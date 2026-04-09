Zubařskými frézkami tvoří do skořápek ornamenty, na zámku kvůli dílům nevětrají

Matěj Klimša
  11:36
Kraslici si každý rok vyrobí téměř každý člověk v republice, málokdo to ale dělá jako Zuzana Königová z Turnova. S pomocí speciálních nástrojů vyřezává do vaječných skořápek ornamenty. Na sbírku jejich umělecky zpracovaných skořápek se lidé mohou přijít podívat na zámek Sychrov.
Zuzana Königová vyřezává do vajec nejrůznější ornamenty, používá při tom modelářskou vrtačku a zubní frézku. Její díla nyní dozdobují interiéry sychrovského zámku. | foto: Matěj Klimša, MF DNES

8 fotografií

Jemná a precizní práce s velmi křehkým materiálem. Tak by se dalo popsat umění Zuzany Königové, která do vajec vyřezává nejrůznější ornamenty. Využívá při tom speciální nástroje a vajíčka různých velikostí, která pořizuje přes internet. Kromě zdobených vajec udělala ze skořápek třeba i lapač snů, andělíčka nebo medvídka v kočárku.

„Používám modelářskou vrtačku a zubní frézky, se kterými opravdu pracují zubaři. Jimi se to postupně vyřezává. Jeden exemplář trvá řádově několik hodin,“ přiblížila Königová, která si ke svému neobvyklému koníčku našla cestu v roce 2014.

Zuzaně Königové se vždy líbily klasické madeirové kraslice, do kterých se vyvrtávají dírky a následně se dozdobují voskem. Ze začátku ale vůbec netušila, jak se to dělá. „Jelikož jsem se v práci, jakožto zdravotní sestra, dostala na tři týdny do nucené karantény a nevěděla jsem, co s volným časem před Velikonoci, tak jsem si řekla, že to prostě zkusím,“ vyprávěla.

Nejen slepičí vajíčka

První vrtačku jí tehdy koupil manžel. „Já si koupila vejce a postupně se to rozšiřovalo do velké vášně. První pokusy byly velmi jednoduché, kdy šlo opravdu jen o kulaté dírky nebo jednoduché srdíčko,“ zavzpomínala.

Postupem času získávala cit v ruce a byla schopná vyřezávat stále náročnější obrazce. „Pak jsem si pořídila lepší vybavení. S normální hobby vrtačkou už to není proveditelné. Zjišťovala jsem, že vajíčko vydrží víc, než si myslím.“

K výrobě používá hned několik druhů vajec, křepelčí, husí, ale také třeba pštrosí. Samotná tvorba má několik fází. „Nejprve si sama vajíčka vyfouknu a pak je mám rok uskladněná, aby pořádně vytvrdla a vyschla. Další rok už s nimi pracuji. Na vajíčko si musím předpřipravit vzorek, pak vyvrtat a vyčistit.“

Některé exponáty pak autorka musí ještě poslepovat do výsledného díla. „Nemůžu jedno vajíčko dělat od A do Z v jednom dni, to nejde,“ dodala.

Výzva pro uklízečky

Podle Königové by lidé v Česku neměli o vejce moc zájem. „U nás vnímáme velikonoční vajíčko jako symbol, ne jako umění. Kdybych se s tím postavila na trhy, tak by asi koukali. Ani je k prodeji nenabízím, pro mě to má vnitřní hodnotu.“

Königová popsala, že se k lepší kvalitě dopracovala před šesti lety. „Vyrobila jsem asi 300 kusů v takové kvalitě, že je můžu někde ukázat.“ Převážnou většinu sbírky, zhruba 240 kusů, teď mohou lidé vidět na zámku Sychrov, kde dozdobují interiéry. K vidění tam budou do 3. května.

„Vajíčka tu máme potřetí, dáváme je v rozmezí dvou let. Letos je to ale opravdu ve velikém rozsahu,“ nastínil vedoucí průvodců na Sychrově Jaromír Náměstek s tím, že je výstava výzvou především pro uklízečky, které mezi křehkými vejci musí utírat prach.

I tak ale někdy dochází k tomu, že se vejce rozbije, například při převozu. „Není to zcela výjimečné. Je to opravdu křehké a bohužel to k tomu patří,“ konstatovala autorka. Jedno z vajíček už na zámku stačil zničit i průvan z otevřeného okna. Náměstek dodal, že právě kvůli riziku rozbití není moc možné větrat.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zubařskými frézkami tvoří do skořápek ornamenty, na zámku kvůli dílům nevětrají

Zuzana Königová vyřezává do vajec nejrůznější ornamenty, používá při tom...

Kraslici si každý rok vyrobí téměř každý člověk v republice, málokdo to ale dělá jako Zuzana Königová z Turnova. S pomocí speciálních nástrojů vyřezává do vaječných skořápek ornamenty. Na sbírku...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.