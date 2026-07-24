Ani ti, kteří to natočili, nechápali, co vidí. Nad Glasgow se ráno proletěl obří drak

Petra Škraňková
  12:09
Lidé v Glasgow to viděli na vlastní oči, ale nemohli tomu věřit a nechápali, co vlastně vidí. Ve středu ráno se na obloze nad řekou najednou proletěl tvor s křídly jako drak. Záběry bájného tvora se rychle začaly šířit po sociálních sítích. A vysvětlení bylo velmi překvapivé.

Tvora natočil rozhlasový moderátor STV Ewen Cameron cestou do práce. Na síti X napsal, že „viděl tohle létat nad řekou Clyde“. Moderátorka STV Hannah Carmichaelová přiznala, že si nejprve myslela, že má halucinace. „Nikdo mi nevěřil,“ uvedla.

Na internetu se okamžitě začaly množit nejrůznější teorie. Někteří spekulovali, že jde o reklamní kousek související s údajným přestupem srbského záložníka Vanje Dragojeviće do fotbalového klubu Rangers.

Nad Glasgow létal drak z Rodu draka. Šlo o neobvyklou reklamu
Matt Smith v druhé řadě seriálu Rod draka
Dračí vejce ze seriálu Rod draka ve Varech
HBO na karlovarském festivalu představilo koutek s tématikou seriálu Rod draka (6. července 2026).
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Ve skutečnosti však nešlo o živého draka, ale o osmimetrovou létající repliku draka Syraxe ze seriálu Rod draka (House of the Dragon) společnosti HBO. Model se od úsvitu vznášel nad budovami SEC Armadillo a OVO Hydro jako součást propagace Her Commonwealthu Glasgow 2026, které začaly den poté, ve čtvrtek 23. července. A právě HBO Max vysílá soutěže z her.

Jak model draka funguje a létá?

Létající Syrax váží 13 kilogramů a funguje na dálkové ovládání. Vytvořila ho německá společnost Airstage mimo jiné z uhlíkových vláken a speciální pěny. V nohách draka jsou ukryté malé motory a díky nim se může vznést do vzduchu.

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Konstruktéři navrhli model tak, aby jeho pohyb působil co nejvěrohodněji. Drak má 23 pohyblivých částí, které během letu spolupracují. Právě pohyblivá křídla a ocas dodávají modelu mnohem realističtější vzhled než běžným dálkově ovládaným modelům.

Ovládání draka je mnohem náročnější než řízení běžného modelu na dálkové ovládání. Jeho pilot Dennis Gutowsky létá s RC modely pravidelně, ale pilotování Syraxe je podle něj úplně jiná disciplína a vyžaduje značný trénink.

RECENZE: Očekávaný Rod draka sráží slabí herci a ještě slabší scénář

Létající Syrax se přitom už v červnu proletěl Londýnem, což bylo také součástí propagační kampaně seriálu Rod draka (House of the Dragon). Jeho přítomnost během dne ale v metropoli nikoho nezmátla.

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