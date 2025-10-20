Zoologové z Liberce obnovují mořský ekosystém, na dně sázejí trávu a korály

Se šnorchlem nebo s potápěčským vybavením sázejí pod hladinou moře v Indonésii trávu a korály. Tým pod vedením Adély Hemelíkové z liberecké zoologické zahrady obnovuje poškozený mořský ekosystém u ostrova Bangkaru asi sedmdesát kilometrů západně od Sumatry.
Zhruba desetičlenný tým včetně rybářů a místních studentů sbírá poničené korály z mořského dna. Mohli se ulomit působením vln během bouřky, často bývají ale poničené v místech, kde kotví lodě. Kromě klimatických změn a znečištění nadto k jejich poškozování přispívá nadměrný rybolov a jeho ilegální praktiky, jako je používání výbušnin či jedů.
„Úlomky korálů připevňujeme pomocí akvaristického lepidla zpět k očištěnému podloží. Tím jim dáváme šanci na přežití a další růst,“ popisuje vedoucí oddělení ochrany přírody a výzkumu v Zoo Liberec Adéla Hemelíková. Na vhodných místech vznikají jakési korálové školky.
Metodiku sázení korálů, jejíž úspěšnost dosahuje až 95 procent, považuje za jednodušší. U mořských trav je podstatně méně, 52 procent. Tým chce přitom dosáhnout úspěšnosti 70 procent. Podmořské louky jsou jedním z nejproduktivnějších ekosystémů na planetě. Jednak poskytují útočiště živočichům, jejich kořeny a oddenky také zpevňují mořské dno.
„A především pohlcují obrovské množství uhlíku, a to dokonce až pětatřicetkrát rychleji než tropické deštné pralesy na stejné ploše. Hrají tedy významnou roli v boji proti klimatické změně,“ zdůrazňuje mluvčí Zoo Liberec Barbara Tesařová.
„U mořských trav probíhá odběr z takzvané mateřské rostliny, což si lze představit jako u normálních rostlin, kde se odebírá malý kousek rostliny i s kořenem a přesadí se,“ přibližuje Hemelíková.
Květináče z kokosu a bambusu
Sazenice pak míří na experimentální pole či do školek. „Je to jen kousek u mořského dna, kde se sazenice sázejí na jedno místo. Mají mezi sebou minimální vzdálenost,“ dodává.
Díky výběru vhodných míst na sázení lze pak rehabilitované korály i trávu snadno monitorovat. Co stojí za nižší úspěšností výsadby trav? „Snažíme se vyhnout používání plastů, takže podložky a květináče vyrábíme z kokosového vlákna a bambusu,“ prozrazuje Hemelíková. Na jejich výrobě spolupracují s místními komunitami, které se do celého procesu od začátku zapojují.
Materiály jsou tedy organické, ale ne tak pevné. „Občas se stane, že se sazenice v podložce neudrží. Snažíme se najít ještě nějaká vylepšení,“ říká Hemelíková, jež má na starosti i další projekty nejen v oblasti Jihovýchodní Asie, ale i v Evropě či Africe.
Na sázení trav se podílejí také tamní rybáři, kteří tak získávají alternativní zdroj příjmu. Místní se podle Hemelíkové k ochranářským aktivitám stavějí velmi pozitivně.
„Chápou, že zdravé ekosystémy jsou důležité pro člověka. Bez nich nebudou mít ryby a další druhy potravu, úkryty a podobně. Takže vidí přímý vztah mezi zdravím ekosystémů a svým živobytím,“ zamýšlí se.
Zoo tu pomáhá už přes deset let
Liberecká zoo pomáhá s ochranou biodiverzity tropického ostrova Bangkaru přes deset let. Dosud se zaměřovala na záchranu ohrožených druhů zvířat a bojovala proti pytláctví. Nyní rozšířila své aktivity o obnovu mořských ekosystémů. Ty patří v Indonésii k nejbohatším na světě. Jsou ale silně ohrožené a ztrácí přirozenou schopnost regenerace.
„Ostrov nebyl nikdy trvale osídlený. Nachází se tam primární tropický les, což z něj činí jedno z posledních míst svého druhu v celé Indonésii. Pláže ostrova jsou významným hnízdištěm mořských želv a v tamním pralese přežívá pravděpodobně poslední životaschopná populace pěvce loskutáka niaského na světě,“ konstatuje ředitel Zoo Liberec David Nejedlo.
Nájezdy pytláků na ostrov se podařilo zastavit díky přítomnosti rangerů a intenzivní spolupráci s místními komunitami. „Přetrvávajícím problémem je však zhoršený stav mořských ekosystémů, na kterých jsou ohrožené druhy závislé,“ uzavírá ředitel zoo.
První ucelené výsledky z Bangkaru budou k dispozici během několika týdnů. Pokud se sázení osvědčí, rozšíří se projekt i na další lokality.