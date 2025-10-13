Událost se stala v pátek dopoledne během mše. Podle zahraničních médií muž překonal turnikety, zamířil k Berniniho baldachýnu nacházejícímu se nad 400 let starým papežským oltářem, sundal kalhoty a začal konat svou potřebu.
I když během chvilky u něj stáli policisté v civilu, incidentu přihlížely stovky návštěvníků baziliky.
Policisté muže okamžitě zadrželi a odvedli. Podle deníku Il Tempo byl o události informován také papež Lev XIV., který byl zprávou šokován.
Není to poprvé, co se na jednom z nejposvátnějších míst na světě stal podobný incident. V únoru loňského roku vylezl muž z Rumunska na oltář katedrály a shodil několik svícnů.
Podle médií teď budou bezpečnostní opatření v bazilice prověřena a v případě potřeby zpřísněna.