Zubří stádo je matriarchát. Rozhodují nejzkušenější samice, líčí odborník

Zubry jste do obory Židlov v Ralsku přivezli v roce 2011 z Bělověžského národního parku v Polsku. Proč se Vojenské lesy a statky ČR rozhodly pro jejich chov?

V té době bylo na světě kolem šesti tisíc zubrů. V Česku se chovali asi na dvou chovech v malých obůrkách. Myšlenka byla taková, že tady budeme zubra chovat, a pokud nebude legislativní překážka, aby se vypouštěl do přírody, tak bychom ho vypustili. V současné době to stále nejde. Hlásíme jejich počty univerzitě ve Varšavě, která vede plemennou knihu. Za tu dobu, co je tady máme, překonal celkový počet zubrů deset tisíc kusů. Původně jsme přivezli čtyři krávy a jednoho býka, nyní máme stádo čtyřiceti zubrů evropských.

Traktoru se zpočátku nebáli ani na pár metrů, protože pochopili, že jim veze krmení. Ve vztahu k lidem se ale naučili instinktům divoké zvěře.