Benátská! s Impulsem 2026: Liberec zaplaví nostalgie, pohoda a hity Roxette

Autor:
Ve spolupráci   5:30
Benátská! s Impulsem 2026, kterou mnozí fanoušci stále familiárně označují jako Benátská noc, chystá pro svůj 32. ročník skutečnou hudební nálož. Do libereckého areálu Vesec dorazí nejen legendární švédští Roxette, ale i absolutní špička české a slovenské scény.
Fotogalerie4

Benátská! 2026 bude ve velkém stylu. Přijede i Roxette. | foto: Benátská!Advertorial

Tradiční letní festival se dlouhodobě profiluje jako akce s rodinnou atmosférou. Podle pořadatelů i letos nabídne zázemí pro nejmenší návštěvníky včetně rodinné zóny a prostor pro karavany. Nabízí totiž přesně to, co generace 30+ hledá: špičkový zvuk, bezpečné zázemí a hity, které známe slovo od slova.

Benátská! s Impulsem 2026

  • Termín: 23. až 26. července 2026
  • Lokalita: Liberec, sportovní areál Vesec
  • Hlavní hvězda: Roxette (vystoupení plánováno na 24. července)
  • Atmosféra: Festival se dlouhodobě profiluje jako rodinný, s důrazem na čistotu, bezpečnost a bohatý doprovodný program.

Program sází na české legendy i aktuální hvězdy

Seznam potvrzených interpretů pro rok 2026 potvrzuje, že liberecký areál čeká jeden z nejnabitějších ročníků vůbec. Vedle hlavního taháku v podobě Roxette se fanoušci dočkají velkého návratu skupiny Lucie i osvědčených Chinaski. Program je navíc citlivě sestaven tak, aby oslovil všechny generace – od fanoušků rocku až po rodiny s dětmi, které potěší jména jako Mirai, Sofian Medjmedj nebo Pokáč.

Česká rocková kapela Škwor, v popředí její frontman Petr Hrdlička

Na koho se v Liberci můžete těšit?

Program je letos mimořádně pestrý a pokrývá vše od rocku přes pop až po hip hop:

  • Legendy: Lucie, Richard Müller, David Koller, No Name, Peter Nagy a Indigo, Žlutý pes, Pavol Hammel a Prúdy.
  • Festivalové jistoty: Chinaski, Mig 21, Wohnout, Michal Hrůza, Mňága a Žďorp, Vypsaná fixa, Imodium.
  • Rock a tvrdší žánry: Škwor, Protheus, Walda Gang, Kreyson s Láďou Křížkem, XIII. století, Totální nasazení.
  • Moderní pop a rap: Mirai, Sofian Medjmedj, Rytmus, Majk Spirit, Pam Rabbit, Sebastian, Atmo Music.
  • Pohoda a klasika: Pokáč, Horkýže slíže, Honza Nedvěd ml. a příbuzní, Turbo, Brutus, Vítkovo kvarteto, Doctor P.P., Ladybirds či The Fialky.

Richard Müller

Roxette v Liberci: comeback, který dává smysl

Oznámení, že na Benátské! s Impulsem 2026 vystoupí Roxette, vyvolalo vlnu nadšení. Po smrti nezapomenutelné Marie Fredrikssonové se Per Gessle rozhodl pokračovat v odkazu kapely s novou energií. Po boku mu nyní stojí charismatická zpěvačka Lena Philipssonová.

Nejde o revival, ale o plnohodnotné pokračování projektu, který v roce 2025 vyprodal pražskou O2 arenu. Per Gessle k letošnímu turné uvádí: „Jde o moje písně pro Roxette, ten obrovský balík hudby a textů, které píšu už přes tři desetiletí.“ Pro návštěvníky festivalu to znamená jediné – večer plný skladeb jako The Look, Joyride nebo It Must Have Been Love.

Festival pro celou rodinu

To, čím Benátská! vyčnívá nad jinými festivaly, je její přístup k rodinám. Zatímco na jiných velkých open-airech se s dětmi občas bojíte v davu, v Liberci je to jinak.

