Vyrob vakcínu, zadal ChatuGPT a zachránil svého psa. Budoucnost medicíny, jásají vědci

Australský technologický podnikatel Paul Conyngham ukázal, kam až se může posunout využití umělé inteligence v medicíně. Když jeho osmileté fence jménem Rosie diagnostikovali agresivní rakovinu a standardní léčba včetně operace a chemoterapie nepomohla, rozhodl se vzít věci do vlastních rukou. S pomocí AI nástrojů a vědců z Univerzity Nového Jižního Walesu vytvořil na míru šitou mRNA vakcínu, která výrazně zmenšila většinu nádorů a zlepšila kvalitu života zvířete.

Australský podnikatel Paul Conyngham se svou fenkou Rosie, pro kterou s pomocí umělé inteligence a vědců vytvořil experimentální mRNA vakcínu proti rakovině. | foto: Linkedin @Paul Steven Conyngham

Rosie je kříženec stafordšírského bulteriéra a šarpeje a Paul Conyngham ji adoptoval v roce 2019 z jednoho útulku. Když na nádor na pravé zadní noze nezabírala standardní léčba, rozhodl se využít umělou inteligenci.

Sám sice nemá medicínské vzdělání, zato má 17 let praxe jako datový inženýr v oblasti strojového učení. Mimo jiné byl ředitelem Australské asociace pro datovou vědu. Cestu za lékem pro svou fenku začal dotazem na ChatGPT, který mu pomohl zorientovat se v možnostech imunoterapie a nasměroval ho na genomické centrum univerzity.

Následně nechal sekvenovat DNA nádorů své fenky a s využitím nástroje AlphaFold analyzoval mutované proteiny, které by mohly být cílem léčby.

mRNA vakcína funguje tak, že tělu dodá genetickou informaci, podle které si samo vytvoří bílkoviny typické pro nádor a imunitní systém se je naučí rozpoznat a napadat.

Když se nepodařilo získat vhodný lék od farmaceutické firmy, spojil se s týmem kolem profesora Palla Thordarsona z tamního RNA institutu. Ten na základě dodaných dat vyvinul personalizovanou mRNA vakcínu za méně než dva měsíce. Podle vědců jde o vůbec první případ, kdy byla takto individuálně navržená vakcína použita u psa.

Rosie dostala první dávku loni v prosinci a posilující injekci v únoru. Výsledky se dostavily poměrně rychle – většina nádorů se výrazně zmenšila, i když zcela nezmizely. „Na začátku prosince byla bez energie, dnes zase běhá a honí králíky,“ popsal majitel s tím, že léčba fence prodloužila život a výrazně zlepšila jeho kvalitu.

Postup léčby nádoru na zadní noze fenky Rosie před a po aplikaci mRNA vakcíny.

Podle profesora Thordarsona případ ukazuje, že personalizovaná medicína může být s pomocí moderních technologií nejen účinná, ale i rychlá. Zároveň naznačuje širší potenciál – podobné postupy by v budoucnu mohly pomáhat i lidem nebo při léčbě dalších onemocnění.

Výzkumní pracovníci nyní zkoumají, proč část nádorů na terapii nereagovala, a nevylučují vývoj další, upravené vakcíny.

Na případ upozornil mimo jiné magazín Newsweek, podle kterého může jít o významný posun v oblasti využití umělé inteligence v medicíně.

O tom, jak se daří fence Rosie, informuje Paul Conyngham na svém účtu na LinkedIn. „Hodně lidí se mě ptá, jestli se to dá udělat i pro jejich psy nebo i pro lidi,“ uvádí na svém profilu. Zájemcům o zapojení do projektu nabízí formulář, který mohou vyplnit.

