Náhradnici uhynulé žirafy se narodilo mládě, brzy se z Liberce budou stěhovat

Plán vyšel a liberecká zahrada se pyšní novým žirafím samečkem, kterého návštěvníci již uvidí spolu se zbytkem skupiny ve venkovním výběhu.

„Porod žirafy proběhl bez výrazných komplikací a po příchodu chovatelů na úsek už mládě stálo na nohách, bylo vitální a dobře orientované. Jedná se o silného a velmi aktivního samečka a matkou je zkušená samice, která se o něj vzorně stará. Doufáme tedy, že odchov bude probíhat bezproblémově i nadále a ve vývoji se nic nezadrhne,“ uvedl hlavní liberecký zoolog Luboš Melichar.

Malý samec by totiž byl pro evropský koordinovaný chov žiraf Rothschildových významným přírůstkem. „V případě obou rodičů známe velmi podrobně jejich rodokmen, což je u žiraf poměrně vzácné. Mládě má tedy dobré vyhlídky na uplatnění v dalším chovu,“ doplnil zoolog ze Safari Parku Dvůr Králové Luděk Čulík.

První dny strávil malý sameček pouze se svou matkou v bezpečí uzavřeného pavilonu, ale vzhledem k jeho vitalitě byl již po několika dnech poprvé puštěn se zbytkem skupiny do venkovního výběhu. Ten žirafy běžně sdílí i se zebrami bezhřívými, ty se ale zoolog rozhodl po dobu pobytu žirafího přírůstku venku nechat ve vnitřním ustájení.

„Mládě se bude po nějakou dobu se zebrami ve výběhu střídat. Jejich spojování je kvůli možné agresivitě hřebce k novému přírůstku v prostoru výběhu přeci jen rizikové a sameček musí být pro případ jeho zvýšeného zájmu dobře znalý všech specifik výběhu,“ upřesnil Melichar.

Pavilon čeká rekonstrukce

Návštěvníci budou moci kompletní skupinu žiraf Rothschildových v Liberci pozorovat pravděpodobně jen do konce tohoto roku. Poté budou zvířata převezena do jiných zoologických zahrad, protože liberecký pavilon čeká kompletní rekonstrukce. Dvorská samice se svým potomkem i osiřelým dospívajícím mládětem poputuje zpět do Safari Parku, o dočasném domovu pro samce se jedná.

Přestavba má zlepšit technický stav libereckého pavilonu a snížit jeho energetickou náročnost, ale především poskytne jeho zvířecím obyvatelům lepší životní prostředí, včetně téměř dvojnásobného zvětšení jejich venkovního výběhu. Proměna potěší i návštěvníky, kteří uvidí uvnitř opraveného pavilonu nové expozice věnované novým menším zvířecím druhům z oblasti východní Afriky.