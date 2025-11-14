Austrálie chce povolit dinga jako mazlíčka. Je mnohem chytřejší, varují odborníci

Tereza Hrabinová
  5:00
V australském státě Queensland se schyluje k rozhodnutí, které může změnit vztah lidí k jednomu z nejikoničtějších zvířat tamní přírody. Státní vláda uvažuje o tom, že by se dingo mohl stát legálním domácím mazlíčkem.
Dingové jsou potomci domácích psů. Přišli do Austrálie před tisíci let s lidmi.

Dingové jsou potomci domácích psů. Přišli do Austrálie před tisíci let s lidmi. | foto: Profimedia.cz

Návrh je součástí revize biologicko-bezpečnostních zákonů, které má vláda aktualizovat na jaře. Pokud by návrh prošel, znamenal by výraznou proměnu přístupu k této australské šelmě, jejíž status je v současnosti velmi přísně regulován. Není povoleno ji chovat, krmit, prodávat ani vypouštět do volné přírody.

Změna právní klasifikace by vedla k překlasifikování dinga pod latinské označení Canis familiaris, tedy k běžným domácím psům. Ochrana divokých jedinců v národních parcích by však zůstala zachována a farmáři by i nadále mohli bránit svůj dobytek před útoky.

Změna pravidel se setkává s odporem ze strany ochránců divoké zvěře.

Pes dingo v Austrálii odtáhl dítě z karavanu, plačící batole zachránil otec

Alix Livingstoneová z neziskové organizace Defend the Wild ve svém stanovisku zaslaném úřadům kritizuje plán jako nebezpečný krok, který může ohrozit jak přírodu, tak samotné zvíře.

Kritická je i odbornice na genetiku a výzkum dingů, doktorka Kylie Cairnsová. „Nejsou vhodní jako domácí mazlíčci. Jsou mnohem chytřejší, mnohem lépe se jim daří unikat tradičnímu domácímu prostředí, pokud jde o přelézání plotů. Do většiny domácích prostředí se obecně moc nehodí.“

V některých dalších australských státech, například v Novém Jižním Walesu nebo Západní Austrálii, je možné chovat dingy se zvláštním povolením. Záchranné skupiny ale upozorňují, že mnozí majitelé záhy zjistí, že dingo není jen „exotický pes“. Zvířata často končí v útulcích nebo jsou nelegálně vypouštěna zpět do přírody.

Rozhodnutí, které má být oznámeno v příštích měsících, tak bude muset balancovat mezi romantickou představou o soužití s „divokým psem“ a tvrdými fakty o jeho chování i významu pro australské ekosystémy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hřibe, neschovávej se, rozkopu tě po právu, zpívá si Michal Suchánek v pražské dopravě

Hostem pořadu Rozstřel je Michal Suchánek, herec a bavič.

Znají to všichni řidiči projíždějící Prahou kdykoliv mezi sedmou ranní a devátou večerní. Kolona aut táhnoucí se všemi směry, dlouhé minuty popojíždění a objížďky, které cestu ještě prodlužují. Svou...

Budoucí ministr Adam Vojtěch si zahrál na Karla Gotta. Zazpíval jeho hit na plese

Adam Vojtěch zazpíval na plese náchodské nemocnice.

Bývalý a zřejmě i budoucí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se na oslavách náchodské nemocnice nechal unést svou vášní. Vrátil se v čase zpátky do dob, kdy zářil v hudebních soutěžích, a na pódiu se...

Manžel jí zemřel v náručí, syna zabila deprese. Osud Danu Syslovou nešetřil

Dana Syslová přebrala Cenu Thálie za celoživotní mistrovství od Viktora Preisse...

Herečka Dana Syslová dnes slaví významné životní jubileum. K osmdesátinám obdržela prestižní Cenu Thálie za celoživotní umělecké mistrovství, kterou převzala na začátku listopadu.

Sám byl pětkrát ženatý a nevěru radil zatloukat. Pravda a mýty o Miroslavu Plzákovi

MUDr. Miroslav Plzák během knižního veletrhu Svět knihy v Praze v květnu 2001.

Jeho jméno bylo synonymem pro problémy v manželství. Přesněji řečeno pro řešení komunikačních problémů v manželství. Psychiatr Miroslav Plzák totiž v roce 1964 založil v Praze první linku důvěry v...

Floridské korály změnily barvu a jsou funkčně vyhynulé. Na záchranu je pozdě

Uvidíte tu korály bizarních tvarů a barev.

Deset tisíc let se tyčily z mořského dna jako nějaké parohy. Korály zvané česky větevníci tvořily odnepaměti základ útesu na souostroví Florida Keys. Vědci je nyní prohlásili za funkčně vyhynulé....

Austrálie chce povolit dinga jako mazlíčka. Je mnohem chytřejší, varují odborníci

Dingové jsou potomci domácích psů. Přišli do Austrálie před tisíci let s lidmi.

