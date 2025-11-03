Best in covid naruby. Třetí listopad před pěti lety přinesl smutný rekord pandemie

Podle statistik ministerstva zdravotnictví zemřelo toho dne 261 lidí, u kterých se prokázala nákaza touto nemocí.
Celkový počet úmrtí v listopadu 2020 přesáhl 5000 a denní průměr se blížil 170 mrtvým. Více lidí nakažených koronavirem zemřelo jen v březnu 2021, kdy vrcholila další vlna nákazy - obětí bylo přes 6000, smutný rekord drží v tomto případě 15. březen s 237 mrtvými.
Svíčky na Staroměstském náměstí hoří i v poledne, na kříže se nešlape
První úmrtí s covidem bylo v České republice oznámeno 22. března 2020, první vlna nákazy ale byla poměrně mírná. Od 19. října 2020 ale umíralo přes 100 lidí denně, po 100 úmrtí denně to pak bylo až od dubna 2021 a pod deset mrtvých denně od května 2021. Přes 100 lidí denně pak začalo umírat v listopadu a v prosinci 2021. Poté křivka klesala.
Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila 5. května 2023, že pandemie covidu-19 už není zdravotním stavem nouze s mezinárodním dosahem, který WHO vyhlásila 30. ledna 2020. Celkem v ČR do té doby zemřelo 42.782 lidí, u kterých byla prokázána nákaza koronavirem, a Česká republika patřila v tomto ohledu k nejpostiženějším zemím světa.
Podle odhadů šéfa WHO nemoc covid-19 zabila do května 2023 ve světe nejméně 20 milionů lidí, oficiální statistika organizace uváděla zhruba třikrát nižší počet, podle údajů serveru Ourworldindata.org (OWID) bylo zaznamenáno více než 6,9 milionu úmrtí souvisejících s koronavirem SARS-CoV-2.