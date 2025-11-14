Návrh je součástí revize biologicko-bezpečnostních zákonů, které má vláda aktualizovat na jaře. Pokud by návrh prošel, znamenal by výraznou proměnu přístupu k této australské šelmě, jejíž status je v současnosti velmi přísně regulován. Není povoleno ji chovat, krmit, prodávat ani vypouštět do volné přírody.
Změna právní klasifikace by vedla k překlasifikování dinga pod latinské označení Canis familiaris, tedy k běžným domácím psům. Ochrana divokých jedinců v národních parcích by však zůstala zachována a farmáři by i nadále mohli bránit svůj dobytek před útoky.
Změna pravidel se setkává s odporem ze strany ochránců divoké zvěře.
|
Pes dingo v Austrálii odtáhl dítě z karavanu, plačící batole zachránil otec
Alix Livingstoneová z neziskové organizace Defend the Wild ve svém stanovisku zaslaném úřadům kritizuje plán jako nebezpečný krok, který může ohrozit jak přírodu, tak samotné zvíře.
Kritická je i odbornice na genetiku a výzkum dingů, doktorka Kylie Cairnsová. „Nejsou vhodní jako domácí mazlíčci. Jsou mnohem chytřejší, mnohem lépe se jim daří unikat tradičnímu domácímu prostředí, pokud jde o přelézání plotů. Do většiny domácích prostředí se obecně moc nehodí.“
V některých dalších australských státech, například v Novém Jižním Walesu nebo Západní Austrálii, je možné chovat dingy se zvláštním povolením. Záchranné skupiny ale upozorňují, že mnozí majitelé záhy zjistí, že dingo není jen „exotický pes“. Zvířata často končí v útulcích nebo jsou nelegálně vypouštěna zpět do přírody.
Rozhodnutí, které má být oznámeno v příštích měsících, tak bude muset balancovat mezi romantickou představou o soužití s „divokým psem“ a tvrdými fakty o jeho chování i významu pro australské ekosystémy.