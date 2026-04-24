Španělští archeologové na nález nedozírné hodnoty narazili při vykopávkách v pozůstatcích města Oxyrhynchus u dnešního Bahnasá na severu Egypta. Uvnitř mumie pohřbené v římském období zhruba před 1 600 lety objevili papyrus s kopií Homérova eposu Ilias.
Fragmenty textů však nejsou u mumií za tak neobvyklé. „Není to poprvé, co jsme našli řecké papyry, svázané, zapečetěné a zahrnuté do procesu mumifikace,“ vysvětlil profesor Ignasi-Xavier Adiego z univerzity v Barceloně deníku The Independent.
Papyry byly ve starověkém Egyptě běžnou součástí balzamovacího procesu. Kněží v římském období namísto preparování orgánů a jejich skladování v nádobách – jak odpovídá běžné představě – využívali jiný proces. Tělo zemřelého naopak zapečetili hlínou poté, co jej naplnili vhodnými konzervačními materiály a právě papyry.
Převážně magický charakter
Archeology proto zaujal hlavně obsah nalezeného papyru – využití totiž místo literárních děl běžně nacházely texty popisují rituální praktiky. „Jejich obsah měl dosud převážně magický charakter,“ doplnil Adiego. Objev by tak mohl mít zcela zásadní význam pro pochopení pohřebních zvyků i náboženství ve starověkém Egyptě.
Epos Ilias
Jedno z děl řeckého básníka Homéra pochází z roku 800 před naším letopočtem. Zachycuje krátké období z desetiletého obléhání Tróje. Celkem jej tvoří téměř šestnáct tisíc veršů. Epos Ilias časově předchází eposu Odysseia.
Fragment textu obsahuje opis pasáže z druhého zpěvu, která je známá jako Katalog lodí. Vypráví totiž o shromažďování řeckých sil před Trójou a Homér v ní vyjmenovává města, jež se tažení pod vedením krále Agamemnóna zúčastnila.
„V Oxyrhynchu bylo už od konce 19. století objeveno obrovské množství papyrů, včetně významných řeckých textů. Skutečnou novinkou je nález literárního papyru v pohřebním kontextu,“ doplnil Adiego. Vědci si však nejsou jistí, proč byl během rituálu použit právě tento výňatek.