Bez bot a kyslíku po dně. Šedesátník trhl rekord v chůzi pod vodou na jeden nádech

Zuzana Stiboříková
  16:33
Říká se, že věk je jenom číslo. To potvrzuje i šedesátiletý freediver Stanislaw Odbiezalek, který na jaře překonal svůj současný světový rekord v chůzi pod vodou.

Nový rekord v podvodní chůzi na jeden nádech je na světě! V kategorii mužů si ho připsal Stanisław Odbieżałek, který 14. března 2026 ušel 120,1 metru pod vodou, a získal tak další zápis do Guinessových světových rekordů. Disciplína spočívá v tom, že závodník kráčí po dně bazénu bez dýchací techniky. Aby se na dně udržel, použil Odbieżałek 27kilogramové závaží.

Odbieżałek pochází z Polska, ale již řadu let žije v Norsku, kde se aktivně věnuje freedivingu a stále posouvá hranice nemožného. Rekord v chůzi pod vodou získal již v roce 2025, když na jeden nádech ušel po dně bazénu 110,7 metru.

Stanisław Odbieżałek překonal sám sebe a stanovil nový rekord v chůzi pod ně bazénu bez kyslíku.

Na svém kontě má také několik rekordů ve freedivingu pod ledem. V roce 2023 uplaval na zamrzlém jezeře v Norsku 105 metrů pod ledovou pokrývkou a o rok později svůj výkon ještě vylepšil na 110 metrů.

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Témata: rekord, Norsko, Polsko

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