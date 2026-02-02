Měl to být tajný ráj na zemi. Místní se však turistům vysmáli, když se ptali na cestu

Vypadalo to jako tajný tip na ráj na zemi, o kterém ví jen zasvěcení. Informace byly na cestovatelském webu a nabízely i nádherné fotky přímo z místa. Horké prameny v severní Tasmánii jsou údajně oblíbeným turistickým cílem. Jen trasa k nim nebyla popsaná. Nadšenci, kteří se vydali až do Launcestonu, aby se poptali místních, kudy vyrazit, byli odpovědí šokování. Nic takového tu neexistuje, dozvěděli se.
Australská cestovní kancelář na svém blogu popisovala to místo v Tasmánii jako ráj na zemi. Horké prameny Weldborough Hot Springs jsou podle ní „klidné útočiště oblíbené“ mezi turisty.

„Odlehlé lesní útočiště“ se dokonce objevilo v žebříčku nejlepších zážitků z horkých pramenů v Tasmánii pro rok 2026. Blog nabídl několik obrázků přímo z místa.

Jenže na webové stránce chyběly přesnější údaje, jak se k pramenům dostat. A tak si nadšení cestovatelé našli nejbližší sousední objekt, hotel Weldborough v odlehlé oblasti na severovýchodě Tasmánie, aby se tam doptali, kde ty idylické bazény najdou. Od nejbližšího většího města Launceston jim trvala cesta autem přes dvě hodiny.

AI cestovatelům pomáhá. Jen je občas pošle na místo, které vůbec neexistuje

Majitelka hotelu Kristy Probertová CNN řekla, že byla zmatená, když se jí turisté v září na horké prameny začali ptát.

„Ze začátku to bylo jen pár telefonátů. Ale pak to bylo pět telefonů denně a nejméně dva až tři lidé přišli osobně, aby se na místo zeptali. Přitom my ležíme na velmi odlehlém místě,“ řekla. Dodala, že turistům pokaždé odpověděla, že pokud to místo najdou, zaplatí jim pivo. Vyloučila, že by se dalo koupat v místní řece. „Ta je studená, rozhodně žádný horký pramen.“

Do omylu se snažil vnést světlo majitel cestovky Scott Hennessy, která blog s neexistující turistickou atrakcí zveřejnila. „Naše umělá inteligence to úplně zpackala,“ řekl.

Dodal, že materiály vyrábí třetí strana a on sám je před vydáním kontroluje. Jenže v tomhle případě byl nedostupný a část materiálů se dostala ven prostě omylem. Snímky obrazovky z už nyní smazaného blogu získala australská zpravodajská ABC.

Majitel cestovky se omluvil s tím, že všechny příspěvky generované umělou inteligencí nechal odstranit. Ujistil každého, kdo si chce rezervovat zájezd přes jeho kancelář, že tak může učinit, že zájezdy jsou skutečné.

Austrálie není jediná

Australský případ ale není jediným příkladem, kdy AI nezafungovala dokonale. Další podobný se dá najít v Peru. Respektive nedá, protože nic jako Posvátný kaňon za jezerem Humantay neexistuje. Jenže dvojice anglických turistů loni v říjnu cepovala nejrůznějšími prompty ChatGPT tak dlouho, až jim ho nakonec ukázal.

Vygeneroval jim natolik přesvědčivý popis, tak okouzlující fotky cíle a trasu naplánoval tak pečlivě, že neváhali a sbalili si kufry na cestu do And.

O případu dopodrobna referovala média formátu BBC. Ne náhodně, protože konkrétně ve Velké Británii si s cestou do zahraničí nechává od umělé inteligence trochu poradit každý třetí turista.

