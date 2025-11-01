OBRAZEM: Rakušanka je zpět. Nejstrmější železnice v Česku svezla první cestující

  16:07
Návrat ozubnicových lokomotiv na nejstrmější trať v Česku oslavila Železniční společnost Tanvald tematickými halloweenskými jízdami. Kvůli havarijnímu stavu na Kořenovskou zubačku nesměly historické vozy od listopadu 2023. Oprava trati mezi Tanvaldem a Kořenovem trvala přes půl roku a stála zhruba 450 milionů korun.
2. listopadu 2025  7:23

1. listopadu 2025  20:29

Výluka končí. Na nejstrmější trať v Česku se vrátí historické ozubnicové lokomotivy

Na jedinečné ozubnicové trati v Jizerských horách skončí v noci na pátek po více než půl roce výluka. Rekonstrukce zhruba dvanácti kilometrů dlouhého úseku železnice z Tanvaldu do Kořenova na...

30. října 2025  8:53

