108 pozdravů slunci: Tichý rituál zimního slunovratu

Tereza Hrabinová
  12:00
Zimní slunovrat je nejkratším dnem a nejdelší nocí v roce. Pro řadu lidí dnes představuje i příležitost ke zpomalení a bilanci. Jedním ze způsobů, jak tento den prožít vědomě, je cvičení 108 pozdravů slunci.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Proč cvičit pozdrav slunci (Surja namaskár)?

  • zlepšuje flexibilitu a rozsah pohybu přirozeně, bez zbytečného přetěžování
  • posiluje svaly nohou, paží, zad i hluboký stabilizační systém
  • podporuje rovnováhu, koordinaci a zdravé držení těla
  • zvyšuje krevní oběh a okysličení organismu
  • stimuluje trávení a metabolismus
  • zklidňuje nervový systém a pomáhá uvolnit napětí i stres
  • zlepšuje soustředění a schopnost být v přítomném okamžiku
  • posiluje celkovou kondici a kardiovaskulární zdraví
  • přispívá ke kvalitnějšímu spánku a lepší regeneraci
  • propojuje pohyb s dechem a vědomou pozorností
  • může sloužit jako přirozený most k meditaci a vnitřnímu zklidnění
  • tradičně se pojí s rytmem dne – při východu či západu slunce – a připomíná propojení s přírodními cykly

21. prosince přijde bod zlomu v astronomickém smyslu i v tom symbolickém. Slunce dosáhne nejnižšího bodu nad obzorem, noc je nejdelší a den nejkratší v celém roce. Ale právě v tomto okamžiku tmy začíná pomalý návrat světla.

Zatímco letní slunovrat bývá oslavou hojnosti a vrcholu životní energie, ten zimní je meditativní, niterný a klidný. Přináší čas zastavení a bilance. I proto dnes stále více lidí hledá způsob, jak tento den prožít vědomě – ne jen jako položku v kalendáři, ale jako osobní přechodový rituál. Jedním z nich je i starý jógový zvyk: 108 pozdravů slunci.

Číslo 108 má význam v mnoha kulturách. Tradiční modlitební náhrdelník, mala, má 108 korálků. V klasickém kánonu se uvádí 108 upanišad, starověkých filozofických textů. V některých chrámech vede k modlitební síni právě 108 schodů. Výklad symboliky čísel pak říká, že „1“ představuje jednotu, „0“ prázdnotu či pokoru a „8“ nekonečno.

Také průměrná vzdálenost mezi Zemí a Sluncem odpovídá přibližně 108násobku průměru Slunce.

Rituál 108 pozdravů slunci je meditací v pohybu. Je to způsob, jak se na chvíli zastavit a připomenout si, že i v nejdelší noci je už obsažen návrat světla.

Průvodce jógou pro začátečníky od prvních kroků po oblíbené styly

Pozdrav slunci, sanskrtsky Surja namaskár, je v józe soustava poloh, které na sebe plynule navazují a v různých modifikacích se opakují v rytmu dechu. Sekvence zahřeje tělo, rozhýbe klouby a zklidní mysl.

Rituál si lze zpříjemnit klidnou atmosférou – například zapálením svíčky či vonné tyčinky – a přizpůsobit ho vlastnímu tempu i fyzickým možnostem. Cvičit je možné podle psaného návodu a nechat se vést dechem, nebo můžete využít některé z videí na internetu:

Průvodce jógou pro začátečníky od prvních kroků po oblíbené styly
Témata: rituál, Slunovrat, Slunce

21. prosince 2025

