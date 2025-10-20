Zoologové z Liberce obnovují mořský ekosystém, na dně sázejí trávu a korály

Autor:
  11:44
Obnovení poničeného mořského ekosystému. To je cíl vědců a terénních zoologů z liberecké zoologické zahrady. V oblasti ostrova Bangkaru západně od Sumatry vysazují mořské trávy a korály.
Zakládání korálových školek

Zakládání korálových školek | foto: Zoo Liberec

Sazenice mořské trávy
Mořská louka
Sazenice
Do projektu jsou zapojeny místní komunity a rybáři.
5 fotografií

Se šnorchlem nebo s potápěčským vybavením sázejí pod hladinou moře v Indonésii trávu a korály. Tým pod vedením Adély Hemelíkové z liberecké zoologické zahrady obnovuje poškozený mořský ekosystém u ostrova Bangkaru asi sedmdesát kilometrů západně od Sumatry.

Zhruba desetičlenný tým včetně rybářů a místních studentů sbírá poničené korály z mořského dna. Mohli se ulomit působením vln během bouřky, často bývají ale poničené v místech, kde kotví lodě. Kromě klimatických změn a znečištění nadto k jejich poškozování přispívá nadměrný rybolov a jeho ilegální praktiky, jako je používání výbušnin či jedů.

„Úlomky korálů připevňujeme pomocí akvaristického lepidla zpět k očištěnému podloží. Tím jim dáváme šanci na přežití a další růst,“ popisuje vedoucí oddělení ochrany přírody a výzkumu v Zoo Liberec Adéla Hemelíková. Na vhodných místech vznikají jakési korálové školky.

Velké stěhování žiraf. Liberec jim rozšíří pavilon, v průběhu oprav musí do azylu

Metodiku sázení korálů, jejíž úspěšnost dosahuje až 95 procent, považuje za jednodušší. U mořských trav je podstatně méně, 52 procent. Tým chce přitom dosáhnout úspěšnosti 70 procent. Podmořské louky jsou jedním z nejproduktivnějších ekosystémů na planetě. Jednak poskytují útočiště živočichům, jejich kořeny a oddenky také zpevňují mořské dno.

„A především pohlcují obrovské množství uhlíku, a to dokonce až pětatřicetkrát rychleji než tropické deštné pralesy na stejné ploše. Hrají tedy významnou roli v boji proti klimatické změně,“ zdůrazňuje mluvčí Zoo Liberec Barbara Tesařová.

„U mořských trav probíhá odběr z takzvané mateřské rostliny, což si lze představit jako u normálních rostlin, kde se odebírá malý kousek rostliny i s kořenem a přesadí se,“ přibližuje Hemelíková.

Květináče z kokosu a bambusu

Sazenice pak míří na experimentální pole či do školek. „Je to jen kousek u mořského dna, kde se sazenice sázejí na jedno místo. Mají mezi sebou minimální vzdálenost,“ dodává.

Díky výběru vhodných míst na sázení lze pak rehabilitované korály i trávu snadno monitorovat. Co stojí za nižší úspěšností výsadby trav? „Snažíme se vyhnout používání plastů, takže podložky a květináče vyrábíme z kokosového vlákna a bambusu,“ prozrazuje Hemelíková. Na jejich výrobě spolupracují s místními komunitami, které se do celého procesu od začátku zapojují.

Zoo pěstuje saláty pro zvířata unikátní metodou, nabídne je i v novém bistru

Materiály jsou tedy organické, ale ne tak pevné. „Občas se stane, že se sazenice v podložce neudrží. Snažíme se najít ještě nějaká vylepšení,“ říká Hemelíková, jež má na starosti i další projekty nejen v oblasti Jihovýchodní Asie, ale i v Evropě či Africe.

Na sázení trav se podílejí také tamní rybáři, kteří tak získávají alternativní zdroj příjmu. Místní se podle Hemelíkové k ochranářským aktivitám stavějí velmi pozitivně.

„Chápou, že zdravé ekosystémy jsou důležité pro člověka. Bez nich nebudou mít ryby a další druhy potravu, úkryty a podobně. Takže vidí přímý vztah mezi zdravím ekosystémů a svým živobytím,“ zamýšlí se.

Zoo tu pomáhá už přes deset let

Liberecká zoo pomáhá s ochranou biodiverzity tropického ostrova Bangkaru přes deset let. Dosud se zaměřovala na záchranu ohrožených druhů zvířat a bojovala proti pytláctví. Nyní rozšířila své aktivity o obnovu mořských ekosystémů. Ty patří v Indonésii k nejbohatším na světě. Jsou ale silně ohrožené a ztrácí přirozenou schopnost regenerace.

„Ostrov nebyl nikdy trvale osídlený. Nachází se tam primární tropický les, což z něj činí jedno z posledních míst svého druhu v celé Indonésii. Pláže ostrova jsou významným hnízdištěm mořských želv a v tamním pralese přežívá pravděpodobně poslední životaschopná populace pěvce loskutáka niaského na světě,“ konstatuje ředitel Zoo Liberec David Nejedlo.

Nájezdy pytláků na ostrov se podařilo zastavit díky přítomnosti rangerů a intenzivní spolupráci s místními komunitami. „Přetrvávajícím problémem je však zhoršený stav mořských ekosystémů, na kterých jsou ohrožené druhy závislé,“ uzavírá ředitel zoo.

