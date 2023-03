Zubaře marně sháněli i tři roky, šanci teď pacienti mají díky nové ordinaci

Prozatím to nevypadá, že by se situace měla v nejbližší době zvrátit. O tom, že jednou z oblastí, kterou problém trápí, je Frýdlantsko, svědčí fakt, že během prvních dvou dnů se v novoměstské ordinaci zaregistrovalo kolem dvou tisíc pacientů.

V malém městě doposud fungovala jen jedna zubní praxe, ale ta nezvládala uspokojit poptávku. „Lidé se na nás obraceli s tím, že třeba tři roky marně shánějí zubaře. Podařilo se nám se dohodnout se soukromou firmou, která poskytla jednoho lékaře na plný a dalšího na částečný úvazek a ujišťuje, že je případně schopna své služby posílit. Ordinace by tak mohla obsloužit až sedm tisíc pacientů,“ informoval ČTK starosta Nového Města pod Smrkem Petr Černica.

Otevření zubní ordinace na periférii kraje je ovšem malý zázrak. Doktoři se do těchto končin příliš nehrnou. Jeden příklad z nedalekých Hejnic. Zde potřeby lidí jedna místní zubařka pokrýt nedokáže. Radnice další stomatology sháněla přes inzeráty i reklamy v médiích, ani to ale nepomohlo.

„V tomto ohledu stát naprosto selhal, neposkytuje nic, ještě jsme pak terčem posměchu a urážek od šéfa zubařů, jak se tu chováme. Kraj alespoň organizuje výběrové řízení na volná místa,“ sdělil nedávno starosta Hejnic Jaroslav Demčák, podle kterého na Frýdlantsku chybí asi čtyři až pět zubařů.

Když v polovině loňského listopadu hejnická zubařka otevírala svoji praxi, zdejší zdravotní středisko obtočil had stovek lidí. Je třeba ovšem podotknout, že v regionu neschází pouze zubaři, ale také pediatři nebo praktičtí lékaři pro dospělé.

Dotace na vybavení ordinací

Podle Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb je v současnosti v Libereckém kraji registrováno 226 stomatologických ordinací.

„Toto číslo ovšem nic nevypovídá o počtu lékařů jako takových. Jeden poskytovatel může mít několik ordinací a několik lékařů, kteří jsou u něho zaměstnaní. Údaji, kolik pacientů připadá v kraji na jednoho zubaře, nedisponujeme, ale od Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) si necháváme zpracovávat každoroční statistiku. Obecně proto platí, že déle sloužící lékaři mají registrováno patnáct set až dva tisíce osob, nastupující čtyři sta až pět set. Ale jsou to jen hrubá čísla,“ okomentoval krajský radní pro zdravotnictví Vladimír Richter.

Nejcitelněji je podle něj problém se zubaři vidět kromě zmíněného Frýdlantska také na Českolipsku, Novoborsku, Turnovsku a Semilsku. „Připravujeme proto dotační program pro obce, který podpoří vybavení zubařských ordinací,“ dodal.

Hejtman Martin Půta sdělil, že je to jeden z nástrojů, jak lékaře do odlehlejších oblastí nalákat. „Chceme ve spolupráci s VZP vytvořit mapu priorit. Zatím by v programu mělo být jeden a půl milionu korun a mluvíme o padesátiprocentní podpoře,“ doplnil hejtman.

Stav chce řešit i VZP, která má v České republice nejvíce klientů. Lékařům v odlehlých regionech nabízí finanční bonusy, které vyplácí od ledna. „Vybrali jsme desítky obcí s rozšířenou působností, kde je největší problém s dostupností péče, nebo tam lékaři kvůli vysokému věku brzy skončí. Nejčastěji jde o regiony na severu Čech a Moravy,“ uvedla mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.

Podle posledních údajů České stomatologické komory je v celé republice 6800 zubních lékařů, z toho zhruba tisícovka nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Její odhad pak tvrdí, že na jednoho zubaře v Libereckém kraji připadá přibližně 1609 pacientů.