  • Rodinná zóna: Festival pravidelně připravuje rozsáhlé dětské koutky a relaxační zóny.
  • Zázemí: Areál ve Vesci nabízí dostatek prostoru pro stanování i karavany, což z akce dělá ideální cíl pro letní rodinnou dovolenou.
  • Komfort: Čisté toalety, pestrá gastronomie a přehledné sektory jsou standardem, který cílová skupina 35+ oceňuje.
Proč vyrazit na Benátskou 2026?

Kromě Roxette festival slibuje jako každý rok to nejlepší z české a slovenské scény. Program se sice stále doplňuje, ale už teď je jasné, že půjde o jeden z nejsilnějších ročníků. Benátská! si zakládá na tom, že není jen o hudbě, ale o setkávání. Je to místo, kam můžete vzít staré přátele, děti a prostě si užít léto v podhůří Jizerských hor.

Co dělat v Liberci v rámci festivalu?

Pokud se rozhodnete v Liberci zůstat na celý víkend, areál Vesec je skvělým výchozím bodem. Můžete spojit hudební zážitek s výletem na Ještěd nebo návštěvou liberecké zoo. Festivalová doprava navíc bývá skvěle organizovaná kyvadlovými spoji z centra města.

Obsah vznikl ve spolupráci s festivalem Benátská!

Nejčtenější

Zapomeňte na túje: Toto jsou nové trendy, které vládnou živým plotům v Česku

Komule Davidova je teď na sklonku léta jedním z mála keřů, co pořád kvetou a...

Vysoké túje, odborně známé jako zeravy, byly dlouhé roky symbolem českých zahrad. Současní zahrádkáři však čím dál častěji volí alternativy, které rostou rychleji, mají ozdobný charakter nebo...

Pes v tašce, nebo taška na psovi? Záběry z metra v New Yorku baví svět

Zákaz v newyorském metru přiměl majitele psů ke kreativním řešením

Na první pohled to vypadá absurdně. V newyorském metru se objevují bernardýni, retrívři či samojedi – a ne na vodítku, ale nacpaní do batohů, nákupních tašek nebo provizorních nosítek. Nejde o žádný...

Restartujete pravidelně svoji chytrou televizi? Pokud ne, možná děláte chybu

Stejný dálkový ovladač jako u mnoha předchozích generací. Je přehledný, není...

Znáte to. Večer vypnete televizi dálkovým ovladačem a jdete spát. Máte pocit, že je zařízení vypnuté, ale ve skutečnosti vaše smart TV často jen podřimuje. Protože se moderní televizory chovají spíše...

Proč si stále více cestujících z Olomouckého kraje vybírá odlet z Ostravy?

Ve spolupráci
Letiště Ostrava - odletová hala

Ještě před několika lety byla pro mnoho lidí samozřejmostí cesta na větší a vzdálenější letiště. Dlouhý dojezd, hledání parkování i stres z časové rezervy ale postupně vedou k tomu, že se cestující...

Český lev 2026

Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii získala ředitelka Státního...

Nejlepším filmem roku 2025 je Karavan, režisérkou Katarína Gramatová za film Nahoře nebe, v dolině já. Z herců byli oceněni Kateřina Falbrová, Kristýna Ryška, Juliána Brutovská, Johana Matoušková,...

Oscar 2026: Jaké jsou vítězné filmy? Přehled s recenzemi

Prezidentka Americké akademie filmového umění a věd Lynette Howell Taylorová...

Oscary za rok 2025 vyhrála politicky laděná tragikomedie Jedna bitva za druhou s Leonardem di Capriem v hlavní roli. Ocenění za nejlepší dokument získal snímek Pan Nikdo proti Putinovi vyrobený v...

16. března 2026  5:50

Benátská! s Impulsem 2026: Liberec zaplaví nostalgie, pohoda a hity Roxette

Ve spolupráci
Benátská! 2026 bude ve velkém stylu. Přijede i Roxette.

Benátská! s Impulsem 2026, kterou mnozí fanoušci stále familiárně označují jako Benátská noc, chystá pro svůj 32. ročník skutečnou hudební nálož. Do libereckého areálu Vesec dorazí nejen legendární...

