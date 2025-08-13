VIDEO: Nejstrmější železnice v Česku prochází náročnou opravou, jde o milimetry

  9:32
Na nejstrmější železnici v Česku se aktuálně pokládá nová ozubnicová trať. Náročná obnova kořenovské Zubačky obnáší na milimetry přesnou práci. Její oprava si vyžádá přes 447 milionů korun, hotovo by mělo být do konce října.

„S touto částí obnovy bychom měli být hotovi přibližně v polovině září. Následovat pak budou další práce, například výměna výhybek,“ nastínil mluvčí Správy železnic (SŽ) Dušan Gavenda.

Železniční ozubnicová trať pomáhá speciální lokomotivě překonat výškový rozdíl 235 metrů na necelých sedmi kilometrech. Obnova ozubnicové trati je specifická především svou náročností. Na pražce tvaru „Y“ pracovníci ručně připevní dva ozubnicové pásy. Speciální stroj následně nadzvedne kolejnice a roztáhne je do stran, aby bagr mohl zasunout připravenou sestavu pod kolejnice. Sestavy se pak spojují ručně.

„Složitější je zejména upevňování samotného ozubnicového pásu. Ten musí být v kolejišti umístěn naprosto přesně,“ vysvětlil Gavenda.

Celkové náklady na obnovu Zubačky přesahují 447 milionů korun. „Vedle výměny samotných kolejnic a opravy výhybek dochází také ke strojnímu čištění štěrkového lože, obnově odvodnění a sanaci skalních zářezů,“ přiblížil mluvčí.

„Výluku využíváme také k výměně přejezdových konstrukcí na sedmi přejezdech a opravě nástupišť v Desné, Dolním Polubném a v Kořenově zastávce,“ dodal Gavenda s tím, že opravy se dočkal i Polubenský tunel, který je třetím nejdelším jednokolejným tunelem v Česku.

Veškeré práce by měly být hotové do konce října, do kdy je na trati úplná výluka. „Po opravě trati se vrátí do čela vlaků na Zubačce unikátní motorové ozubnicové lokomotivy. Jízdy vlaků s těmito lokomotivami jsou plánovány na 1. listopadu a 27. prosince,“ potvrdila Železniční společnost Tanvald, která provoz vlaků zajišťuje.

