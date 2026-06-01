Adrop slaví 21 let na vlně: Ulovte si nezapomenutelné zážitky se slevou 57 %

Zná to asi každý z nás. Ráno budík, rychlá káva, cesta do práce, nekonečný kolotoč úkolů, nákup a večer unavené padnutí k televizi. Dny utíkají jako voda a my často žijeme v režimu autopilota. Jenže život by se měl skutečně naplno prožít! Kdy jste naposledy ucítili ten pověstný knedlík v krku z čistého vzrušení? Kdy se vám naposledy hnal adrenalin žilami tak divoce, že jste zapomněli na celý okolní svět?
Právě teď je ten nejvyšší čas vystoupit z komfortní zóny, hodit starosti za hlavu a udělat něco bláznivého, odvážného nebo jednoduše božího. Jen tak pro sebe. Protože ty nejlepší příběhy nevznikají na gauči, ale tam, kde začíná opravdové dobrodružství.
Červnová jízda: Adrop slaví 21 let na vlně zážitků
A lepší příležitost už letos nedostanete. Největší český zážitkový portál Adrop.cz totiž v červnu slaví své 21. narozeniny, slovenský Adrop.sk devatenácté. Jedná se o úctyhodný věk, během kterého se Adrop stal pro statisíce Čechů spolehlivým parťákem na cestě za dobrodružstvím. Důkazem, že to dělají srdcem, je i fakt, že se letos opět stali finalisty prestižní celonárodní soutěže ShopRoku.
V Adropu se rozhodli, že nebudou slavit skromně v koutě, ale rozjedou to ve velkém stylu společně se svými zákazníky. Celý červen se proto ponese v duchu obřích narozeninových oslav!
Co to znamená pro vás? Jedinečnou šanci ulovit si zážitek snů za ceny, které se už nebudou opakovat. Speciální narozeninová nabídka přinese exkluzivní slevy na ty největší pecky, a to až do výše neuvěřitelných 57 %!
Zkroťte flyboard, skočte z letadla nebo utečte z reality
Nabídka se bude v průběhu měsíce měnit, takže je pořád na co se těšit. Na své si přijdou naprostí šílenci i milovníci klidu. V portfoliu Adropu je totiž přes 800 zážitků po celé České republice a každý měsíc přibývají další novinky.
Chcete se cítit jako akční superhrdina a létat až 10 metrů nad vodní hladinou, nebo proskakovat vlnami jako delfín? Pak musíte vyzkoušet flyboarding – extrémní vodní vznášedlo poháněné proudem vody, které vám do žil vžene čistou euforii. Zvládne to každý dobrodruh, instruktor vás vše naučí a za pár minut už létáte nad hladinou.
Pokud je vám i 10 metrů málo, co takhle zkusit tandemový seskok padákem, jízdu v brutálním supersportu, vyhlídkové lety, špičkové letecké simulátory nebo absolutní zážitek roku – simulátor volného pádu ve větrném tunelu?
V dnešní digitální době lidé velmi snadno sklouznou do každodenní rutiny, kdy skrze displeje telefonů pouze pozorují dobrodružství ostatních na sociálních sítích a sami jim tak trochu závidí. Hlavním cílem této narozeninové jízdy je proto inspirovat každého k tomu, aby konečně udělal ten odvážný krok a prožil výjimečné okamžiky na vlastní kůži. Obří červnové slevy mají cestu za novými, celoživotními vzpomínkami maximálně usnadnit a zpřístupnit opravdu všem.
A pokud na adrenalinové šílenství úplně nejste, žádný strach. V narozeninové nabídce najdete i propracované únikové hry, zajímavé kurzy nebo parádní pobyty, kde si dokonale vyčistíte hlavu.
Dárky, soutěže a radost, která neuteče
Aby toho nebylo málo, Adrop ke každé červnové objednávce přibalí tajný dárek jako překvapení. A protože červen bude zážitky doslova přetékat, na sociálních sítích poběží paralelně velká soutěž. Stačí, když po absolvování svého zážitku nasdílíte video, a automaticky se zapojíte do slosování o další zážitek podle vlastního výběru!
Přiznejte se… I když byste měli myslet v první řadě na sebe, v hlavě vám možná vyskočilo jméno partnera, sourozence nebo kamaráda, který by nějaký ten zážitek potřeboval jako sůl. Máte v okolí někoho, kdo slaví narozeniny, svátek, nebo už teď přemýšlíte nad originálním vánočním dárkem?
Všechny Adrop poukazy platí standardních 12 měsíců. Můžete tak s obří narozeninovou slevou pořídit dokonalý zážitek sobě a rovnou zajistit i ten nejlepší dárek pro své blízké, který si vyberou a vyberou, až se jim to bude hodit.
Nenechte si protéct červen mezi prsty! Vyberte si svou dávku emocí a pojďte sbírat vzpomínky na celý život!