Podle úřadu řetězec uváděl zákazníky v omyl neúplnými a nepřesnými informacemi o svých propagačních akcích, jako byly „Speciální středa“ či „Valentýnská středa“. Reklamy naznačovaly, že zákazníci po nákupu vybraného zboží získají „100 % zpět na voucher“, což mohlo vést k přesvědčení, že jej následně uplatní na libovolné produkty podle vlastního výběru.
Ve skutečnosti se ale spotřebitelé často až po zaplacení dozvídali, že voucher platí jen na přesně vymezené kategorie — například jen na džusy, kosmetiku či prací prostředky — a pouze při splnění minimální hodnoty dalšího nákupu.
|
Čarování s kupony. Na Black Friday se nehrálo dle pravidel, uvádí Hlídač shopů
Podmínky akce nebyly uvedeny v reklamních spotech v rádiu, v mobilní aplikaci, na Facebooku ani na propagačních materiálech přímo v prodejnách. Plné informace byly dostupné jen v podrobném řádu na webu, na nástěnkách v obchodech či přímo na voucherech, což podle úřadu nebylo dostatečně transparentní.
„Podnikatel ve svém reklamním sdělení pominul velmi důležité informace a podmínky akcí, včetně jejich omezení,“ uvedl předseda UOKiK Tomasz Chróstny. „Marketingový obsah nesmí uvádět spotřebitele v omyl. Musí obsahovat všechny zásadní informace. Včas, čitelně a jednoznačně.“
Biedronka, největší potravinový řetězec v Polsku s více než 3270 prodejnami a 81 tisíci zaměstnanci, láká díky nízkým cenám i mnoho českých zákazníků. Společnost nedávno otevřela první prodejnu také na Slovensku poblíž Bratislavy a plánuje dále expandovat.