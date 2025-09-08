Nejstrmější trať v Česku má novou ozubnici, montéři oživili polozapomenuté postupy

Autor:
  11:49
Na nejstrmější trati v Česku dělníci po desítkách let položili novou ozubnici. Museli si přitom osvojit postupy, které se běžně nepoužívají. Takzvaná Kořenovská zubačka je totiž jediná v Česku. Železničáři teď pracují na svárech bezstykových kolejnic. Oprava úseku, na kterém vznikly i tři unikátní výhybky, má být hotová do konce října.

Nikdo ji neopravoval přes šedesát let a železničáři se museli speciální postupy naučit. Kořenovská zubačka je jediná v Česku, ozubnicové tyče se proto běžně nevyrábí. Inspirovat se stavbaři museli v zahraničí, jako třeba ve Švýcarsku nebo v Rakousku. Tam se ozubnicový systém na pražcích ve tvaru „Y“ používá.

Trať s ozubnicovým pásem bude měřit přes čtyři a půl kilometru.
Aktuálně mají ozubnicový pohon dvě lokomotivy ze Železniční společnosti Tanvald.
Ozubnicový pás už je v celé délce trati položený.
Aktuálně mají ozubnicový pohon dvě lokomotivy ze Železniční společnosti Tanvald.
9 fotografií

Jednoduchá oprava to ale podle přednosty správy tratí Liberec Roberta Bayera není. „Muselo se to aplikovat na naši železnici s rozdílným rozchodem. Byla to výzva pro projektanta i pro zhotovitele, aby byla stavba dokončená v termínu. Probíhala i zkušební montáž s různými postupy při montování ozubnice,“ vylíčil Bayer.

Ozubnice se sestavovala mimo koleje a rozdělovala se na segmenty. Na pražce pracovníci ručně připevnili dva ozubnicové pásy a až potom je vyváželi na trať, kde se zasouvaly pod kolejnice. Ozubnicový pás už je v celé délce trati položený.

Dnešní výkonné lokomotivy už přitom zvládají jízdu na nejstrmější železnici v České republice bez ozubnice. „Ale vzhledem k tomu, že zubačka byla v roce 1992 vyhlášená kulturní památkou, tak jsme ji museli obnovit a zachovat muzejní provoz ozubnicových lokomotiv,“ vysvětlil Bayer. Dnes mají ozubnicový pohon dvě lokomotivy, které provozuje Železniční společnost Tanvald.

Začátek ozubnice je odpružený a lokomotivy na něj musí najíždět krokem. „Stroj ve volnoběhu naskočí do ozubení a následně strojvedoucí zapne ozubnicový pohon. Jízda na nové dráze bude plynulá a bez drncání,“ vyzdvihl přednosta Bayer. Hladkou jízdu zaručí bezstykové kolejnice, které teď dělníci svařují.

Dělníky omezuje teplé počasí

Na konci srpna stavbaři svařovali v zastávce Dolní Polubný, kde zároveň obnovili i druhou kolej. „Celá kolej se musí povolit, připraví se sváry, pak se svařuje a za správné tepoty se kolej dotahuje,“ nastínil postup stavbyvedoucí Adam Prudil.

Teplota pro dotažení by neměla překročit 28 stupňů Celsia. Teplé letní dny stavbu komplikují. „Zrovna teď podle mě má kolejnice přes čtyřicet stupňů, takže už neutahujeme. Proto začínáme brzy ráno a nebo pracujeme do večera,“ ozřejmil Prudil. U zastávek dělníci svařují ručně aluminotermicky, v trati pak elektricky.

Druhá kolej se v zastávce obnovila kvůli křížení vlaků. Na místě tak přibyly i speciální ozubnicové výhybky. „Jsou jedinečné, v České republice byly vyrobené jen tři, a ty jsou položené tady,“ přiblížil Prudil.

Náročná obnova Kořenovské zubačky si vyžádá přes 447 milionů korun, hotovo by mělo být do konce října. „Po opravné práci bude zubačka moci jezdit stejně jako předtím. Opravují se i mosty, tunely, přejezdy, svahy skalních zářezů, odvodnění a nástupiště, která budou zvýšená oproti původnímu stavu,“ poznamenal Robert Bayer. Opravy se dočkal i Polubenský tunel, který je třetím nejdelším jednokolejným tunelem v Česku.

VIDEO: Nejstrmější železnice v Česku prochází náročnou opravou, jde o milimetry

Celková délka opravy je necelých sedm kilometrů, kolejnic je zhruba třináct a půl kilometru. Pražců „Y“ železničáři použili téměř pět tisíc kusů. Trať s ozubnicovým pásem bude dlouhá přes čtyři a půl kilometru. „Některé prvky ze staré železnice jsme poskytli do Národního technického muzea, do Muzea ozubnicové dráhy v Kořenově, do připravovaného muzea v Dolní Lipce a do expozice CTD Správy železnic,“ popsal Bayer.

Více než 900 ozubnicových tyčí se pak prostřednictvím webu prodává. Asi třetinu už nadšenci vykoupili. Staré tyče jsou bezmála tři metry dlouhé a pořídit se dají za tisíc korun.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Fialovi přinesli odpůrci na mítink jeho „parte“, premiér ho odmítl podepsat

Odpůrci vlády Petra Fialy přinesli na dnešní předvolební mítink v Liberci politické parte, kde bylo napsáno premiérovo jméno. Na papíru stálo, že vysokou politiku navždy opustil ukrajinský spasitel,...

Koubek se po remíze čílil: Jsem zděšený, kam fotbal směřuje. Tohle byl wrestling!

