Moderní konstrukce vyžadují lehčí, odolnější a ekonomičtější řešení – proto konstruktéři stále častěji nahrazují kov plastem.
5 hlavních výhod technických plastů
V porovnání s kovovými díly nabízejí technické plasty celou řadu výhod:
1. Nižší hmotnost
Plastové desky výrazně snižují celkovou hmotnost konstrukce. Tato náhrada kovových dílů přispívá k úsporám energie, snazší manipulaci a nižším nákladům na dopravu.
2. Odolnost proti korozi
Na rozdíl od kovu plast nekoroduje, což prodlužuje životnost dílů a snižuje potřebu povrchových úprav nebo pravidelné údržby.
3. Flexibilita design
Plasty umožňují složitější tvary, integraci více funkcí do jednoho dílu a snadnější přizpůsobení specifickým požadavkům projektu.
4. Nižší výrobní náklady
Výroba plastových dílů (např. vstřikováním) je často levnější než obrábění kovu, zejména u velkých sérií.
5. Elektrická a tepelná izolace
Plasty přirozeně izolují, což je výhodné v aplikacích, kde je potřeba zabránit vedení elektrického proudu nebo snížit tepelnou vodivost.
Nevýhody a omezení plastů
I plasty mají své limity. Patří mezi ně:
- nižší tepelná odolnost
- nižší pevnost a odolnost vůči mechanickému namáhání v porovnání s kovy
- ekologická zátěž, nesnadná recyklace
- potenciální zdravotní rizika (mikroplasty, ftaláty)
Plasty pro průmyslové využití i výrobky z plastů na míru překvapují obrovským množstvím variant vstupního materiálu, výsledného produktu i možností nejrůznějších použití.
Kde se technické plasty v deskovém provedení nejčastěji používají?
- Konstrukční plasty
Mezi konstrukční plasty patří zejména mechanicky pevné desky z PA, PE, ABS, POM-C, PEEK. Jsou tuhé, odolné rázům, vibracím, oděru, chemii i opotřebení. Jsou vhodné pro konstrukční i kluzné prvky, vydrží dynamickou zátěž.
- Plastové desky pro stavebnictví
Jedná se o zdravotně nezávadné vysokohustotní PE desky, které jsou mrazuvzdorné, svařovatelné a UV stabilní, a o čiré PC desky. Osvědčily se pro nádrže s pitnou vodou, bazény, jímky, chladírenské komory nebo mantinely kluzišť.
- Desky pro chemický průmysl
PTFE desky zvládnou agresivní prostředí i vysoké teploty. Pro chemii jsou vhodné i pevné a houževnaté PVC desky, chemicky odolné PP desky a tepelně stabilní PE desky. Těžko si bez nich lze představit provoz ve vodárenství, čističkách odpadních vod, v dopravě i skladech chemikálií. Používají se v podobě těsnění, jako kluzná pouzdra, nádrže nebo pulty.
- Desky pro potravinářské účely
Chemicky i tepelně odolné PTFE desky lze snadno opracovávat, PE desky jsou ceněny pro svou otěruvzdornost a odolnost chemii i v potravinářství. Jsou vhodné nejen pro potravinářství, ale i jako elektroizolace, snesou i velmi nízké pracovní teploty.
FAQ: Jak zjistit, zda je plast vhodný i pro potravinářské použití?
Tuto vlastnost si ověříte podle označení „FDA“.
FAQ: Jak lze plastové desky dále opracovávat?
- Obrábět v 5 osách – s vysokou přesností, v jednoduchých tvarech, ve 3D tvarech i křivkách, s otvory nebo zahloubeními.
- Formátovat pomocí řezů pod úhlem nebo kolmých řezů.
- U plastů nižší tvrdosti – vysekávat pro plochá tvarová těsnění, mezikruží, podložky, těsnění se samolepkou.
FAQ: Jak přesné může být obrábění plastových desek?
U lisovaných desek od tloušťky 10 mm je přesnost obvykle vyšší a jsou pro obrábění obecně vhodnější. Loupané a extrudované desky, které mají tloušťku do 8 mm, nejsou pro obrábění obvykle ideální, jelikož obsahují vysoké vnitřní pnutí z důvodu výrobního procesu. Přesnost obrábění závisí na rozměrech požadovaného výrobku i na typu materiálu. Standardně se dodržuje tolerance dle ČSN ISO 2768-1 (01 4240), třída přesnosti C. Tolerance obráběcího stroje je standardně od +/-0,2 mm.
FAQ: Co uvést v poptávce po výrobku z technického plastu?
Nejrychlejší způsob je využití online poptávkového formuláře – ten už intuitivně vybídne k uvedení základních parametrů.