná tahle práce je. Dlouhé směny, stres, práce v ochranných pomůckách. Zároveň ale zvýšila respekt k těmto profesím.

Pro mnoho lidí to byl impuls ke změně kariéry. Někteří se rozhodli jít studovat zdravotnický obor. Jiní se do zdravotnictví vrátili.

Specifickou kapitolou je profese všeobecná sestra. Právě tyto odbornice a odborníci jsou páteří péče.

Starají se o pacienty každý den. Podávají léky, sledují stav nemocných, komunikují s rodinami. Bez nich by lékaři svou práci nezvládli. Poptávka po všeobecných sestrách roste napříč celou republikou, hlavně v regionech a menších městech.

Změnily se i samotné podmínky. Zdravotnická zařízení dnes častěji nabízejí náborové příspěvky, kratší úvazky nebo možnost sladit práci s rodinou.

Přibývá moderních technologií, které část práce zjednodušují. Pořád je to ale povolání pro lidi, kteří chtějí pomáhat a mají odolné nervy.

Jistá práce a slušný plat

Nedostatek zdravotních sester se dnes promítá i do jejich odměňování. Podle dostupných dat teď chybí v českém zdravotnictví zhruba 2 500 až 3 000 všeobecných sester. V budoucnu se toto číslo pravděpodobně ještě zvýší.

Zdravotnická zařízení proto stále častěji zvyšují mzdy už při nástupu – nástupní plat všeobecných sester se dnes běžně pohybuje mezi 38 tisíci a 45 tisíci Kč hrubého měsíčně.

Zkušenější sestry se dostávají na 50 až 55 tisíc Kč, a u specializovaných pracovišť nebo při směnném provozu není výjimkou ani mzda přesahující 60 tisíc Kč hrubého.

Potvrzuje to, že práce ve zdravotnictví není jen společensky potřebná, ale nabízí i dlouhodobou pracovní jistotu a stabilní výdělek.

Nejčtenější

Na náledí a ledovce funguje zaručený trik s bramborou. Znali ho už v minulém století

Raná brambora je menší a má tenčí slupku, než ta zralá.

Náledí dnes pokryje Česko, hrozí kolaps dopravy a kdo se chystá ven, bojí se uklouznutí a zlomenin. Trh nabízí nespočet protiskluzových doplňků, ale existuje i jednoduchá, levná a překvapivě účinná...

Od walk-in sprchy po závěsný nábytek: Jak na malou koupelnu v paneláku

Ve spolupráci
Spoustu nábytku a inspirace pro svou koupelnu najdete na FAVI.

Malá koupelna nemusí být stísněným prostorem bez šmrncu. S chytrým plánováním, správným nábytkem a několika designovými triky ji můžete proměnit ve funkční a stylovou místnost, která opticky působí...

Survivor Česko & Slovensko 2026: Kdy začne, účastníci a novinky 5. řady

Survivor Česko & Slovensko 2024

Pátá řada Survivor Česko & Slovensko 2026 se blíží. Oblíbená reality show se opět vrací do Karibiku a nabídne tvrdší podmínky, nové herní prvky i boj o milionovou výhru.

Pololetní prázdniny 2026: kdo má jen tři dny volna a kdo deset

Na českobudějovické ZŠ Matice školské se vydávala prvňákům vysvědčení. (30....

První pololetí školního roku 2025/2026 se pomalu blíží ke konci. Žáci a studenti se mohou těšit na jednodenní pololetní prázdniny, které letos připadají na pátek 30. ledna.

Lidé se mi smějí, protože mají jiný mozek než já. Andrej Babiš dává lekci s glóbusem

Babiš vysvětluje, proč si koupil globus

Premiér Andrej Babiš vyvolal rozruch i posměšky svým oznámením, že si kvůli geopolitické roztržce kolem Grónska koupil glóbus za 15 tisíc korun. Den nato přichází s lekcí zeměpisu, aby vysvětlil, v...

Bez lékařů a sester se nehneme. Proč je práce ve zdravotnictví jistota

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Zdravotnictví v Česku zažívá v posledních letech nápor. Pandemie covidu-19, stárnutí obyvatel a únava personálu ukázaly, jak moc jsou lékaři a sestry potřební. Zároveň se ukazuje, že práce ve...

