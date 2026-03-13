Roxette píše příběh o dobývání Ameriky, osudové ráně a velkém návratu do Česka

Když se v březnu 1989 v amerických rádiích poprvé ozvalo sebevědomé „walking like a man, hitting like a hammer“, doprovázené syrovým kytarovým riffem písně The Look, málokdo tušil, že právě začíná jedna z nejúspěšnějších kapitol světového popu.
Švédští Roxette tehdy dokázali nemožné – bez masivní reklamy dobyli vrchol americké hitparády a otevřeli si dveře do celého světa. V červenci 2026 se tento příběh protne s atmosférou festivalu Benátská! s Impulsem v Liberci.

Proč ale Roxette i v roce 2026, po smrti ikonické Marie Fredrikssonové, stále vyprodává areály? Odpověď leží v historii, která je plná neuvěřitelných náhod, nezlomné vůle a především hitů, které prostě nestárnou.

Od náhody k americkému snu: jak vznikli Roxette

Příběh Roxette nezačal v nahrávacím studiu, ale přátelstvím dvou výrazných osobností ve švédském městě Halmstad. Per Gessle byl už tehdy uznávaným autorem a členem populární kapely Gyllene Tider, zatímco Marie Fredrikssonová si budovala jméno jako nadějná sólová zpěvačka.

Nápad dát se dohromady přišel zvenčí – lidé z vydavatelství cítili, že Gessleho hitmakerský talent a Mariin silný, emotivní vokál by mohly fungovat i za hranicemi Švédska. Paradoxem je, že jejich nejslavnější píseň The Look se do Ameriky dostala náhodou. Americký student si po výměnném pobytu ve Švédsku přivezl domů jejich desku a přemluvil místní rádio, aby ji pustilo. Lavina, která se strhla, vynesla Roxette čtyřikrát na první místo prestižního žebříčku Billboard Hot 100, což je výkon, který se nepodařil žádné jiné evropské kapele mimo angloamerický mainstream.

Éra globální dominance: Pretty Woman a 75 milionů desek

V devadesátých letech nebyla Roxette jen kapela, byl to životní styl. Jejich zvuk byl unikátní: kombinoval precizní rádiový pop, melodičnost a lehkou rockovou dravost.

  • Pretty Woman: Píseň It Must Have Been Love se stala hymnou zlomených srdcí díky filmu Pretty Woman a definitivně zapsala duo do světové popkultury.
  • Hity, které zná každý: Prodej desek přesáhl hranici 75 milionů kusů. Skladby jako Joyride, Listen to Your Heart, Dangerous nebo Fading Like a Flower se staly stálicemi rádií a znějí v éteru dodnes.

Roxette nikdy nestáli jen na líbivé image. Stáli na katalogu písní, které obstály v čase. Jejich hudba definovala dekády a pro generaci dnešních třicátníků a čtyřicátníků představuje zvukovou stopu jejich mládí.

Osudový zlom a nenahraditelné prázdno

Vše se změnilo v roce 2002, kdy byl Marii Fredrikssonové diagnostikován nádor na mozku. Přestože se dokázala s obrovskou silou vůle vrátit na pódia a odehrát s Perem další stovky koncertů, včetně několika nezapomenutelných v Česku, v roce 2016 musela ze zdravotních důvodů koncertování definitivně ukončit. V prosinci 2019 pak svět obletěla zpráva o její smrti, která zanechala ve světě popu nenahraditelné prázdno.

Roxette v roce 2026: proč to dává smysl i bez Marie?

Když na letošní léto festival Benátská! oznamuje přítomnost kapely Roxette, nejedná se o revival bez vazby na originál. Oznamuje pokračování odkazu pod vedením Pera Gessleho. Pro mnohé je to citlivé téma, ale Per Gessle má jasno: „Jde o moje písně, ten obrovský balík hudby a textů, které píšu už přes tři desetiletí.“

V Liberci se po Gessleho boku představí Lena Philipssonová, která je ve Švédsku popovou hvězdou první velikosti a s Perem spolupracovala už v 80. letech. Její role není nahradit Marii, ale vnést do hitů jako Dressed for Success nebo Spending My Time novou energii a vlastní osobnost, ovšem s maximální úctou k originálu.

