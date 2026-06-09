Nový rekord v podvodní chůzi na jeden nádech je na světě! V kategorii mužů si ho připsal Stanisław Odbieżałek, který 14. března 2026 ušel 120,1 metru pod vodou, a získal tak další zápis do Guinessových světových rekordů. Disciplína spočívá v tom, že závodník kráčí po dně bazénu bez dýchací techniky. Aby se na dně udržel, použil Odbieżałek 27kilogramové závaží.
Odbieżałek pochází z Polska, ale již řadu let žije v Norsku, kde se aktivně věnuje freedivingu a stále posouvá hranice nemožného. Rekord v chůzi pod vodou získal již v roce 2025, když na jeden nádech ušel po dně bazénu 110,7 metru.
Na svém kontě má také několik rekordů ve freedivingu pod ledem. V roce 2023 uplaval na zamrzlém jezeře v Norsku 105 metrů pod ledovou pokrývkou a o rok později svůj výkon ještě vylepšil na 110 metrů.