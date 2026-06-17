Aleš Navrátil: U hypotéky by se měl klient cítit jako v lázních

Komerční sdělení   6:00
Vyřízení hypotečního úvěru bývá pro většinu lidí jedním z nejstresovějších období v životě. Že to jde i jinak, bez nervů a s kávou v ruce, dokazuje hypoteční poradce Aleš Navrátil. Pro něj jsou hypotéky doslova srdcovou záležitostí a pro své klienty buduje servis, díky kterému se během celého procesu nemusí o nic starat. Jak funguje jeho „lázeňská péče“, v čem se trh za poslední roky posunul a proč se nevyplatí čekat na pokles sazeb?

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Aleš Navrátil, hypoteční poradce | foto: Aleš NavrátilAdvertorial

Co přesně si máme představit pod vaším mottem, že by se měl klient při vyřizování hypotéky cítit jako v lázních?

U hypotéky je důležité vyjednat klientům co nejvýhodnější úrokovou sazbu a zajistit odpuštění poplatku za odhad, případně i dalších poplatků. To je základ. Čím déle však hypotéky dělám, tím více jsem přesvědčený, že ještě mnohem důležitější je servis pro klienta – to je ta skutečná přidaná hodnota.

To, že klient se mnou nikam nemusí, protože přijedu za ním, může mi kdykoliv zavolat, včetně víkendů a večerů. Klienta informuji o každém kroku, ve které se při vyřizování nacházíme. Zajišťuji mu katastr, kontroluji čerpání hypotéky i další.

Klient by se měl se mnou cítit jako v lázních. Také v lázních očekáváte špičkovou péči, kvalitní služby, procedury a milý personál. A přesně tak to mám nastavené i já.

Bankovní svět nabízí mnoho směrů. Proč jste se rozhodl věnovat profesní život právě hypotečním úvěrům?

Do bankovnictví jsem nastoupil po vysoké škole. Hledal jsem obor, ve kterém budu pracovat s lidmi, neustále se vzdělávat a zároveň to bude tak trochu obchod. Postupně jsem prošel různými pozicemi v bance a kolem roku 2008 jsem se začal více věnovat hypotékám. Zjistil jsem, že právě tato oblast mě baví nejvíc. Jak s oblibou říkám, hypotéka je „nekonfliktní produkt“ – klient ji chce a hledá někoho, komu bude důvěřovat.

Aleš Navrátil, hypoteční poradce

Kdy ve vás dozrálo rozhodnutí odejít z banky a stát se nezávislým, samostatným hypotečním poradcem?

Myšlenka vznikla už kolem let 2009 až 2010. Chtěl jsem klientům nabízet řešení napříč bankami a nebýt vázaný na jednu instituci. Nakonec jsem se osamostatnil v roce 2013. Přechod ze zaměstnání do podnikání nebyl jednoduchý, ale zkušenosti z bankovnictví mi daly pevný základ.

Na trhu se pohybujete už řadu let. Jak moc se za tu dobu práce hypotečního specialisty proměnila?

Výrazně. Dříve většinu administrativy zpracovávaly banky. Dnes velkou část této práce vykonáváme my, hypoteční poradci. Zároveň jsou klienti informovanější a náročnější. Máme také k dispozici aplikace bank, které jsou speciálně vytvořené pro hypoteční poradce. Banky je neustále vylepšují, a díky tomu dokážeme i my zrychlit a zkvalitnit služby pro klienty.

Pojďme lidem přiblížit praxi. Jak vypadá celá spolupráce od prvního telefonátu až po úspěšné čerpání peněz?

Po telefonu s klientem vyplním krátký finanční dotazník, který trvá přibližně 5 až 10 minut. V něm zjistím, co chce klient financovat, jaké má příjmy, výdaje a další relevantní údaje potřebné pro zpracování nabídky.

Následně vypracuji nabídku, ve které klient vidí vše důležité, tedy výši splátky, úrokovou sazbu, jednotlivé banky i další podstatné informace. Tuto nabídku klient dostává také e-mailem a většinou ji ještě před osobní schůzkou telefonicky konzultujeme.

Poté se teprve scházíme a vše si osobně znovu projdeme. Pokud si na schůzce plácneme ohledně spolupráce, vyplníme žádost, kterou za klienta podám do banky. Pokud je vše v pořádku, začíná následná administrativa až do podpisu smlouvy.

Zařizuji odhad, komunikuji s prodávajícím i realitní kanceláří a podle dohody vyřídím i záležitosti na katastru.

Jaké služby poskytujete po podpisu hypotéky?

Péče nekončí podpisem smlouvy. Hlídám klientům konec fixace, konzultuji s nimi další postup a pomáhám vyjednat lepší podmínky. Zároveň posílám pravidelné informace o dění na hypotečním trhu prostřednictvím newsletterů a sociálních sítí.

Aleš Navrátil, hypoteční poradce

Kolem financování bydlení koluje spousta polopravd. Jaké mýty o hypotékách slýcháte od lidí nejčastěji?

Často se setkávám s názorem, že pokud klient po skončení fixace přejde do jiné banky, začne hypotéku splácet znovu od začátku. To není pravda. Převádí se aktuální zůstatek úvěru, nikoliv původně půjčená částka. Takže pokud dává refinancování do jiné banky smysl, pak se klient nemusí bát, že začíná splácet od začátku.

Vzpomenete si na konkrétní případ z poslední doby, kdy se vám podařilo klientovi doslova zachránit koupi vysněné nemovitosti?

Nedávno jsem řešil případ velmi mladého klienta, kterému hrozilo, že o vybranou nemovitost přijde. Domluvili jsme se s bankou i realitní kanceláří na rychlém postupu a hypotéku se podařilo schválit během čtrnácti dnů. Díky tomu klient nemovitost získal.

Co byste na závěr poradil všem, kteří v dnešní době uvažují o hypotečním úvěru a hledají ideální bydlení?

Aby v případě, že najdou vhodný byt či dům, nečekali na pokles úrokových sazeb, které v posledním období opět mírně rostou. Jinými slovy – pokud najdu vysněnou nemovitost, jdu do toho.

Dále bych si určitě zjistil své možnosti, tedy na jakou nemovitost jsem se svými příjmy schopen dosáhnout, kolik mám vlastních prostředků a zda jsou dostatečné pro poskytnutí hypotéky. A také se ptal, zda moje příjmy jsou akceptovatelné, pokud mám nějaké nestandardní. Ideální je obrátit se na hypotečního poradce, který klientovi všechny tyto informace poskytne.

A pokud má klient čas a chuť, určitě doporučuji si o hypotékách něco nastudovat i obecně. Já osobně jsem vždy nadšený, když jednám s klientem, který už o hypotékách něco ví. A ten, kdo neví, se to ode mě rád dozví.

Témata: Hypotéka, banka, lázně

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