V australském státě Queensland se schyluje k rozhodnutí, které může změnit vztah lidí k jednomu z nejikoničtějších zvířat tamní přírody. Státní vláda uvažuje o tom, že by se dingo mohl stát legálním...

14. listopadu 2025

Přesné laserové řezání plechů: Jak na to, když projekt vyžaduje 8 metrů a preciznost?

Ve spolupráci
Besta Trade

Ve světě průmyslové výroby a strojírenských konstrukcí je volba správné technologie pro dělení materiálu klíčová. Zatímco menší díly lze řezat mnoha způsoby, skutečný technický oříšek nastává, když...

14. listopadu 2025

Ta hudba se mi nelíbí, naštvala se v Rusku tetka v šátku a vytáhla na taxikáře mačetu

Cestující v Samaře vytáhla v taxíku mačetu a vyhrožovala řidiči kvůli hudbě

Přísloví o tom, že řidič tvrdej chleba má, se bohatě naplnilo v ruské Samarské oblasti. Žena, která do auta nastoupila, nejdřív protestovala proti hudbě, která se linula z autorádia. A když ji řidič...

13. listopadu 2025  17:30

Sám byl pětkrát ženatý a nevěru radil zatloukat. Pravda a mýty o Miroslavu Plzákovi

MUDr. Miroslav Plzák během knižního veletrhu Svět knihy v Praze v květnu 2001.

Jeho jméno bylo synonymem pro problémy v manželství. Přesněji řečeno pro řešení komunikačních problémů v manželství. Psychiatr Miroslav Plzák totiž v roce 1964 založil v Praze první linku důvěry v...

13. listopadu 2025  11:47

Češi hledají stabilní investice. E-Finance přichází s fondem zaměřeným na nemovitosti ve městě

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Poptávka po investicích do bytů a hotelů v centrech měst zůstává vysoká, nová výstavba je však omezená. Právě na tyto typy nemovitostí v atraktivních lokalitách se zaměří nový fond kvalifikovaných...

13. listopadu 2025

Je nám líto, že jste umřel, napsala pojišťovna stovkám žijících Američanů

Lidé uctívají zesnulé během dušiček na Olšanském hřbitově.

V dnešní době, kdy se digitalizace dotkla každého oboru od bankovnictví po pohřebnictví, se i sebemenší softwarová chyba může proměnit v bizarní událost. Své o tom ví obyvatelé amerického státu...

13. listopadu 2025

Když se práce potká s přírodou. Vánoční večírek lze uspořádat i na horách

Ve spolupráci
Amenity Hotel & Resort Orlické hory

Konec roku bývá poznamenán stresem a ponorkovou náladou nejen doma, ale i na pracovišti. I proto čím dál víc firem dává svým zaměstnancům dárek v podobě několika neformálních dnů v přírodě.

13. listopadu 2025

Jak vybrat MacBook? Na první pohled vypadají stejně, ale je dobré vědět, v čem se liší

Komerční sdělení
MacBook

Nevíte, jaký MacBook zvolit? Poradíme vám, zda je pro vás vhodnější MacBook Air nebo MacBook Pro, jaký čip a velikost displeje vybrat a na co si dát pozor.

13. listopadu 2025

Netopýři mají nového smrtícího nepřítele. Vědce překvapilo, jak je mrštný

Vědci poprvé zaznamenali, jak krysy chytají netopýry v letu

Infračervené kamery odhalily novou podobu městské divočiny. V temné jeskyni v severním Německu stojí potkan a ve zlomku sekundy uchopí ve vzduchu netopýra. Podle vědců nejde o ojedinělý případ, ale o...

12. listopadu 2025

Jaký je ten nejlepší adrenalinový dárek? Větrný tunel boří hranice

Komerční sdělení
ADROP.CZ

Už vás nebaví kupovat věci, které skončí zapomenuté v šuplíku? Věnujte nezapomenutelné vzpomínky! Darování zážitků je trend, který roste na popularitě, a to z dobrého důvodu. Zatímco hmotné dary...

12. listopadu 2025

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

CHKO Soutok, Moravská Amazonie

Budoucí chráněná krajinná oblast Soutok u Břeclavi. Soutok řeky Moravy (zprava...

Chráněná krajinná oblast Soutok na jihu Moravy chrání největší lužní lesy ve střední Evropě i unikátní faunu a flóru. A také dávná slovanská hradiště i o něco novější bunkry. Vyhlášení nejmladší CHKO...

11. listopadu 2025  8:07

Manžel jí zemřel v náručí, syna zabila deprese. Osud Danu Syslovou nešetřil

Dana Syslová přebrala Cenu Thálie za celoživotní mistrovství od Viktora Preisse...

Herečka Dana Syslová dnes slaví významné životní jubileum. K osmdesátinám obdržela prestižní Cenu Thálie za celoživotní umělecké mistrovství, kterou převzala na začátku listopadu.

11. listopadu 2025  7:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.