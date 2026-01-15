Americký paraglide ochromil celý ostrov v Thajsku. Kvůli záchraně byl nutný blackout

Michael Travis Langhart odstartoval z vyvýšeného místa ve vnitrozemí ostrova a mířil k pobřeží. U pláže Ta Waen však při klesání ztratil kontrolu nad padákem, který se zachytil o elektrické vedení. Muž zůstal zhruba deset metrů nad zemí, zavěšený hlavou dolů.
Na místo se rychle sjeli záchranáři i policisté, kvůli riziku úrazu elektrickým proudem však nebylo možné okamžitě zasáhnout. Po dohodě s dodavatelem elektřiny byl celý ostrov odpojen od proudu.
Přibližně za hodinu se podařilo muže bezpečně spustit na zem. Utrpěl lehká zranění, především oděrky a menší popáleniny, které podle lékařů odpovídají kontaktu s elektrickým vedením. Po ošetření byl převezen do nemocnice a následně měl být transportován k dalšímu vyšetření do města Pattaya.
Podle dostupných informací má muž s paraglidingem zkušenosti a v Thajsku vlastní platnou licenci vydanou tamní leteckou sportovní asociací. Okolnosti nehody nyní vyšetřuje policie.