5 důvodů, proč konstruktéři nahrazují kovové díly plastovými deskami

Komerční sdělení   10:01
Vysoce odolné plastové desky jsou v průmyslu využívané zejména pro své vynikající mechanické, tepelné a chemické vlastnosti. Plast jako materiál, tvořený přírodními nebo syntetickými polymery, lze tvarovat a formovat pomocí tepla a tlaku.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

ilustrační obrázek | foto: GUMEX

Moderní konstrukce vyžadují lehčí, odolnější a ekonomičtější řešení – proto konstruktéři stále častěji nahrazují kov plastem.

5 hlavních výhod technických plastů

V porovnání s kovovými díly nabízejí technické plasty celou řadu výhod:

1. Nižší hmotnost

Plastové desky výrazně snižují celkovou hmotnost konstrukce. Tato náhrada kovových dílů přispívá k úsporám energie, snazší manipulaci a nižším nákladům na dopravu.

2. Odolnost proti korozi

Na rozdíl od kovu plast nekoroduje, což prodlužuje životnost dílů a snižuje potřebu povrchových úprav nebo pravidelné údržby.

3. Flexibilita design

Plasty umožňují složitější tvary, integraci více funkcí do jednoho dílu a snadnější přizpůsobení specifickým požadavkům projektu.

4. Nižší výrobní náklady

Výroba plastových dílů (např. vstřikováním) je často levnější než obrábění kovu, zejména u velkých sérií.

5. Elektrická a tepelná izolace

Plasty přirozeně izolují, což je výhodné v aplikacích, kde je potřeba zabránit vedení elektrického proudu nebo snížit tepelnou vodivost.

Nevýhody a omezení plastů

I plasty mají své limity. Patří mezi ně:

  • nižší tepelná odolnost
  • nižší pevnost a odolnost vůči mechanickému namáhání v porovnání s kovy
  • ekologická zátěž, nesnadná recyklace
  • potenciální zdravotní rizika (mikroplasty, ftaláty)

Plasty pro průmyslové využití i výrobky z plastů na míru překvapují obrovským množstvím variant vstupního materiálu, výsledného produktu i možností nejrůznějších použití.

Kde se technické plasty v deskovém provedení nejčastěji používají?

  • Konstrukční plasty

Mezi konstrukční plasty patří zejména mechanicky pevné desky z PA, PE, ABS, POM-C, PEEK. Jsou tuhé, odolné rázům, vibracím, oděru, chemii i opotřebení. Jsou vhodné pro konstrukční i kluzné prvky, vydrží dynamickou zátěž.

  • Plastové desky pro stavebnictví

Jedná se o zdravotně nezávadné vysokohustotní PE desky, které jsou mrazuvzdorné, svařovatelné a UV stabilní, a o čiré PC desky. Osvědčily se pro nádrže s pitnou vodou, bazény, jímky, chladírenské komory nebo mantinely kluzišť.

  • Desky pro chemický průmysl

PTFE desky zvládnou agresivní prostředí i vysoké teploty. Pro chemii jsou vhodné i pevné a houževnaté PVC desky, chemicky odolné PP desky a tepelně stabilní PE desky. Těžko si bez nich lze představit provoz ve vodárenství, čističkách odpadních vod, v dopravě i skladech chemikálií. Používají se v podobě těsnění, jako kluzná pouzdra, nádrže nebo pulty.

  • Desky pro potravinářské účely

Chemicky i tepelně odolné PTFE desky lze snadno opracovávat, PE desky jsou ceněny pro svou otěruvzdornost a odolnost chemii i v potravinářství. Jsou vhodné nejen pro potravinářství, ale i jako elektroizolace, snesou i velmi nízké pracovní teploty.

FAQ: Jak zjistit, zda je plast vhodný i pro potravinářské použití?

Tuto vlastnost si ověříte podle označení „FDA“.

FAQ: Jak lze plastové desky dále opracovávat?

  • Obrábět v 5 osách – s vysokou přesností, v jednoduchých tvarech, ve 3D tvarech i křivkách, s otvory nebo zahloubeními.
  • Formátovat pomocí řezů pod úhlem nebo kolmých řezů.
  • U plastů nižší tvrdosti – vysekávat pro plochá tvarová těsnění, mezikruží, podložky, těsnění se samolepkou.

