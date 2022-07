Modernizace liberecké zoo je nezbytná, mohla by přijít o některá zvířata

Liberecká zoologická zahrada zveřejnila své plány do nejbližší budoucnosti. Jakými proměnami zahrada projde, si mohou lidé prohlédnout na pěti panelech v parku v Riegrově ulici.

Jedná se o projekty za desítky milionů korun, které chce zoo dokončit do roku 2025. V plánu je také přestavba pavilonu karantény, který by sloužil jako výběh pro státem zabavená zvířata. Liberecká zoo by se tak stala jednou ze tří zahrad v republice, kam by byla odebraná zvířata umisťována.

Modernizace zahrady je podle jejího ředitele Davida Nejedla nezbytná. Bez ní hrozí, že by v budoucnu přišla kvůli nevhodným podmínkám pro zvířata o některé druhy.

V nejbližším období je v plánu velká rekonstrukce žirafince, který pochází z roku 1986 a některé jeho části jsou už v havarijním stavu. Modernizací projdou nejprve prostory pro návštěvníky, zoo zde chce mimo jiné nainstalovat i nová terária a akvárium.

Pak přijde na řadu samotná budova pavilonu i revitalizace a zvětšení venkovního výběhu pro žirafy. Lepšího zázemí se dočkají také levharti, kteří žijí v objektu jen o rok mladším, než je žirafinec. V tomto roce chce zoo zahájit také stavbu chovatelského zázemí a expozic pro novozélandské papoušky nestor kea. Voliéra vznikne přestavbou bývalých letních WC.

Záchranné centrum pro zabavené šelmy

„Další novinkou bude i nové moderní bistro s venkovním posezením, jež se pro návštěvníky připravuje v dolní části zoo naproti voliérám dravých ptáků,“ sdělila mluvčí liberecké zahrady Barbara Tesařová. Současné bistro podle ní už nevyhovuje technicky ani kapacitně. „Pokud vše půjde podle plánu, chtěli bychom jej otevřít už letos v září,“ dodala mluvčí.

Mezi další rozpracované projekty patří také oprava Labutího jezera, kde vznikne nové chovatelské zázemí a zimoviště pro lemury a pelikány. Díky tomu se uvolní objekt, který by v budoucnu měl sloužit jako záchranné centrum pro státem zabavené šelmy.

„Už za sebou máme zkušenosti. Měli jsme zde bílé tygry zabavené Ludvíku Berouskovi. V současnosti bychom ale už neměli k dispozici žádné prostory,“ vysvětlila Tesařová. Podle ní může zpřísnění legislativy týkající se chovu šelem v zajetí vést k dalším podobným případům.

Na přestavbu zoo přispěje stát

Přestavbu současného objektu za zhruba deset milionů plánuje zoo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR, které ji také bude financovat. Kolik budou stát ostatní plánované rekonstrukce, zatím vedení zoo netuší. „Pravděpodobně se bude jednat o vyšší desítky milionů,“ okomentovala Tesařová. A to je teprve začátek rozsáhlejších investic.

Podle náměstkyně hejtmana Květy Vinklátové si je Liberecký kraj coby nový zřizovatel vědom toho, že do zoo bude nutné investovat během deseti let zhruba půl miliardy. Na investicích se bude podílet i bývalý zřizovatel, město Liberec.

Největším projektem, který zoo v dalších letech chystá, je rozšíření o nové cca 12hektarové území. To nese název Údolí ohrožené divočiny a se stávajícím areálem bude propojeno mostem přes Sovovu ulici. Podrobnější informace o plánovaném rozvoji zoo se návštěvníci dočtou i na webu zahrady. Najdou zde i odkaz pro připomínky.