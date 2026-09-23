Čtyři generace automatizace
Trh se posunul od prostého vytěžování dat k mnohem komplexnějším systémům. V praxi lze rozlišit čtyři vývojové stupně:
- Klasické OCR (vytěžování) – přečte text z dokumentu, ale nezná účetní kontext.
- Workflow a pravidla – automaticky přeposílá doklady schvalovatelům podle pevných schémat.
- AI coding & matching – algoritmus analyzuje historii účtování firmy a navrhuje správné účty, střediska či zakázky.
- Agentní AI a autonomní AP (Accounts Payable) – systém samostatně řeší výjimky, komunikuje s dodavateli a rozhoduje o předání dokladu do účetnictví.
Analytická společnost Forrester v této souvislosti používá pojem supervised autonomy (dohlížená autonomie): AI zvládá komplexní úkony end-to-end, ale stále pod dohledem člověka, který určuje mantinely a řeší netypické případy. Software se tak mění z pasivního nástroje v asistenta, kterému lze svěřit stále delší úseky práce – nikoli v samostatně jednajícího agenta bez dozoru.
Jak funguje AI účtování v praxi
Typický model funguje na principu takzvaných úrovní jistoty (confidence thresholds) nastavených pro jednotlivá datová pole – například požadavek na 99% jistotu u určení střediska a 90% u částky.
- Splnění podmínek – faktura je automaticky schválena, přesunuta ke kontrole, případně odeslána přímo do účetního programu.
- Nesplnění podmínek – doklad se zastaví a čeká na manuální kontrolu.
- Víceúrovňové schvalování – systém vybere příslušné schvalovatele a po jejich odsouhlasení doklad odešle do ERP.
Tento princip se často označuje jako touchless accounting. Přesnější je ale mluvit o automatizovaném zpracování rutinních faktur v předem definovaných mantinelech – ne o plné autonomii.
Slabé místo: systémy mají problém u dodavatelů s velmi širokým sortimentem, kde hlavička faktury k zaúčtování nestačí. Proto se prosazuje line-item accounting – účtování podle jednotlivých položek faktury, navázaných objednávek a kontextu, nikoli jen podle dodavatele.
Jako český příklad tohoto přístupu lze uvést startup Digitoo, který cílí na provedení faktury celým procesem až do ERP. Firma nedávno svůj systém posunula dál: místo aby uživatel musel ručně nastavovat desítky podmínek a výjimek pro každého dodavatele, stačí AI jednoduše říct, jak má s daným typem faktury nebo dodavatelem zacházet – systém si to zapamatuje a dál to dělá spolehlivě a opakovaně, bez dalších zásahů. Odpadá tak zdlouhavé nastavování pravidel, které dřív mohlo zabrat týdny.
U vybraných klientů, kteří už nový přístup Digitoo využívají, se podle interních údajů firmy daří zpracovat až 90 procent faktur zcela bez zásahu člověka. To představuje posun oproti dříve zveřejněným referencím, kde se míra automatického zpracování pohybovala kolem 79 procent (například u společnosti Europ Assistance).
Zatím jde o interní data z pilotního nasazení, která Digitoo plánuje zveřejnit v samostatné případové studii. Firma nyní tento přístup postupně rozšiřuje mezi další klienty. Digitoo jej označuje za zásadní změnu v tom, jak firmy pracují s automatizací faktur. Teprve širší nasazení ale ukáže, zda se hranici 90 procent podaří dlouhodobě udržet i mimo první testovanou skupinu zákazníků.
Světové srovnání: každý nástroj řeší jinou část problému
Na globálním trhu neexistuje jediný univerzální nástroj – systémy se liší podle fáze procesu, kterou pokrývají, i podle velikosti cílové firmy.
