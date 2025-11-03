Best in covid naruby. Třetí listopad před pěti lety přinesl smutný rekord pandemie

Autor:
  9:36
Listopad před pěti lety si mnozí dodnes pamatují jako měsíc ticha, úzkosti a prázdných ulic, kdy se zdálo, že konec pandemie je v nedohlednu. Očkování bylo teprve vzdáleným příslibem, nemocnice se plnily a každý den přinášel stovky nových obětí. Nejhorší byl 3. listopad 2020, kdy v jeden den zemřel rekordní počet lidí.

Pieta na Staroměstském náměstí, Milion chvilek, kříže | foto:  Petr Topič, MAFRA

Podle statistik ministerstva zdravotnictví zemřelo toho dne 261 lidí, u kterých se prokázala nákaza touto nemocí.

Celkový počet úmrtí v listopadu 2020 přesáhl 5000 a denní průměr se blížil 170 mrtvým. Více lidí nakažených koronavirem zemřelo jen v březnu 2021, kdy vrcholila další vlna nákazy - obětí bylo přes 6000, smutný rekord drží v tomto případě 15. březen s 237 mrtvými.

Svíčky na Staroměstském náměstí hoří i v poledne, na kříže se nešlape

První úmrtí s covidem bylo v České republice oznámeno 22. března 2020, první vlna nákazy ale byla poměrně mírná. Od 19. října 2020 ale umíralo přes 100 lidí denně, po 100 úmrtí denně to pak bylo až od dubna 2021 a pod deset mrtvých denně od května 2021. Přes 100 lidí denně pak začalo umírat v listopadu a v prosinci 2021. Poté křivka klesala.

Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila 5. května 2023, že pandemie covidu-19 už není zdravotním stavem nouze s mezinárodním dosahem, který WHO vyhlásila 30. ledna 2020. Celkem v ČR do té doby zemřelo 42.782 lidí, u kterých byla prokázána nákaza koronavirem, a Česká republika patřila v tomto ohledu k nejpostiženějším zemím světa.

Podle odhadů šéfa WHO nemoc covid-19 zabila do května 2023 ve světe nejméně 20 milionů lidí, oficiální statistika organizace uváděla zhruba třikrát nižší počet, podle údajů serveru Ourworldindata.org (OWID) bylo zaznamenáno více než 6,9 milionu úmrtí souvisejících s koronavirem SARS-CoV-2.

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Nejčtenější

Ceny Thálie 2025

Cenu Thálie za nejlepší ženský výkon v činohře získala Tereza Dočkalová. Uspěla s rolí Oljy v inscenaci Máma Divadla pod Palmovkou v Praze. Cena Thálie za nejlepší mužský výkon v činohře míří do...

Zdeněk Svěrák

Zdeněk Svěrák je dramatik, scenárista, herec, spisovatel a textař, spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana. Patří k nejčinorodějším postavám české kultury a na jeho neurážlivý, jemný a inteligentní...

Ceny Thálie 2025

Cenu Thálie za nejlepší ženský výkon v činohře získala Tereza Dočkalová. Uspěla s rolí Oljy v inscenaci Máma Divadla pod Palmovkou v Praze. Cena Thálie za nejlepší mužský výkon v činohře míří do...

1. listopadu 2025  22:23

Zdeněk Svěrák

Zdeněk Svěrák je dramatik, scenárista, herec, spisovatel a textař, spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana. Patří k nejčinorodějším postavám české kultury a na jeho neurážlivý, jemný a inteligentní...

28. října 2025  21:34

Řád bílého lva

Řád bílého lva je nejvyšší státní vyznamenání České republiky. Z rukou prezidenta jej získávají osobnosti, jež se zvlášť vynikajícím způsobem zasloužily o stát. Zatímco cizím státním příslušníkům se...

23. října 2025  17:21

Změna času 2025. Kdy letos skončí letní čas a začne zimní?

V roce 2025 skončí letní čas v neděli 26. října 2025. Zavádí se vždy poslední březnovou neděli na sedm měsíců a vždy poslední neděli v říjnu se vracíme k času přirozenému, lidově zvanému zimní.

23. října 2025  7:50

Kolíčkový den 2025

Kolíčkový den je sbírka Nadace Jedličkova ústavu, která se koná ve středu 22. října 2025. Jejím cílem je vybrat peníze na podporu dětí a mladých lidí s postižením a také šířit osvětu pro lepší...

21. října 2025  14:30

Podzimní prázdniny 2025: kdy začínají a kolik dnů volna děti mají?

Podzimní prázdniny tradičně připadají na období okolo státního svátku Den vzniku samostatného československého státu. Díky víkendu se tak žáci můžou i v roce 2025 těšit na pětidenní volno.

21. října 2025  9:13

Dušičky, Památka zesnulých, svátek Všech svatých

České hřbitovy se každoročně 2. listopadu rozzáří tisíci světel. Dušičky, neboli Památka všech věrných zemřelých, sice v moderní době představují především tichou vzpomínku na ty, kteří už tu nejsou...

20. října 2025  17:45

Metro D: trasa, stanice, termín dokončení

Čtvrtá linka pražského metra zamíří z centra na jih města. V první části, jež by se cestujícím měla otevřít nejdříve v roce 2031, propojí Pankrác s Písnicí. Druhým budovaným úsekem bude prodloužení...

20. října 2025  11:10

Kdo je Filip Turek, hlavní tvář Motoristů

Podnikatel a amatérský automobilový závodník Filip Turek do politiky vstoupil v roce 2024 jako hlavní tvář strany Motoristé sobě. Poprvé kandidoval jako nestraník v čele kandidátky koalice Motoristů...

14. října 2025  11:23

Velikonoce 2026

Termín Velikonoc je pohyblivý, protože závisí na datu prvního úplňku měsíce po jarní rovnodennosti. Velikonoční neděle nastává hned po tomto úplňku, což může být od 21. března do 25. dubna....

14. října 2025  11:17

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Masopust 2026

Masopustem se většinou rozumí třídenní hýření, které předchází čtyřiceti dnům půstu před Velikonocemi. V širším pojetí je to několikatýdenní období od svátku Tří králů do Popeleční středy, ke kterému...

14. října 2025  10:34

Halloween

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, den před křesťanským Svátkem Všech svatých. Dospělí i děti se převlékají do kostýmů, děti chodí koledovat. Lidé si zdobí domy...

13. října 2025  16:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.