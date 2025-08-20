Američanka vyhrála loterii podruhé po 40 letech. A rovnou hlavní cenu

Když se jí poprvé v jejích 20 letech poštěstilo, odnesla si z loterie 25 tisíc dolarů. Když si letos koupila stírací los, vyhrála znovu – po čtyřiceti letech. A rovnou hlavní výhru, 100 tisíc dolarů ročně po dobu 10 let! To je téměř dvojnásobná částka, než kolik si ročně vydělá průměrný Američan.
Oletha Etheridgeová zástupcům Virginské loterie prozradila, že se jen zastavila v obchodě Food Lion na Hargett Boulevard v Gloucesteru a vybrala si los. Jakmile zjistila, jaké peníze los skrývá, volala dceři: „Sedíš? Protože ti musím něco říct.“
Místo rozložení výhry na deset let si výherkyně zvolila jednorázové vyplacení. Před zdaněním to dělá 816 tisíc dolarů, což je v přepočtu přes 17 milionů korun.
Chce za ně koupit nové auto, zrekonstruovat a zvětšit dům a taky dát peníze svým dcerám. Taletha a Takema si díky tomu koupí vlastní domy.
Neuvěřitelný klub šťastlivců
Příběh Olethy by se sice zdál jako ojedinělý, ale v USA existuje celý klub šťastlivců, kteří vyhráli opakovaně. Gaila Guishardová z Virginie vyhrála 100 tisíc dolarů (cca dva miliony korun) a o tři roky později dokonce milion dolarů, což dělá zhruba dvacet milionů korun.
Sharon Godseyová, taktéž z Virginie, vyhrála na stírací los sto tisíc dolarů a o dvanáct let později stejnou částku v nejoblíbenější americké loterii Powerball (obdoba sportky).
Ještě větší štěstí měla Deborah Brownová, když si v roce 2019 koupila 30 tiketů do loterie Pick 4. Vyhrály všechny. A ona si odnesla 150 tisíc dolarů (přes tři miliony korun).
Jaká je pravděpodobnost výhry v loterii?
Pravděpodobnost výhry v loterii závisí na konkrétní hře. Chat GPT vypočítal, že ve sportce je to jedna ku skoro 14 milionům. V Eurojackpotu dokonce 1 ku 139 milionům.
Přitom šance, že člověka trefí blesk je jedna ku 300 tisícům.
Výhra je tedy extrémně nepravděpodobná, ale ne nemožná. Dokonce i opakovaná.