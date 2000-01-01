náhledy
Návrat ozubnicových lokomotiv na nejstrmější trať v Česku oslavila Železniční společnost Tanvald tematickými halloweenskými jízdami. Kvůli havarijnímu stavu na Kořenovskou zubačku nesměly historické vozy od listopadu 2023. Oprava trati mezi Tanvaldem a Kořenovem trvala přes půl roku a stála zhruba 450 milionů korun.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Železniční společnost Tanvald pečuje o ojedinělou trať, kterou považuje za kulturní dědictví regionu. Dále společnost obnovuje historické lokomotivy a železniční vozidla a prostřednictvím nostalgických jízd tuto památku i turistickou zajímavost zpřístupňuje lidem. Tentokrát v haloweenském duchu.
„Lokomotiva jede po dvou letech. V roce 2024 jsme měli zákaz jízdy pro špatný stav trati a letos probíhala rekonstrukce,“ líčí ředitel Železniční společnosti Tanvald Petr Prokeš.
„Motorové ozubnicové lokomotivy řady T 426.0 vyrobila v roce 1961 v počtu čtyř kusů pro tehdejší ČSD rakouská lokomotivka SGP Floridsdorf Wien,“ vysvětluje Prokeš, kde lokomotivy přišly k přezdívce Rakušanka. Na foto vůz ČD 749 250-7 (ČKD Praha 749), rok výroby 1969.
„Do dnešních dnů se dochovaly dvě ozubnicové lokomotivy, obě dvě máme zde v Kořenově,“ říká Prokeš. Jedna z nich je v barevném provedení ze 60. let 20. století, druhá (001) je ve stavu ze 70. let 20. století.
Maximální rychlost, které ozubnicová lokomotiva dosahuje na adhezní trati, je 50 kilometrů v hodině. Na ozubnicové trati pak 20 kilometrů za hodinu.
Kořenovská zubačka, která slouží lidem od roku 1902, byla roce 1992 Ministerstvem kultury ČR prohlášena za kulturní památku.
Při překonávání největšího stoupání (58 promile) pomáhají dva ozubnicové úseky v celkové délce 4,4 kilometru, a to v úseku mezi Tanvaldem a Desnou a mezi stanicemi Desná-Riedlova Vila a Kořenovem. „V Dolním Polubném jsou tři ozubnicové výhybky,“ dodává Prokeš. Na foto vůz ČD 749 250-7 (ČKD Praha 749), rok výroby 1969.
Trať nikdo neopravoval přes šedesát let a železničáři se při její obnově museli speciální postupy naučit. Je jediná v Česku, ozubnicové tyče se proto běžně nevyrábí. Stavbaři se inspirovali v zahraničí, zejména ve Švýcarsku či v Rakousku.
O haloweenskou akci byl velký zájem. Poslední letošní jízdu ozubnicovou lokomotivou plánuje Železniční společnost Tanvald na 27. prosince.
„Trať mezi Tanvaldem a Kořenovem měří 6,7 kilometru,“ konstatuje Prokeš. Pětina trati je vedená tunely, které celkově měří 1 421 metrů.
Zatímco plné jednosměrné jízdné mezi Tanvaldem a Harrachovem stojí 150 korun, úsek Kořenov – Harrachov vychází na padesátikorunu. Celodenní jízdné vychází na 250 korun. S výhodnější jízdenkou pomohou počítat rodiny s dětmi.
