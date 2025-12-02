Astronomové upřesnili dávný výbuch hvězdy díky básni z 12. století

Supernova je mohutná vesmírná exploze, při níž umírající hvězda na čas zazáří jasněji než celá galaxie. Astronomové dnes tyto jevy pravidelně sledují moderními teleskopy. Všechny ale pocházejí z galaxií mimo naši vlastní.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: NASA

Při zkoumání supernov v naší galaxii se vědci obracejí i k historickým pramenům – kronikám a poezii.

„Poslední exploze v naší galaxii, která byla pozorována, nastala ještě před vynálezem dalekohledu. Další pozorování pochází z roku 1604,“ říká Ralph Neuhäuser z Astrofyzikálního institutu Univerzity v Jeně pro magazín Popular Science. „Asi deset historických supernov lidé zaznamenali po celém světě pouhým okem ještě před vynálezem teleskopu.“

Tehdejší pozorovatelé sice často netušili, co přesně sledují, jejich záznamy ale dnes poskytují vědcům cenné informace. Například o poloze jevu na obloze, jeho barvě, jasnosti nebo délce trvání.

Právě tyto údaje umožňují astronomům zpětně určit, kde k výbuchu došlo a který ze známých zbytků s danou událostí souvisí.

Byla to druhá nejjasnější hvězda. V budoucnu může svítit jako druhý Měsíc

Jedním z těchto historických případů je supernova z roku 1181. Zmínky o ní se objevují v čínských a japonských pramenech, ale bez přesného určení její polohy na obloze.

V nedávné studii se Neuhäuser a jeho kolegové zaměřili na dvě středověká arabská díla pocházející z Káhiry. Prvním je oslavná báseň Ibn Sanā’ al-Mulka na počest sultána Saladina, vzniklá mezi lety 1181 a 1182. Druhým zdrojem je kronika egyptského učence Aḥmada ibn ‚Alī al-Maqrīzího.

„Opravdu se jedná o pozorování této konkrétní supernovy a text obsahuje nové detaily o poloze na obloze, možné délce trvání i jasnosti supernovy,“ uvádí Neuhäuser. Podle básně se „nová hvězda“ objevila v souhvězdí Cassiopeia. Událost mohla být výjimečná nejen svou intenzitou, ale i samotnou povahou – vědci nevylučují, že šlo o jiný typ kosmické exploze. Báseň sice záhadu definitivně neřeší, ale přináší důležité indicie, které k jejímu rozluštění výrazně přispívají.

Pozorovatel první extragalaktické supernovy překvapením vykřikl

Záznam v kronice al-Maqrīzího připomíná i mimořádnou supernovu z roku 1006. „Byla to nejjasnější supernova za posledních 2000 let srovnatelná se svitem Měsíce – extrémně jasná a tedy i relativně blízká,“ uvedl Neuhäuser. Výbuch nastal uvnitř naší galaxie a s odhadovanou vzdáleností 6 000 světelných let jde o nejbližší historicky pozorovanou supernovu.

