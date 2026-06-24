Z líhně v Liberci rovnou do hor. Zoo hlásí výjimečný rok v chovu dravců

„Některá z letošních mláďat supů budou s největší pravděpodobností již letos vypuštěna do volné přírody evropských hor,“ prozradila mluvčí zoo Barbara Tesařová, podle níž odchovávají tři ze čtyř druhů evropských supů. Všechna mláďata přišla na svět v líhni na přelomu května a června.
U ohrožených druhů je podle mluvčí běžné, že chovatelé vejce po snesení odebírají a umisťují do líhně, aby zvýšili šance na úspěšné vylíhnutí a odchov.
„Rodiče mezitím sedí na umělých vejcích, takzvaných podkladcích,“ popsala. Jakmile jsou ptáčata silná a přijímají potravu, vracejí je – zhruba šestidenní – zpět do hnízd pod biologické rodiče.
„Všechna letošní mláďata zatím prospívají velmi dobře,“ okomentoval zoolog a kurátor dravců Zoo Liberec Jan Hanel. Rodiče je krmí a pečlivě se o ně starají. Pokud se budou vyvíjet i nadále bez komplikací, s velkou pravděpodobností je letos vypustí do volné přírody na Balkáně. „Pomohou posílit tamní populace supů,“ dodal Hanel.
Více mláďat najednou
Koncem května už se také do horského regionu Maestrazgo ve Španělsku vrátilo pod Ještědem odchované mládě orlosupa bradatého. A pár supů mrchožravých v zoo letos vyvádí hned dvě mláďata.
„Na rozdíl od některých jiných druhů dravců dokážou rodiče tohoto druhu úspěšně odchovat více mláďat najednou,“ přiblížila Tesařová. Pro druhé mládě díky tomu nemuseli hledat náhradní rodiče a obě vyrůstají společně. „Každý úspěšný odchov supa mrchožravého představuje důležitý prvek k jeho záchraně, protože je považovaný za nejohroženější druh evropského supa,“ upozornila dále.
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Úspěch po třiceti letech. V liberecké zoo se vylíhlo mládě supa hnědého
Zoo Liberec je stále první a jedinou zoologickou na světě, která pravidelně rozmnožuje i nejmenšího orla Evropy. Letošní mládě je patnáctým potomkem libereckého chovného páru. Ten sice ve svém věku přibližně 25 let výrazně převyšuje hodnoty dožití uváděné v odborné literatuře, přesto se mu pravidelně daří potomky odchovávat.
Poslední mládě orla nejmenšího, jehož rozpětí křídel v dospělosti nepřesahuje jeden a půl metru, se vylíhlo 1. června. Podle chovatelů prospívá bez komplikací.
„V posledních letech se našemu chovnému páru líhnou převážně samci, kteří jsou velmi cenní, protože samic je v zoologických zahradách více než samců,“ shrnul zoolog Hanel, podle nějž by to mohlo být způsobené právě vysokým věkem rodičovského páru.