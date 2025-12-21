Proč cvičit pozdrav slunci (Surja namaskár)?
21. prosince přijde bod zlomu v astronomickém smyslu i v tom symbolickém. Slunce dosáhne nejnižšího bodu nad obzorem, noc je nejdelší a den nejkratší v celém roce. Ale právě v tomto okamžiku tmy začíná pomalý návrat světla.
Zatímco letní slunovrat bývá oslavou hojnosti a vrcholu životní energie, ten zimní je meditativní, niterný a klidný. Přináší čas zastavení a bilance. I proto dnes stále více lidí hledá způsob, jak tento den prožít vědomě – ne jen jako položku v kalendáři, ale jako osobní přechodový rituál. Jedním z nich je i starý jógový zvyk: 108 pozdravů slunci.
Číslo 108 má význam v mnoha kulturách. Tradiční modlitební náhrdelník, mala, má 108 korálků. V klasickém kánonu se uvádí 108 upanišad, starověkých filozofických textů. V některých chrámech vede k modlitební síni právě 108 schodů. Výklad symboliky čísel pak říká, že „1“ představuje jednotu, „0“ prázdnotu či pokoru a „8“ nekonečno.
Také průměrná vzdálenost mezi Zemí a Sluncem odpovídá přibližně 108násobku průměru Slunce.
Rituál 108 pozdravů slunci je meditací v pohybu. Je to způsob, jak se na chvíli zastavit a připomenout si, že i v nejdelší noci je už obsažen návrat světla.
|
Průvodce jógou pro začátečníky od prvních kroků po oblíbené styly
Pozdrav slunci, sanskrtsky Surja namaskár, je v józe soustava poloh, které na sebe plynule navazují a v různých modifikacích se opakují v rytmu dechu. Sekvence zahřeje tělo, rozhýbe klouby a zklidní mysl.
Rituál si lze zpříjemnit klidnou atmosférou – například zapálením svíčky či vonné tyčinky – a přizpůsobit ho vlastnímu tempu i fyzickým možnostem. Cvičit je možné podle psaného návodu a nechat se vést dechem, nebo můžete využít některé z videí na internetu:
|
Průvodce jógou pro začátečníky od prvních kroků po oblíbené styly