10 let WITTE Ostrov: Příběh růstu, technologií a lidí

Komerční sdělení   10:57
Když byl v květnu 2016 slavnostně otevřen první závod WITTE Automotive v Ostrově, pracovalo zde necelých 100 zaměstnanců. Dnes jich je více než 600 a závod vyrábí komponenty pro přední světové automobilky. Desetileté výročí je příležitostí ohlédnout se za příběhem růstu, technologického rozvoje a lidí, kteří stáli u jeho zrodu.

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WITTE Ostrov 2026 | foto: WITTE Ostrov

Od základního kamene k výrobě pro světové automobilky

Příběh závodu se začal psát již na jaře roku 2015, kdy byl symbolicky položen základní kámen nového výrobního areálu. Fyzická výstavba byla zahájena v červnu téhož roku a během pouhých jedenácti měsíců vyrostl moderní výrobní závod, jehož investiční náklady dosáhly přibližně 1,33 miliardy korun. Ambiciózní projekt měl od samého počátku jasný cíl – vytvořit technologicky vyspělý závod zaměřený na výrobu vnějších dveřních klik pro přední světové automobilky a současně nabídnout nové pracovní příležitosti v regionu.

Dne 13. května 2016 proběhlo slavnostní otevření závodu za účasti tehdejšího předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky. Přestože výrobní linky byly připraveny k provozu, na svůj skutečný výrobní start si závod ještě několik měsíců počkal. Ten přišel 1. listopadu 2016, kdy byla zahájena sériová výroba prvního projektu – vnějších dveřních klik pro modelovou řadu G3x automobilky BMW. Právě tento projekt se stal symbolem úspěšného startu ostrovského závodu a položil základy jeho dalšího rozvoje.

Moderní technologie a výroba pod jednou střechou

Od samého počátku byl závod navržen podle nejmodernějších principů Lean výroby s důrazem na efektivitu, kvalitu a vysokou míru automatizace. Pod jednou střechou spojil vstřikování plastů, nástrojárnu, lakovnu i finální montáž, čímž vytvořil komplexní výrobní centrum schopné pokrýt celý proces výroby.

Jednou z největších předností ostrovského závodu se stala právě lakovna. Linka o rozměrech 30 × 90 metrů, rozložená do tří podlaží, byla navržena tak, aby splňovala nejnáročnější požadavky automobilového průmyslu na kvalitu, přesnost a barevnou variabilitu. Již při svém spuštění byla vybavena jedenácti roboty a její kapacita dosahovala až 20 milionů lakovaných dveřních klik ročně. Dnes roční brutto kapacita lakovací linky činí až 24 milionů vnějších dveřních klik a umožňuje zpracování stovek barevných odstínů podle požadavků jednotlivých zákazníků.

WITTE Ostrov 2026

Z necelé stovky zaměstnanců na více než šest set

Původní plán počítal se vznikem přibližně 500 pracovních míst. Již při otevření pracovalo v závodě téměř 100 zaměstnanců a postupně se dařilo naplňovat ambiciózní růstové cíle. Dnes závod zaměstnává 626 lidí a disponuje vlastní vstřikovnou s 21 vstřikovacími lisy, moderní lakovnou a 21 montážními linkami. Produkty vyrobené v Ostrově dnes nacházejí uplatnění ve vozech značek BMW, Volkswagen, Škoda, Audi, Seat, Mercedes-Benz, Volvo, Ford and Stellantis.

„Když se ohlédneme zpět, vidíme cestu, která začala prvními plány a přípravami a vyústila ve vznik moderního, špičkově vybaveného výrobního závodu, jenž je dnes důležitou součástí skupiny WITTE Automotive. Především však tento úspěch patří našim zaměstnancům. Díky jejich odborným znalostem, nasazení a týmové spolupráci se nám podařilo vybudovat silný a stabilní provoz, na který můžeme být všichni hrdí,“ říká Olaf Kaiser, Managing Director WITTE Automotive Czechia.

Za všemi dosaženými výsledky totiž stojí především lidé. Jejich odborné znalosti, zkušenosti a každodenní nasazení umožnily závodu úspěšně zvládnout výzvy posledních let a vybudovat silnou pozici v rámci skupiny WITTE Automotive. Nejde však pouze o silnou pozici společnosti WITTE Automotive Czechia v rámci skupiny WITTE Automotive. Neméně důležitým ukazatelem úspěchu je důvěra, kterou si společnost dlouhodobě získává u svých zákazníků. Právě stabilní partnerství, vysoká kvalita dodávaných produktů a spolehlivost ve spolupráci přispěly k dalšímu rozvoji výrobních aktivit v České republice.

Druhý závod a další plány do budoucna

Důkazem tohoto úspěšného růstu je také rozšiřování výrobních kapacit. Významným milníkem se stalo spuštění druhého závodu v Ostrově, který je od začátku roku 2025 v plném provozu. Nový výrobní areál posiluje postavení společnosti v regionu a vytváří prostor pro realizaci dalších projektů i budoucí rozvoj.

Desáté výročí je příležitostí ohlédnout se za cestou, kterou závod od svého otevření urazil – od prvních náčrtů na papíře, přes položení základního kamene a spuštění prvního projektu až po dnešní moderní výrobní centrum. Zároveň je poděkováním všem zaměstnancům, partnerům a institucím, kteří se na tomto úspěšném příběhu podíleli a podílejí dodnes.

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