Zamýšlí se i na tím, jestli památka – na níž letos přijelo o 7,5 tisíce lidí více než loni na jaře – potřebuje zvyšovat návštěvnost, nebo jaká opatření v krajním případě zavést, aby hrad nápor turistů ustál bez úhony.

Trosky patří k nejnavštěvovanějším památkám Národního památkového ústavu v Česku. Potřebují – i v souvislosti s očekávanou vlnou fanoušků počítačové hry Kingdom Come: Deliverance II (KCD), která se na hradě částečně odehrává – ještě zvyšovat návštěvnost?

Ještě nějakou volnou kapacitu máme. Ale jsou termíny, kdy se blížíme limitu areálu. Nejvytíženější jsou samozřejmě dny o letních prázdninách. Ve druhé půlce července míváme o víkendech návštěvnost i 1 800 lidí denně. To se dá zvládnout. Kdyby to bylo třeba 2,5 tisíce, tak už se kapacitně blížíme. Více návštěvníků by mohlo přicházet na jaře a na podzim. Teď v jarních měsících nám zvýšený zájem prospěl. Je to pro nás příjemné, ale nejlepší by bylo, kdyby se návštěvnost více rozprostřela v čase. Mám trošku obavy z léta. Ale uvidíme, nechci předbíhat.