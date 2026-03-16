Tradiční letní festival se dlouhodobě profiluje jako akce s rodinnou atmosférou. Podle pořadatelů i letos nabídne zázemí pro nejmenší návštěvníky včetně rodinné zóny a prostor pro karavany. Nabízí totiž přesně to, co generace 30+ hledá: špičkový zvuk, bezpečné zázemí a hity, které známe slovo od slova.
Benátská! s Impulsem 2026
Program sází na české legendy i aktuální hvězdy
Seznam potvrzených interpretů pro rok 2026 potvrzuje, že liberecký areál čeká jeden z nejnabitějších ročníků vůbec. Vedle hlavního taháku v podobě Roxette se fanoušci dočkají velkého návratu skupiny Lucie i osvědčených Chinaski. Program je navíc citlivě sestaven tak, aby oslovil všechny generace – od fanoušků rocku až po rodiny s dětmi, které potěší jména jako Mirai, Sofian Medjmedj nebo Pokáč.
Na koho se v Liberci můžete těšit?
Program je letos mimořádně pestrý a pokrývá vše od rocku přes pop až po hip hop:
- Legendy: Lucie, Richard Müller, David Koller, No Name, Peter Nagy a Indigo, Žlutý pes, Pavol Hammel a Prúdy.
- Festivalové jistoty: Chinaski, Mig 21, Wohnout, Michal Hrůza, Mňága a Žďorp, Vypsaná fixa, Imodium.
- Rock a tvrdší žánry: Škwor, Protheus, Walda Gang, Kreyson s Láďou Křížkem, XIII. století, Totální nasazení.
- Moderní pop a rap: Mirai, Sofian Medjmedj, Rytmus, Majk Spirit, Pam Rabbit, Sebastian, Atmo Music.
- Pohoda a klasika: Pokáč, Horkýže slíže, Honza Nedvěd ml. a příbuzní, Turbo, Brutus, Vítkovo kvarteto, Doctor P.P., Ladybirds či The Fialky.
Roxette v Liberci: comeback, který dává smysl
Oznámení, že na Benátské! s Impulsem 2026 vystoupí Roxette, vyvolalo vlnu nadšení. Po smrti nezapomenutelné Marie Fredrikssonové se Per Gessle rozhodl pokračovat v odkazu kapely s novou energií. Po boku mu nyní stojí charismatická zpěvačka Lena Philipssonová.
Nejde o revival, ale o plnohodnotné pokračování projektu, který v roce 2025 vyprodal pražskou O2 arenu. Per Gessle k letošnímu turné uvádí: „Jde o moje písně pro Roxette, ten obrovský balík hudby a textů, které píšu už přes tři desetiletí.“ Pro návštěvníky festivalu to znamená jediné – večer plný skladeb jako The Look, Joyride nebo It Must Have Been Love.
Festival pro celou rodinu
To, čím Benátská! vyčnívá nad jinými festivaly, je její přístup k rodinám. Zatímco na jiných velkých open-airech se s dětmi občas bojíte v davu, v Liberci je to jinak.
- Rodinná zóna: Festival pravidelně připravuje rozsáhlé dětské koutky a relaxační zóny.
- Zázemí: Areál ve Vesci nabízí dostatek prostoru pro stanování i karavany, což z akce dělá ideální cíl pro letní rodinnou dovolenou.
- Komfort: Čisté toalety, pestrá gastronomie a přehledné sektory jsou standardem, který cílová skupina 35+ oceňuje.
Proč vyrazit na Benátskou 2026?
Kromě Roxette festival slibuje jako každý rok to nejlepší z české a slovenské scény. Program se sice stále doplňuje, ale už teď je jasné, že půjde o jeden z nejsilnějších ročníků. Benátská! si zakládá na tom, že není jen o hudbě, ale o setkávání. Je to místo, kam můžete vzít staré přátele, děti a prostě si užít léto v podhůří Jizerských hor.
Co dělat v Liberci v rámci festivalu?
Pokud se rozhodnete v Liberci zůstat na celý víkend, areál Vesec je skvělým výchozím bodem. Můžete spojit hudební zážitek s výletem na Ještěd nebo návštěvou liberecké zoo. Festivalová doprava navíc bývá skvěle organizovaná kyvadlovými spoji z centra města.