20. ledna 2026  12:42

Lidé se mi smějí, protože mají jiný mozek než já. Andrej Babiš dává lekci s glóbusem

Babiš vysvětluje, proč si koupil globus

Premiér Andrej Babiš vyvolal rozruch i posměšky svým oznámením, že si kvůli geopolitické roztržce kolem Grónska koupil glóbus za 15 tisíc korun. Den nato přichází s lekcí zeměpisu, aby vysvětlil, v...

20. ledna 2026  11:22

Indie ukázala nový druh vojáka. Robotický pes umí i střílet, ale musí se denně nabíjet

Robotické psy MULES představí indická armáda na přehlídce ke Dni armády

Oblíbená fantazie o robotické armádě ze sci-fi filmů dostává čím dál reálnější obrysy. Po Číně testuje robotické kolegy také indická armáda. Při nácviku na oslavy dne armády se v ulicích města Jaipur...

20. ledna 2026  8:41

Když krémy nestačí: Kompletní průvodce moderním liftingem obličeje

Ve spolupráci
Lifting obličeje vám pozvedne i sebevědomí

Investujeme do drahých sér, zkoušíme obličejovou jógu a hlídáme si pitný režim. Přesto přijde moment, kdy při pohledu do zrcadla zjistíme, že kosmetika už na určité změny nestačí. Propadlé tváře,...

20. ledna 2026

Radost z vyhnání medvěda paintballem byla předčasná. Přesunul se k sousedům

Medvěd se usadil pod domem v kalifornské Altadeně a ničil například i plynové...

Příběh medvěda, který skoro tři měsíce bydlel pod domem Kena Johnsona v kalifornské Altadeně, má pokračování. Krátce poté, co se podařilo šelmu vypudit pomocí paintballu a elektrické rohože, se...

19. ledna 2026  15:59

Survivor Česko & Slovensko 2026: Kdy začne, účastníci a novinky 5. řady

Survivor Česko & Slovensko 2024

Pátá řada Survivor Česko & Slovensko 2026 se blíží. Oblíbená reality show se opět vrací do Karibiku a nabídne tvrdší podmínky, nové herní prvky i boj o milionovou výhru.

19. ledna 2026  12:30

Český lev 2026

Film Franz od režisérky Agnieszka Hollandové. Na snímku herec Idan Weiss jako...

Slavnostní udílení 33. ročníku výročních cen, které symbolizují sošky Českého lva, se uskuteční 14. března příštího roku nově v Kongresovém centru Praha. Nejvíce nominací mají filmy Franz, Sbormistr...

19. ledna 2026  11:56

Když práce dává smysl. Kvalita zdravotnického materiálu pomáhá zachraňovat životy

Ve spolupráci
Pohled do výroby v Teleflexu

V roce 2026 slaví Teleflex významné výročí. Společnost, která vyrábí zdravotnické prostředky, působí už 20 let ve Žďáru nad Sázavou a 30 let v Hradci Králové. A stejně dlouho přispívá k záchraně...

19. ledna 2026  8:51

Pololetní prázdniny 2026: kdo má jen tři dny volna a kdo deset

Na českobudějovické ZŠ Matice školské se vydávala prvňákům vysvědčení. (30....

První pololetí školního roku 2025/2026 se pomalu blíží ke konci. Žáci a studenti se mohou těšit na jednodenní pololetní prázdniny, které letos připadají na pátek 30. ledna.

19. ledna 2026  7:57

Kde udělala příroda chybu? Existuje jediná ryba, která si vyrábí vlastní teplo

Biolog americké Národní správy pro oceán a atmosféru (NOAA) Nicholas Wegner...

Většina ryb je studenokrevná a jejich tělesná teplota se přizpůsobuje okolní vodě. Existuje ale výjimka. Leskyně skvrnitá, známá také jako opah, dokáže udržovat zvýšenou teplotu celého těla podobně...

19. ledna 2026

Vánoční prázdniny 2026/2027 budou kratší. Kdy začnou?

Prožijte vánoční svátky zase jednou jako děti

Vánoční prázdniny ve školním roce 2026/2027 budou patřit k nejkratším za poslední roky. Děti budou mít volno 12 dní. Je to citelně méně, než kolik volna bylo v roce 2025. Ale následující dva roky...

16. ledna 2026  12:48

Není to jen zmrzlá čistá voda, ale i prach a jedy. Proč se nemá jíst sníh

Pes ve sněhu

Čistý jako čerstvě napadaný sníh. Pořekadlo, které platí jen obrazně. Ve skutečnosti sníh čistý není. A to ani ve chvíli, kdy právě padá k zemi. Rozbory provedené zdravotníky a hygieniky v Ostravě...

16. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.