16. března 2026  5:30

Mladík postavil nejmenší herní automat na světě. I tužková baterka je větší

Nejmenší arkádový automat má jen 2,5 centimetru na výšku, oproti tužkové...

Většina hráčů používá počítač nebo mobil, 24letý Ind vzal věci doslova do svých rukou a zmenšil je na neuvěřitelnou velikost. Jeho arkádový automat měří pouhých 2,5 centimetru, přesto zvládne spustit...

16. března 2026

Světlo jako hlavní prvek moderního bydlení

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Éra uzavřených tmavých chodeb končí. Moderní architektura hledá cesty, jak prostor rozdělit, a přitom ho nechat dýchat. Jihlavská společnost Doornite, největší výrobce interiérových dveří v ČR, nyní...

16. března 2026

Český lev 2026

Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii získala ředitelka Státního...

Nejlepším filmem roku 2025 je Karavan, režisérkou Katarína Gramatová za film Nahoře nebe, v dolině já. Z herců byli oceněni Kateřina Falbrová, Kristýna Ryška, Juliána Brutovská, Johana Matoušková,...

14. března 2026  20:53

Pes v tašce, nebo taška na psovi? Záběry z metra v New Yorku baví svět

Zákaz v newyorském metru přiměl majitele psů ke kreativním řešením

Na první pohled to vypadá absurdně. V newyorském metru se objevují bernardýni, retrívři či samojedi – a ne na vodítku, ale nacpaní do batohů, nákupních tašek nebo provizorních nosítek. Nejde o žádný...

13. března 2026  16:13

Roxette píše příběh o dobývání Ameriky, osudové ráně a velkém návratu do Česka

Ve spolupráci
Benátská! 2026 bude ve velkém stylu, přijede i skupina Roxette.

Když se v březnu 1989 v amerických rádiích poprvé ozvalo sebevědomé „walking like a man, hitting like a hammer“, doprovázené syrovým kytarovým riffem písně The Look, málokdo tušil, že právě začíná...

13. března 2026  9:27

Restartujete pravidelně svoji chytrou televizi? Pokud ne, možná děláte chybu

Stejný dálkový ovladač jako u mnoha předchozích generací. Je přehledný, není...

Znáte to. Večer vypnete televizi dálkovým ovladačem a jdete spát. Máte pocit, že je zařízení vypnuté, ale ve skutečnosti vaše smart TV často jen podřimuje. Protože se moderní televizory chovají spíše...

13. března 2026  8:30

Hvězda seriálů Koruna a Akta X má práci v řetězci. Bude ředitelkou komplimentů

Gillian Anderson jako šéfka komplimentů v M&S

Hvězda seriálů Akta X, Koruna nebo Sexuální výchova Gillian Anderson má na vizitce novou funkci. Stala se vůbec první Chief Compliments Officer (CCO) britského řetězce Marks & Spencer. Než ale...

12. března 2026  16:18

Trápí vás suchá kůže nebo mastné vlasy? Možná se sprchujete příliš často

Příjemná. Jenže nejen to, horká vana rovněž prospěje zdraví.

Když návrhářka a módní ikona Vivienne Westwoodová prohlásila, že se koupe pouze jednou týdně, vzbudila tím velký rozruch. Horkou sprcha nebo relaxační koupel mnozí vnímáme jako každodenní...

12. března 2026  8:30

Noční oblohu rozčísnul zářící pohybující se bod. Skončil v ložnici domu v Koblenzi

Evropským nebem prosvištěl meteorit, úlomky v Německu zasáhly dům

Oblohu na západě Německa v neděli večer rozčísl jasný meteor. Jeho úlomky dopadly na rodinný dům ve městě Koblenz na západě země. Prorazily střechu a dopadly přímo do ložnice, obyvatelům se však nic...

11. března 2026  13:02

Co všechno může ovlivňovat váš scoring u banky? A proč si dát pozor i na hazard

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Získat úvěr dnes neznamená jen doložit příjem. Banky pracují s propracovanými scoringovými modely, které hodnotí celkový finanční profil klienta. Výsledkem je bodové skóre, podle kterého banka určuje...

11. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.