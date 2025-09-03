Až zase ráno budete nadávat v koloně, vzpomeňte si na toto video

Brbláte při ranní koloně cestou do Prahy, Brna nebo Ostravy? Věřte, že i když vám šlápl na brzdu první semafor u Horních Počernic, pořád jste na tom zlatě. V indickém Dillí se stovky řidičů nehnuly z místa celé hodiny. I když mají na dálnici mnohem víc pruhů.

Kolik minut se dá ráno nebo večer strávit v koloně, aniž by člověk zešílel z každodenního dojíždění? Deset? Třicet? Šedesát?

V Česku možná. Na mnoha místech po světě by za něco takového byli ještě rádi.

Tisíce lidí dojíždějících do práce v jedné z nejbohatších předměstských oblastí Indie uvízly v dopravní zácpě na hlavním tahu na šest až osm hodin. Mohl za to monzunový liják.

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Vzdálenost mezi centrem Dillí a Gurugramem je asi 25-30 kilometrů a projet ji autem zabere maximálně hodinu. Ovšem při silném provozu to může být i půl dne.

Silný déšť způsobil obrovské kolony, které se táhly desítky kilometrů. Na záběrech je vidět nekonečná řada aut poskakujících v hustém provozu, jejichž brzdová světla rudě září v deštěm promáčeném podvečeru.

Gurugramská dopravní policie přijala do půl osmé večer přes 200 tísňových volání. Lidé hlásili porouchaná vozidla, prosili o objízdné trasy nebo žádali o pomoc na krajnici.

Záplavy na předměstí Šrínagaru, 3. září 2025.
Záplavy v Šrínagaru, 3. září 2025.
Záplavy v Novém Dillí, 3. září 2025.
Záplavy v Novém Dillí, 3. září 2025.
5 fotografií

Záběry z dopravních kamer vyvolalo na sociálních sítích velké pobouření. Mnoho lidí se rozčilovalo, jak je možné, že místo jako Gurugram – známé svými futuristickými mrakodrapy a rozlehlými firemními kancelářemi – má tak špatnou infrastrukturu.

Na jihu hlavního města se nejezdilo téměř nikde: Mahatma Gandhi Road, Captain Gaur Marg i úsek od Lajpat Nagar po Bahapur zažily kolaps dopravy. Město se kvůli neustávajícím monzunovým dešťům proměnilo v chaos a dopravní infrastruktura na mnoha místech přestala fungovat.

Úřady pro zvládání katastrof pak doporučily kancelářím, školám a vysokým školám, aby raději pracovaly z domova, protože se předpovídají další srážky.

Jaké destinace frčí na TikToku a proč byste je (ne)měli navštívit

Indie letos čelí mimořádně ničivému období dešťů. Monzuny zasáhly zemi s nebývalou silou a mají tragické následky. V Himáčalpradéši se počet obětí od začátku sezóny vyšplhal už na 326 mrtvých, v Paňdžábu si záplavy vyžádaly nejméně 29 životů. A v indické části Kašmíru zahynulo minulý měsíc 46 lidí při náhlé bleskové povodni, která smetla celou vesnici.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