První ucelené výsledky z Bangkaru budou k dispozici během několika týdnů. Pokud se sázení osvědčí, rozšíří se projekt i na další lokality.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Střelba ve Smržovce. Zemřeli muž a žena, podezřelý je těžce zraněný

Ve Smržovce na Jablonecku se odpoledne střílelo, na místě zůstali dva mrtví - muž a žena. Další muž, kterého policie zadržela jako podezřelého, má těžké zranění. Střílelo se nedaleko školního areálu,...

Bývalý fotbalový boss Pelta je venku z vězení. Týdenní pobyt mu připadal dlouhý

Nejvyšší soud (NS) ve středu na neveřejném zasedání rozhodl o přerušení trestu bývalého šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty, který v pátek 10. října nastoupil do liberecké věznice. Tu ve středu po...

Pomsta kvůli ženě, jíž vzali majetek? Bratr střelce promluvil o tragédii ve Smržovce

Premium

V dvojnásobnou vraždu ve Smržovce na Jablonecku pravděpodobně vyústily neshody kvůli majetku. Nad tím, co mohlo seniora podezřelého ze zastřelení dvou lidí k fatálnímu činu dovést, se pro iDNES.cz...

Milion v igelitce za hlavu šéfa Diama. Kdo mohl chtít uplatit hejtmana Půtu a proč

Premium

Loni navštívil libereckého hejtmana z hnutí Starostové pro Liberecký kraj Martina Půtu starší muž. V igelitce nesl bankovky. Milion korun v hotovosti. Nabízel je výměnou za to, že hejtman skrze vliv...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Zoologové z Liberce obnovují mořský ekosystém, na dně sázejí trávu a korály

Obnovení poničeného mořského ekosystému. To je cíl vědců a terénních zoologů z liberecké zoologické zahrady. V oblasti ostrova Bangkaru západně od Sumatry vysazují mořské trávy a korály.

20. října 2025  11:44

Jablonec - Dukla 0:0, domácí jsou nadále třetí, Čanturišvilimu sudí zrušil červenou

Nevyužili jedinečnou příležitost dotáhnout se na čelo tabulky. Jablonečtí fotbalisté ve 12. kole Chance Ligy doma překvapivě remizovali 0:0 s poslední Duklou, podruhé v řadě ztratili a zůstávají...

19. října 2025,  aktualizováno  20:44

Starostové stojí za obviněným hejtmanem Půtou, v pondělí budou jednat se SPOLU

Kvůli obvinění hejtmana Martina Půty se v neděli sešel mimořádný sněm Starostů pro Liberecký kraj (SLK). Půtovi, kterého ve středu policie obvinila z neoznámení nabídky úplatku, vyjádřil sněm i...

19. října 2025  20:44

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

19. října 2025  15:50,  aktualizováno  20:14

Po faux pas zase hrdinou. Trmal čapl penaltu, děkoval manželce a drží Teplice

Matouš Trmal znovu hrdinou. Když v srpnu jeho kiks na hřišti Slovácka obletěl republiku, nejradši by se zahrabal pod zem. Teď už zase drží Teplice, v sobotním zápase s Libercem chytil penaltu a...

18. října 2025  20:16

Teplice - Liberec 1:1, domácí sahali po výhře, chvíli před koncem ale srovnal Soliu

Už sahali po druhé ligové výhře v řadě. A daleko skutečně nebyli. Jenže tepličtí fotbalisté nakonec ve dvanáctém kole inkasovali minutu před koncem, když srovnával liberecký Soliu. Skóre otevřel až...

18. října 2025  16:58,  aktualizováno  17:49

První Češi v NHL: Ludvig prchal ze sídliště přes rakouský lágr. Vítal ho Gretzky

Premium

Zdálo se, že v NHL může dokázat velké věci. Ve druhé sezoně v New Jersey nastřílel 22 gólů a v bodování Devils se vyšvihl na druhé místo. S manželkou Danou se po dramatické emigraci usídlil v...

18. října 2025

V Krkonoších se hlásí zima. Na Sněžce je sníh a pocitově minus 14 stupňů

Očekávané ochlazení v sobotu přineslo do nejvyšších míst Krkonoš sněžení. Sníh se ráno držel na Sněžce, kde byly minus čtyři stupně Celsia. Pocitová teplota ale byla vlivem silného větru nižší, minus...

18. října 2025  9:38

Geopark v Ralsku vrací duši místu, na které se už málem zapomnělo

Lidé museli odejít, jejich domovy se staly součástí vojenského prostoru a postupem času úplně zmizely. Místo se však znovu nadechuje. Geopark Ralsko oživuje příběhy lidí i obcí, které téměř zmizely z...

18. října 2025  7:54

Milion v igelitce za hlavu šéfa Diama. Kdo mohl chtít uplatit hejtmana Půtu a proč

Premium

Loni navštívil libereckého hejtmana z hnutí Starostové pro Liberecký kraj Martina Půtu starší muž. V igelitce nesl bankovky. Milion korun v hotovosti. Nabízel je výměnou za to, že hejtman skrze vliv...

18. října 2025

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

17. října 2025  20:40,  aktualizováno  21:48

Pomsta kvůli ženě, jíž vzali majetek? Bratr střelce promluvil o tragédii ve Smržovce

Premium

V dvojnásobnou vraždu ve Smržovce na Jablonecku pravděpodobně vyústily neshody kvůli majetku. Nad tím, co mohlo seniora podezřelého ze zastřelení dvou lidí k fatálnímu činu dovést, se pro iDNES.cz...

17. října 2025  16:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.