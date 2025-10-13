Muž se během mše vymočil na oltář v bazilice sv. Petra, incident šokoval i papeže

  11:11
Šokující pohled se naskytl návštěvníkům baziliky svatého Petra ve Vatikánu. Muž, o kterém se neví, jaké byl národnosti, tam během mše stáhl kalhoty a vymočil se přímo u oltáře. Zasáhla ochranka a muže zatkla. Papež Lev XIV. byl incidentem šokován. Záznam koluje po sociálních sítích.

Událost se stala v pátek dopoledne během mše. Podle zahraničních médií muž překonal turnikety, zamířil k Berniniho baldachýnu nacházejícímu se nad 400 let starým papežským oltářem, sundal kalhoty a začal konat svou potřebu.

Papež Lev XIV. zdraví věřící na svatopetrském náměstí ve Vatikánu. (12. října 2025)

Papež Lev XIV. slouží mši na svatopetrském náměstí ve Vatikánu. (12. října 2025)

I když během chvilky u něj stáli policisté v civilu, incidentu přihlížely stovky návštěvníků baziliky.

Policisté muže okamžitě zadrželi a odvedli. Podle deníku Il Tempo byl o události informován také papež Lev XIV., který byl zprávou šokován.

Muž ve Vatikánu močil přímo na oltář baziliky svatého Petra
Bazilika svatého Petra ve Vatikánu
Bazilika svatého Petra ve Vatikánu
Bazilika svatého Petra ve Vatikánu (19. dubna 2017)
8 fotografií

Není to poprvé, co se na jednom z nejposvátnějších míst na světě stal podobný incident. V únoru loňského roku vylezl muž z Rumunska na oltář katedrály a shodil několik svícnů.

Podle médií teď budou bezpečnostní opatření v bazilice prověřena a v případě potřeby zpřísněna.