Jeho tým dlouho vedl, ale nakonec v Liberci remizoval 1:1. Víc než to však plzeňskému trenérovi Miroslavu Koubkovi vadil podle něj až příliš agresivní styl utkání. „To není fotbal, to je wrestling,...

Jarmark SPD v Liberci. Na Okamuru přišli i odpůrci s transparenty, zasahovala policie

Kilogram brambor za osm korun, čepované pivo za 15 korun, teplá klobása s chlebem a hořčicí za 28 korun nebo máslo za 39. SPD přivezla do Liberce v rámci předvolební kampaně svůj Český jarmark....

Liberec - Plzeň 1:1, na Ladrův gól reagoval Gabriel, hosté přišli o Višinského

Fotbalisté Plzně v 7. kole první ligy pouze remizovali v Liberci 1:1 a již počtvrté v této sezoně nejvyšší soutěže ztratili body. V 28. minutě otevřel skóre hostující Tomáš Ladra, po přestávce...

Známka za miliony se vrací nizozemským dědicům. Byla ukradena, rozhodl český soud

Okresní soud v Semilech dnes vyhověl dědicům nizozemského sběratele Johanna Kleina o vydání cenné poštovní známky z roku 1919, takzvané žilkované čtyřkoruny v hodnotě čtyři až pět milionů korun....

Nejstrmější trať v Česku má novou ozubnici, montéři oživili polozapomenuté postupy

Na nejstrmější trati v Česku dělníci po desítkách let položili novou ozubnici. Museli si přitom osvojit postupy, které se běžně nepoužívají. Takzvaná Kořenovská zubačka je totiž jediná v Česku....

8. září 2025  11:49

Uzdravený Bartovič se uvedl hattrickem a bojuje o liberecký A-tým

Loni v létě se mu zhroutil svět a bojoval v nemocnici o život. Teď je osmnáctiletý útočník Adrien Bartovič zpátky a v Liberci bojuje o místo v extraligovém A-týmu.

8. září 2025  11:17

Nejdřív pivo, pak triatlon. Všelibice znají recept na drsňáka

Každý závodník vypije půl litru piva a pak se vrhne do bazénu. Tak vypadá start triatlonu ve Všelibicích na Liberecku. Letos se ho zúčastnilo osmnáct lidí, od dětí po dospělé. Startovala i jedna žena.

7. září 2025  14:17

Nabídka nebyla snad jen z Grónska, říká jablonecká posila Zorvan

Fotbalový osud bývá někdy hodně vrtkavý, což dokazuje případ Filipa Zorvana. V květnovém finále MOL Cupu přispěl dvěma góly k triumfu Olomouce nad Spartou 3:1 a tím na dálku odstřihl Jablonec z...

6. září 2025

Agresivní osel byl nevyužitelný k rozmnožování, zaskočit musel samec z Liberce

Hřebec osla somálského v Safari Parku Dvůr Králové nad Labem byl příliš agresivní, liberečtí chovatelé proto vypomohli východočeským kolegům a narychlo jim zapůjčili svého chovného samce Rehaniho. V...

6. září 2025  8:18

Rodinné poradně chybí peníze na psychology, děti nemají kam jít

Denně volají rodiče s prosbou o pomoc pro děti, které trpí úzkostmi, sebevražednými myšlenkami nebo sebepoškozováním. Organizace Rodina v centru v Novém Boru ale od srpna nové klienty nepřijímá....

5. září 2025  16:23

Nová hala na sůl vystačí i v krutých zimách, konstrukci ochrání sibiřský modřín

Technické služby města Liberec vstoupí do letošní zimy s novou halou na posypovou sůl. Její stavba trvala téměř tři čtvrtě roku, přišla na více než 41 milionů korun a po 30 letech nahradila původní...

5. září 2025  10:04

Jarmark SPD v Liberci. Na Okamuru přišli i odpůrci s transparenty, zasahovala policie

Kilogram brambor za osm korun, čepované pivo za 15 korun, teplá klobása s chlebem a hořčicí za 28 korun nebo máslo za 39. SPD přivezla do Liberce v rámci předvolební kampaně svůj Český jarmark....

4. září 2025  16:14,  aktualizováno  18:19

Milionář mezi miliardáři. Novým majitelem Jablonce se stane podnikatel Střeštík

Novým majitelem fotbalového Jablonce se stane podnikatel Jakub Střeštík, který od Miroslava Pelty získá většinový podíl akcií. Současný boss severočeského klubu byl v květnu pravomocně odsouzen k...

4. září 2025  16:03,  aktualizováno  16:20

Známka za miliony se vrací nizozemským dědicům. Byla ukradena, rozhodl český soud

Okresní soud v Semilech dnes vyhověl dědicům nizozemského sběratele Johanna Kleina o vydání cenné poštovní známky z roku 1919, takzvané žilkované čtyřkoruny v hodnotě čtyři až pět milionů korun....

4. září 2025  8:54,  aktualizováno  13:28

Na mrtvém bodě. Založení spolku je nejisté, šance na zachování skiareálu klesá

Šance na zachování provozu skiareálu v Bedřichově v Jizerských horách klesá. Obec ho chtěla zajistit vytvořením spolku s dalšími významnými soukromými vlastníky pozemků v areálu. Za podmínek, jež...

4. září 2025  9:56

Skleněné rostliny mezi živými. Návštěvníci botanické si je mohou snadno splést

Botanická zahrada v Liberci dočasně rozšířila své sbírky o nevšední exponáty ze skla. Některé si lze snadno splést s živými rostlinami. Skleněný hmyz, květiny či ptáci představují tvorbu renomovaných...

4. září 2025  8:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.