Lidé nám volají o pomoc s bolestí zubů, podivují se strážníci. Na vině je AI

  15:15
Umělá inteligence navedla některé lidi z České Lípy, kteří potřebují zubní pohotovost, aby zavolali na číslo městské policie, tedy 156. Ve městě přitom žádná taková služba nefunguje.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„Městská policie opravdu nemá přístup k žádnému rozpisu zubní pohotovosti, ani se s jednotlivými zubaři nedomlouváme a nestřídáme,“ upozornil na facebookové stránce městské policie její mluvčí Jakub Paulík s tím, že ve městě ani zubní pohotovost nefunguje. „Nejbližší zubní pohotovost nalezneme v Děčíně nebo v Liberci,“ dodal.

Ve vyhledávači Google umělá inteligence několika lidem napsala, že zubní pohotovost v České Lípě řeší strážníci formou obchůzek nebo dohod se sloužícími zubaři. Zároveň podle umělé inteligence strážníci mají rozpis služeb pohotovosti.

„Umělá inteligence funguje na principu strojového učení a učí se z velkého množství veřejně dostupných informací především na internetu, nikoli pouze z ověřených oficiálních zdrojů,“ vysvětlil Václav Dostál, ředitel iQlandie, která se tématu věnuje.

Umělá inteligence pracuje s pravděpodobností, sama neurčuje, co je pravda. „Pokud jsou některá data chybná nebo neaktuální, může poskytnout zavádějící, i když přesvědčivě znějící odpověď. Proto je důležité informace vždy ověřovat u oficiálních institucí,“ vyzdvihl Dostál.

Zamkli nás na hradě, volali lidé

Na Českolipské strážníky se lidé ohledně zubní pohotovosti obrátili poprvé v sobotu v podvečer. „Byly to asi tři telefonáty, později jsme evidovali ještě jeden hovor. Žádný vážnější dopad to nemělo, lidi nám volají ohledně různých věcí. Jednou nám třeba volali, aby se zeptali, jaké je v České Lípě počasí,“ popsal mluvčí Paulík.

Někteří lidé volají i kvůli meteorologickým výstrahám. „Mohou se na nás obrátit prakticky s čímkoliv. Nedávno nám volali lidi, kteří byli zamčení na hradě Sloup,“ vyprávěl Paulík a nastínil, že se do České Lípy dostávají hovory z celého okresu. „Perimetr je to velký a občas přijdou nevšední dotazy, ale i tak se snažíme poradit a pomoct,“ uzavřel.