|Nástroj
|Zaměření
|Hlavní limit
|Digitoo
|AI-first AP pro region střední a východní Evropy, od přijetí faktury po odeslání platby a zápis do ERP
|Nová generace modelu zatím ověřena pouze u pilotních klientů, širší nasazení a dlouhodobá stabilita výsledků se teprve potvrzují
|Rossum + Coupa
|Enterprise IDP + Source-to-Pay, zvládá nestrukturované dokumenty a globální korporátní procesy
|Vysoká pořizovací cena a náročná implementace
|Vic.ai
|Globální autonomní AP postavené od základu na AI architektuře, velké objemy
|Chybí přímá lokalizace na středoevropská ERP
|Tipalti
|Onboarding dodavatelů, mezinárodní platby, daňová compliance
|Méně zaměřené na účetní specifika lokálních trhů
|Medius
|Enterprise Source-to-Pay, řešení výjimek, detekce podvodů
|Primárně pro velké podnikové zákazníky
|Basware
|Globální e-fakturace, coding, matching, agentní AI
|Rozsáhlé enterprise řešení s náročnou implementací
I globální hráči jako Tipalti přitom varují před nerealistickým očekáváním: uvolnění peněz z účtu nebo změny v databázi dodavatelů by z bezpečnostních důvodů měly zůstat pod lidskou kontrolou.
Budoucnost: méně OCR, více strukturovaných dat
V automatizaci účetnictví existuje paradox – vývojáři staví čím dál složitější AI modely, aby počítač přečetl lidsky čitelný PDF dokument, který z jiného počítače původně odešel jako strukturovaná data.
Vývoj pravděpodobně půjde tímto směrem:
- Minulost: papírové nebo PDF faktury se ručně přepisovaly do ERP.
- Současnost: PDF faktura prochází AI OCR extrakcí a posílá se do ERP.
- Budoucnost: přechod na strukturovaná data (ISDOC, Peppol, regulace ViDA) – data půjdou přímo z jednoho ERP do druhého, AI bude řešit jen výjimky.
Evropská unie v rámci balíčku VAT in the Digital Age (ViDA) směřuje k povinné elektronické fakturaci u přeshraničních B2B transakcí od roku 2030, s postupným rozšířením na národní systémy do roku 2035. To je fakticky ověřitelný legislativní rámec, nikoli marketingová predikce.
Zakladatelka Digitoo Karin Fuentesová k tomu dodává: „Budoucnost vidím v přímé digitální komunikaci mezi firmami, kdy si budou účetní data předávat automaticky bez nutnosti následného vytěžování dokumentů pomocí AI.“
Jak číst marketingová čísla dodavatelů
Dodavatelé software se často předhánějí v deklarované přesnosti typu 97 % nebo 99 % automatizace. Tato čísla nejsou vzájemně srovnatelná – jedna firma měří přesnost jednotlivých přečtených polí, druhá podíl faktur bez lidského zásahu, třetí jen procento úspěšně načtených souborů.
Při výběru systému má proto smysl ptát se konkrétně:
- Kolik procent všech faktur projde od e-mailu až do ERP bez jediného lidského zásahu (straight-through processing)?
- Jak systém zvládá účtování po jednotlivých řádcích faktury u dodavatelů se širokým sortimentem?
- Co přesně se stane, když AI dosáhne nízké jistoty (confidence threshold)?
- Používají se firemní faktury a citlivá data k trénování veřejných či sdílených modelů?
- Jak probíhá oprava a vrácení chybného automatického rozhodnutí?
Otázka odpovědnosti zůstává klíčová. Jak připomíná Mark Babington, výkonný ředitel pro regulační standardy britské Financial Reporting Council (FRC): „Nemůžete chybu svést na krabici. Pokud tuto technologii používáte, stále za výstup nesete plnou odpovědnost vy.“
Časté otázky
Nahradí AI účetní? Ne. Rutinní manuální přepisování a jednoduché kódování faktur postupně mizí, role účetního se ale posouvá k odbornému dohledu, řešení výjimek a kontrole systémů.
Jaký je rozdíl mezi OCR a AI účtováním? Klasické OCR pouze převádí obrázek faktury na text. AI účtování analyzuje historii a kontext firmy a samo navrhuje, na jaké účty, střediska či zakázky má být doklad zaúčtován.
Co se stane, když AI zaúčtuje doklad špatně? Právní i účetní odpovědnost nese vždy firma, nikoli dodavatel softwaru. Proto by správně nastavený systém měl využívat prahy spolehlivosti – pokud si AI není jistá, předá doklad ke kontrole člověku.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Digitoo.