FAQ: Jak přesné může být obrábění plastových desek?

U lisovaných desek od tloušťky 10 mm je přesnost obvykle vyšší a jsou pro obrábění obecně vhodnější. Loupané a extrudované desky, které mají tloušťku do 8 mm, nejsou pro obrábění obvykle ideální, jelikož obsahují vysoké vnitřní pnutí z důvodu výrobního procesu. Přesnost obrábění závisí na rozměrech požadovaného výrobku i na typu materiálu. Standardně se dodržuje tolerance dle ČSN ISO 2768-1 (01 4240), třída přesnosti C. Tolerance obráběcího stroje je standardně od +/-0,2 mm.

FAQ: Co uvést v poptávce po výrobku z technického plastu?

Nejrychlejší způsob je využití online poptávkového formuláře – ten už intuitivně vybídne k uvedení základních parametrů.

Témata: plast, kovy, materiál, Chemie

Nejčtenější

„Žerou“ magnety na lednici elektřinu? K vysvětlení odborníků se přidal i Bosch

Lednička je pokryta fotografiemi a magnetkami z cest. U dětí jsou velmi...

Barevné magnetky, pohledy z dovolené nebo dětské kresby. Pro řadu domácností je lednice nástěnkou každodenního života. Spolu s tím se ale už roky šíří domněnka, že magnetky mohou spotřebiči škodit a...

Britský turista s účesem na hrnec se stal přes noc celebritou. Stačilo jedno video

Záběr z videa, které zachytilo Jacka Kaye na dovolené na Ibize. (11. srpna 2025)

Podivný sestřih „na hrnec“, sluneční brýle a tlustý řetěz kolem krku udělaly z britského turisty na Ibize přes noc celebritu. Stačila náhoda. Stavebního dělníka z Newcastlu na dovolené na oblíbeném...

Fanoušci odmítají konec Stranger Things a spekulují, že se objeví 9. díl

Seriál Stranger Things se dočká finále nejen na obrazovkách Netflixu, ale i v...

Dvouhodinové finále seriálu Stranger Things mělo být definitivní tečkou. Místo rozloučení ale rozpoutalo lavinu spekulací. Na sociálních sítích teď trenduje hashtag #ConformityGate. Fanouškovská...

Kamery zachytily nevídané chování můry k losovi. Vědci o tom zatím jen slyšeli

Los evropský a los americký jsou největšími zástupci jelenovitých.

Vědci v USA zaznamenali zvláštní a velmi vzácné chování - můry pijící slzy losa. Snímky, které pořídila fotopast v národním lese Green Mountain, ukazují, jak se můry v noci přisály k očím losa a pily...

Stádo 50 ovcí vtrhlo do prodejny Penny. Zvířata svedla vidina dobrého krmení

Stádo téměř padesáti ovcí překvapilo zákazníky v supermarketu

Asi 20minutový chaos způsobily v supermarketu diskontního řetězce Penny v bavorském městečku Burgsinn nečekané návštěvnice. Na 50 ovcí v houfu proniklo přes automatické dveře do obchodu, načež stádo...

5 důvodů, proč konstruktéři nahrazují kovové díly plastovými deskami

Komerční sdělení
ilustrační obrázek

Objevte hlavní výhody plastových desek oproti kovovým dílům! Nižší hmotnost, odolnost vůči korozi, flexibilní design, úspora nákladů a izolační vlastnosti.

8. ledna 2026  10:01

Fanoušci odmítají konec Stranger Things a spekulují, že se objeví 9. díl

Seriál Stranger Things se dočká finále nejen na obrazovkách Netflixu, ale i v...

Dvouhodinové finále seriálu Stranger Things mělo být definitivní tečkou. Místo rozloučení ale rozpoutalo lavinu spekulací. Na sociálních sítích teď trenduje hashtag #ConformityGate. Fanouškovská...

