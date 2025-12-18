Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
Záznam z bezpečnostní kamery zveřejnila policie z Hinsdale v americkém státě Illinois. Řidič na videu najíždí na železniční přejezd právě ve chvíli, kdy se začíná spouštět závora. Poté se pokouší couvnout, ale zůstává stát tak, že přední část jeho vozu přesahuje do kolejiště.
O několik vteřin později do auta v plné rychlosti naráží projíždějící příměstský vlak společnosti Metra BNSF. Síla nárazu vozidlo odhazuje zpět směrem k závoře.
Podle policie byl řidič ve voze sám. Utrpěl jen velmi lehká zranění a byl převezen do nemocnice. Automobil bl značně poškozen, zejména v přední části.
Vlak museli po nehodě odstavit a cestující přepravili náhradním spojem. Událost způsobila zpoždění v obou směrech na vytížené příměstské trase, okolnosti nehody policie dál prověřuje.