Benátská! s Impulsem 2026

  • Termín: 23. až 26. července 2026
  • Lokalita: Liberec, sportovní areál Vesec
  • Hlavní hvězda: Roxette (vystoupení plánováno na 24. července)
  • Atmosféra: Festival se dlouhodobě profiluje jako rodinný, s důrazem na čistotu, bezpečnost a bohatý doprovodný program.

Co čekat v areálu Vesec: koncert, kde nebudete mlčet

Vystoupení Roxette na Benátské!, které připadá na pátek 24. července 2026, je zastávkou velké evropské šňůry, která do Liberce přiveze stejnou technickou kvalitu a energii, jakou kapela servíruje v největších halách kontinentu. Areál Vesec se tak na jeden večer stane součástí mapy světového popu hned vedle Vídně nebo Mnichova.

Atmosféra, která vás nenechá v klidu

Jak potvrzují recenze z aktuálního turné, největší silou současných Roxette je okamžitý efekt sounáležitosti. Koncert nestojí na složitých uměleckých konceptech, ale na čisté radosti z hudby. Jakmile zazní první tóny The Look nebo Joyride, v areálu Vesec pravděpodobně neuvidíte nikoho, kdo by si nepobrukoval. Je to přesně ten typ show, kde se stírají rozdíly mezi generacemi – refrény, které slovo od slova zpívají tisícihlavé davy, jsou u Roxette standardem.

Zvuk, který tvořil historii

Pro hudební fajnšmekry je tu navíc jeden zásadní detail. Per Gessle neponechal nic náhodě a do doprovodné kapely přizval lidi, kteří mají DNA Roxette v krvi. Na pódiu se objeví jména jako Clarence Öfwerman (klávesista a producent, který stál u zrodu všech klíčových alb) nebo kytarista Jonas Isacsson. Právě díky nim v Liberci neuslyšíte jen písničky od Roxette, ale ten autentický, krystalicky čistý zvuk, který znáte z nahrávek Look Sharp! nebo Joyride.

Strategický tah, který Benátskou! posouvá výš

Pro Benátskou! s Impulsem je toto angažmá jednoznačným vítězstvím. Podařilo se jim přivézt legendu, která v sobě spojuje:

  • Mezinárodní prestiž: Kapela se čtyřmi americkými jedničkami v line-upu okamžitě zvedá kredit festivalu na evropskou úroveň.
  • Emoční náboj: Příběh o pokračování odkazu Marie Fredrikssonové dodává večeru hloubku, která se v běžné festivalové vřavě málokdy vidí.
  • Perfektní shodu s publikem: Cílová skupina festivalu, tedy fanoušci 30+, na těchto hitech vyrůstala. Slyšet je naživo v prostředí Jizerských hor, které je pro rodiny a lidi vyžadující komfort jako stvořené, je zážitek, který se nemusí opakovat.

Pro návštěvníky to znamená jediné: připravte si hlasivky a pohodlné boty. Večer 24. července totiž liberecký Vesec nebude jen festivalovým areálem, ale místem, kde se historie popu setká s jeho živou a velmi energickou přítomností.

13. března 2026  9:27

Pojištění FZD: Jak splnit finanční způsobilost dopravce v roce 2026

Ve spolupráci
kamion, odpočívadlo (ilustrační snímek)

Provozování nákladní dopravy nebo autobusové linky není jen o kvalitních vozech a spolehlivých řidičích. Je to především o splnění přísných legislativních podmínek, mezi které patří i tzv. finanční...

9. března 2026

Proč vitamín D nestačí? Klíčem k imunitě i zdravým cévám je správná synergie

Ve spolupráci
Vitamín D3 a K2 patří k sobě.

V posledních letech se o něm mluví jako o zázraku, přesto se odhaduje, že naprostá většina populace v našem podnebném pásmu trpí stavem, který označujeme jako nedostatek vitamínu D. Tento nutrient...

9. března 2026

