Američanka vyhrála loterii podruhé po 40 letech. A rovnou hlavní cenu

Ivana Vaňkátová
  5:00
Popírá to veškeré statistiky a teorie pravděpodobnosti, ale je to skutečný příběh. Jako mladá dívka vyhrála Američanka Oletha 25 tisíc dolarů. A nyní, po 40 letech, vyhrála znovu. A dokonce hlavní výhru. Dostane v přepočtu 17 milionů korun, o které se podělí se svými dcerami.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Když se jí poprvé v jejích 20 letech poštěstilo, odnesla si z loterie 25 tisíc dolarů. Když si letos koupila stírací los, vyhrála znovu – po čtyřiceti letech. A rovnou hlavní výhru, 100 tisíc dolarů ročně po dobu 10 let! To je téměř dvojnásobná částka, než kolik si ročně vydělá průměrný Američan.

Oletha Etheridgeová zástupcům Virginské loterie prozradila, že se jen zastavila v obchodě Food Lion na Hargett Boulevard v Gloucesteru a vybrala si los. Jakmile zjistila, jaké peníze los skrývá, volala dceři: „Sedíš? Protože ti musím něco říct.“

Místo rozložení výhry na deset let si výherkyně zvolila jednorázové vyplacení. Před zdaněním to dělá 816 tisíc dolarů, což je v přepočtu přes 17 milionů korun.

Chce za ně koupit nové auto, zrekonstruovat a zvětšit dům a taky dát peníze svým dcerám. Taletha a Takema si díky tomu koupí vlastní domy.

Oletha Etheridgeová z Virginie vyhrála znovu v loterii, a rovnou hlavní cenu.

Neuvěřitelný klub šťastlivců

Příběh Olethy by se sice zdál jako ojedinělý, ale v USA existuje celý klub šťastlivců, kteří vyhráli opakovaně. Gaila Guishardová z Virginie vyhrála 100 tisíc dolarů (cca dva miliony korun) a o tři roky později dokonce milion dolarů, což dělá zhruba dvacet milionů korun.

Sharon Godseyová, taktéž z Virginie, vyhrála na stírací los sto tisíc dolarů a o dvanáct let později stejnou částku v nejoblíbenější americké loterii Powerball (obdoba sportky).

Ještě větší štěstí měla Deborah Brownová, když si v roce 2019 koupila 30 tiketů do loterie Pick 4. Vyhrály všechny. A ona si odnesla 150 tisíc dolarů (přes tři miliony korun).

Jaká je pravděpodobnost výhry v loterii?

Pravděpodobnost výhry v loterii závisí na konkrétní hře. Chat GPT vypočítal, že ve sportce je to jedna ku skoro 14 milionům. V Eurojackpotu dokonce 1 ku 139 milionům.

Přitom šance, že člověka trefí blesk je jedna ku 300 tisícům.

Výhra je tedy extrémně nepravděpodobná, ale ne nemožná. Dokonce i opakovaná.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Vladimir Putin

Prezident Ruské federace Vladimir Vladimirovič Putin v březnu 2024 opět obhájil s velkým náskokem další šestiletý prezidentský mandát. V prvním kole zvítězil i v březnu 2018 a 2012, funkci ruského...

Změna času 2025. Kdy letos skončí letní čas a začne zimní?

V roce 2025 skončí letní čas v neděli 26. října 2025. Zavádí se vždy poslední březnovou neděli na sedm měsíců a vždy poslední neděli v říjnu se vracíme k času přirozenému, lidově zvanému zimní.

20. srpna 2025

Vladimir Putin

Prezident Ruské federace Vladimir Vladimirovič Putin v březnu 2024 opět obhájil s velkým náskokem další šestiletý prezidentský mandát. V prvním kole zvítězil i v březnu 2018 a 2012, funkci ruského...

15. srpna 2025  21:44

Otec Anne Frankové zřejmě věděl, kdo je udal. Proč se rozhodl mlčet?

To slunné odpoledne 4. srpna 1944 skončila naděje rodiny Frankových v Amsterdamu, že se živí dočkají konce války. Kdo je zradil a proč? Úřady pátraly hned po válce, další tým s metodami FBI před pár...

4. srpna 2025  12:24

Hnutí Stačilo!

Sdružuje kandidáty z několika stran středopravicového až silně levicového zaměření. Navazuje na stejnojmennou volební koalici a doufá v obdobný výsledek jako v loňských krajských volbách. Hlavní...

28. července 2025  12:39

Sociální demokracie (SOCDEM)

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) v červnu 2023 změnila název na Sociální demokracie se zkratkou SOCDEM. Osvěžení má straně s dlouholetou tradicí dopomoci k návratu do Sněmovny po debaklu ve...

23. července 2025  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.