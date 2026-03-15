Její skleněné korálky znají i ve světě. Krize jsou výzva, říká úspěšná podnikatelka

Porota ocenila mimořádnou podnikatelskou odvahu a schopnost skloubit starou regionální kulturní tradici se špičkovými technologiemi a inovacemi.
Tržby jablonecké firmy produkující skleněné perle ovlivnil útok na Světové obchodní centrum v New Yorku i havárie fukušimské elektrárny. Ani přes těžké chvíle, které její obor zasáhly, Zuzana Slámová nelituje toho, že se rozhodla podnikat.
„Krize jsou výzva, nutnost vyhodnotit situaci a zamyslet se nad jinými možnostmi a cestami,“ vzpomíná s odstupem času vítězka soutěže EY Podnikatel roku 2025 Libereckého kraje.
Mám ráda pohled zpět do historie, na barvy a tvary, které vyráběli naši předchůdci a které dnes, například vzhledem k jinému složení skla, je již nemožné vytvořit.