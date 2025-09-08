Nikdo ji neopravoval přes šedesát let a železničáři se museli speciální postupy naučit. Kořenovská zubačka je jediná v Česku, ozubnicové tyče se proto běžně nevyrábí. Inspirovat se stavbaři museli v zahraničí, jako třeba ve Švýcarsku nebo v Rakousku. Tam se ozubnicový systém na pražcích ve tvaru „Y“ používá.
Jednoduchá oprava to ale podle přednosty správy tratí Liberec Roberta Bayera není. „Muselo se to aplikovat na naši železnici s rozdílným rozchodem. Byla to výzva pro projektanta i pro zhotovitele, aby byla stavba dokončená v termínu. Probíhala i zkušební montáž s různými postupy při montování ozubnice,“ vylíčil Bayer.
Ozubnice se sestavovala mimo koleje a rozdělovala se na segmenty. Na pražce pracovníci ručně připevnili dva ozubnicové pásy a až potom je vyváželi na trať, kde se zasouvaly pod kolejnice. Ozubnicový pás už je v celé délce trati položený.
Dnešní výkonné lokomotivy už přitom zvládají jízdu na nejstrmější železnici v České republice bez ozubnice. „Ale vzhledem k tomu, že zubačka byla v roce 1992 vyhlášená kulturní památkou, tak jsme ji museli obnovit a zachovat muzejní provoz ozubnicových lokomotiv,“ vysvětlil Bayer. Dnes mají ozubnicový pohon dvě lokomotivy, které provozuje Železniční společnost Tanvald.
Začátek ozubnice je odpružený a lokomotivy na něj musí najíždět krokem. „Stroj ve volnoběhu naskočí do ozubení a následně strojvedoucí zapne ozubnicový pohon. Jízda na nové dráze bude plynulá a bez drncání,“ vyzdvihl přednosta Bayer. Hladkou jízdu zaručí bezstykové kolejnice, které teď dělníci svařují.
Dělníky omezuje teplé počasí
Na konci srpna stavbaři svařovali v zastávce Dolní Polubný, kde zároveň obnovili i druhou kolej. „Celá kolej se musí povolit, připraví se sváry, pak se svařuje a za správné tepoty se kolej dotahuje,“ nastínil postup stavbyvedoucí Adam Prudil.
Teplota pro dotažení by neměla překročit 28 stupňů Celsia. Teplé letní dny stavbu komplikují. „Zrovna teď podle mě má kolejnice přes čtyřicet stupňů, takže už neutahujeme. Proto začínáme brzy ráno a nebo pracujeme do večera,“ ozřejmil Prudil. U zastávek dělníci svařují ručně aluminotermicky, v trati pak elektricky.
Druhá kolej se v zastávce obnovila kvůli křížení vlaků. Na místě tak přibyly i speciální ozubnicové výhybky. „Jsou jedinečné, v České republice byly vyrobené jen tři, a ty jsou položené tady,“ přiblížil Prudil.
Náročná obnova Kořenovské zubačky si vyžádá přes 447 milionů korun, hotovo by mělo být do konce října. „Po opravné práci bude zubačka moci jezdit stejně jako předtím. Opravují se i mosty, tunely, přejezdy, svahy skalních zářezů, odvodnění a nástupiště, která budou zvýšená oproti původnímu stavu,“ poznamenal Robert Bayer. Opravy se dočkal i Polubenský tunel, který je třetím nejdelším jednokolejným tunelem v Česku.
VIDEO: Nejstrmější železnice v Česku prochází náročnou opravou, jde o milimetry
Celková délka opravy je necelých sedm kilometrů, kolejnic je zhruba třináct a půl kilometru. Pražců „Y“ železničáři použili téměř pět tisíc kusů. Trať s ozubnicovým pásem bude dlouhá přes čtyři a půl kilometru. „Některé prvky ze staré železnice jsme poskytli do Národního technického muzea, do Muzea ozubnicové dráhy v Kořenově, do připravovaného muzea v Dolní Lipce a do expozice CTD Správy železnic,“ popsal Bayer.
Více než 900 ozubnicových tyčí se pak prostřednictvím webu prodává. Asi třetinu už nadšenci vykoupili. Staré tyče jsou bezmála tři metry dlouhé a pořídit se dají za tisíc korun.