7. ledna 2026  12:05,  aktualizováno  8. 1. 8:04

Jak poznat férového dodavatele energií? 7 jasných signálů

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Výběr dodavatele elektřiny nebo plynu není jen o porovnání ceny na kalkulačce. Jedná se o rozhodnutí, které ovlivní stabilitu vašich financí, transparentnost smluv a váš klid na několik let dopředu....

8. ledna 2026

Kamery zachytily nevídané chování můry k losovi. Vědci o tom zatím jen slyšeli

Los evropský a los americký jsou největšími zástupci jelenovitých.

Vědci v USA zaznamenali zvláštní a velmi vzácné chování - můry pijící slzy losa. Snímky, které pořídila fotopast v národním lese Green Mountain, ukazují, jak se můry v noci přisály k očím losa a pily...

8. ledna 2026

Jak zaujmout Generaci Z? V KEY ADVANTAGE sází na opravdovost sdělení

Komerční sdělení
ilustrační obrázek

Autenticita, energie a nápad. Tři ingredience, díky kterým kampaň pro Oxford Notebooks zazářila u mladých i odborné poroty. Druhé místo v MAM Souboji spotů a skvělé výsledky v testování potvrzují, že...

8. ledna 2026,  aktualizováno 

Stádo 50 ovcí vtrhlo do prodejny Penny. Zvířata svedla vidina dobrého krmení

Stádo téměř padesáti ovcí překvapilo zákazníky v supermarketu

Asi 20minutový chaos způsobily v supermarketu diskontního řetězce Penny v bavorském městečku Burgsinn nečekané návštěvnice. Na 50 ovcí v houfu proniklo přes automatické dveře do obchodu, načež stádo...

7. ledna 2026  16:58

Britský turista s účesem na hrnec se stal přes noc celebritou. Stačilo jedno video

Záběr z videa, které zachytilo Jacka Kaye na dovolené na Ibize. (11. srpna 2025)

Podivný sestřih „na hrnec“, sluneční brýle a tlustý řetěz kolem krku udělaly z britského turisty na Ibize přes noc celebritu. Stačila náhoda. Stavebního dělníka z Newcastlu na dovolené na oblíbeném...

7. ledna 2026  12:05

Cestujete víckrát za rok? Podívejte se, jak v roce 2026 ušetřit na pojištění

Komerční sdělení
Srovnejte si cestovní pojištění pomocí Top-Pojištění.cz.

Většina z nás řeší cestovní pojištění až ve chvíli, kdy balí kufry. Klikneme na první rozumnou nabídku, zaplatíme pár stovek a na týden máme klid. Jenže pokud za hranice vyrážíte častěji než jednou...

7. ledna 2026

Proč se e-auto vyplatí a potřebujete dálniční známku pro elektromobil?

Komerční sdělení
ilustrační obrázek

Zjistěte, jak se elektrický vůz vyplatí díky nižším nákladům, legislativním výhodám a tipům na úvěr na elektromobil. Praktické rady a přehled výhod.

6. ledna 2026  13:20

„Žerou“ magnety na lednici elektřinu? K vysvětlení odborníků se přidal i Bosch

Lednička je pokryta fotografiemi a magnetkami z cest. U dětí jsou velmi...

Barevné magnetky, pohledy z dovolené nebo dětské kresby. Pro řadu domácností je lednice nástěnkou každodenního života. Spolu s tím se ale už roky šíří domněnka, že magnetky mohou spotřebiči škodit a...

6. ledna 2026

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Zárubův křik a Antošovo „chachááá“. Tři roky po sobě to znamená jediné

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Začíná to být hezká tradice. Už třetím rokem po sobě přicházejí závěrečné sekundy nerozhodného zápasu ve vyřazovací části mezi Kanadou a Českem a pak se to stane. Češi dají gól, komentátor Robert...

5. ledna 2026  13:12

Týčka ve vlasech, zápalky v nose, lžíce na těle. Nejbizarnější rekordy roku 2025

Američanka Anya Bannaschová se v roce 2025 zapsala do Guinnessovy knihy rekordů.

Každý rok přináší nové lidské – a občas i zvířecí – výkony, které posouvají hranice možného i představitelného. Guinnessova kniha rekordů ani v roce 2025 nezklamala. Přinášíme výběr pěti...

1. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.