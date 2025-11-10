Inteligentní ještěři v Liberci. Zoologická zahrada chová nové varany

Autor:
  12:09
Klenot mezi ještěry. Tak nazývá varany Reisingerovy liberecká zoo, která se rozhodla nedávno objevený a popsaný druh chovat. Dva mladí jedinci se vydali na cestu z domovské zoo v Bernu v polystyrenovém boxu, ve vytápěném autě je do Česka přivezla Zoo Jihlava, jež má k převozu zvířat oprávnění.
Zoologická zahrada v Liberci se nově pyšní varany Reisingerovými.

Zoologická zahrada v Liberci se nově pyšní varany Reisingerovými. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Zoologická zahrada v Liberci se nově pyšní varany Reisingerovými.
Zoologická zahrada v Liberci se nově pyšní varany Reisingerovými.
Zoologická zahrada v Liberci se nově pyšní varany Reisingerovými.
Zoologická zahrada v Liberci se nově pyšní varany Reisingerovými.
6 fotografií

„Aktuálně chováme tři druhy stromových varanů, ale naše samice varana modrého je již geriatrická a nemáme za ni náhradu stejného druhu. Varanů modrých je v na světě v zoo málo a čekáme již několik let na mladé zvíře,“ vysvětluje zooložka a kurátorka chovu plazů a obojživelníků v liberecké zoo Petra Hnidová důvody, proč se rozhodli varany modré nahradit blízce příbuznými varany Reisingerovými.

Pohlaví přivezeného páru v tuto chvíli nezná, bude jej možné určit až za několik měsíců. Tedy přibližně v době, kdy zvířata dosáhnou jednoho roku života. „Rádi bychom se je naučili chovat a rozmnožovat, ale to také záleží na pohlaví mladých jedinců a jestli se nám podaří je dopárovat,“ říká Hnidová.

Velmi aktivní zvířata

Varany považuje za velmi aktivní zvířata; přes den lezou po kmenech stromů, kde hledají potravu. Ta se v přírodě skládá převážně z hmyzu, pavouků, vajec, drobných ptáků a savců.

„Přes den lezou a skáčou po větvích a hledají, co by kde sežrali,“ popisuje Hnidová chování nových obyvatel pavilonu ZooExpo. V Liberci varanům servírují sarančata, cvrčky a nymfy švábů. Příležitostně i křepelčí vajíčka.

Stromoví varani, mezi něž se varan Reisingerův spolu s varanem smaragdovým a modrým řadí, podle zooložky patří k nejinteligentnějším ještěrům. Vynikají zrakem, prostorovou orientací a také jsou schopni se učit jednoduché úkoly.

O stavech volně žijících varanů Reisingerových neexistují přesná data. V Česku je k vidění šest jedinců – kromě Liberce ještě v zoologických zahradách v Plzni a ve Zlíně.

Jeden z nejnověji popsaných druhů

Varan Reisingerův je endemitem malého ostrova Misool, který leží v Západní Papui východně od Indonésie. Vědci jej objevili a popsali teprve v roce 2007, což z něj činí jeden z nejnověji popsaných druhů svého rodu.

Hnidová to přisuzuje jednak odlehlosti místa výskytu – malé ostrovy, kam trvá se dostat, také náročnějšímu terénu či absenci výzkumu. „Domorodci o nich určitě věděli už dávno,“ směje se zooložka.

Nové varany návštěvníci poznají na první pohled podle rozsáhlé žluté kresby. Skvrny, jež tvoří na hřbetě příčné řady, kontrastují s černým tělem. Mají dlouhé končetiny a extrémně dlouhý chápavý ocas, který jim usnadňuje život v korunách tropických stromů.

„Každý nový druh, který do Zoo Liberec přichází, vnímáme nejen jako obohacení naší expozice, ale také jako příležitost k podpoře jeho výzkumu a ochrany,“ uzavírá David Nejedlo, ředitel liberecké zoo.

Poznatky z výzkumu o chování varanů Reisingerových v lidské péči budou zoologické zahrady mezi sebou sdílet. Společným cílem je podle Hnidové vytvořit dostatečně velkou a stabilní populaci v zoologických zahradách – pro případ, že by došlo k jejich vymření ve volné přírodě.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Stříbrný servis, pušky, víno. Zámek na Liberecku ukrýval poklad po Němcích

Archeolog Petr Brestovanský s pokladem (3. listopadu 2025)

Poklad nevyčíslitelné hodnoty objevil spolek Lokace artefaktů na zámku Nový Falkenburk na Liberecku. Stříbrné příbory a nádobí, dlouhé zbraně nebo lahve vína patřily rodině Liebiegů, kteří museli...

Devastující požár autobusu s 30 lidmi na Liberecku. Všichni stačili utéct

Nad Chrastavou shořel autobus. (6. listopadu 2025)

Na mostě nad Chrastavou shořel ve čtvrtek ráno autobus náhradní autobusové dopravy, kterým cestovalo třicet lidí. Nikdo se během požáru nezranil. Rychlostní silnice mezi Libercem a Hrádkem byla po...

Nepřipoutaný spolujezdec zranil dalšího cestujícího, hrozí mu soud

Nehoda s nepřipoutaným spolujezdcem na zadní sedačce

Nepřipoutaný spolujezdec zranil při bouračce dalšího pasažéra ve voze, nehoda může mít nečekanou dohru, na případ upozornily CNN Prima News.

Baník - Jablonec 0:1, hosté jdou zpět do čela tabulky, první místo vystřelil Jawo

Ostravský David Planka (vpravo) uniká Filipu Zorvanovi z Jablonce.

Minimálně do neděle má fotbalová liga nového lídra. Jsou jím hráči Jablonce, kteří v patnáctém kole uspěli na hřišti ostravského Baníku. Vítězství 1:0 a posun do čela tabulky zařídil gólem ve 25....

Nový jablonecký terminál za 400 milionů usnadní cestování. Stavba začne na jaře

Moderní terminál by měl v Jablonci nad Nisou vyrůst do konce roku 2028.

Stavba nového dopravního terminálu v Jablonci nad Nisou by měla začít příští rok v květnu. Se zkušebním provozem i slavnostním otevřením počítá magistrát do konce roku 2028.

Týmy bez opor, spor o ofsajd a těsná bitva. Měli jsme ale na víc, cítí v Liberci po Spartě

Hromadná strkanice mezi hokejisty Sparty a Liberce.

Netradičně o reprezentační pauze, ale zato s atraktivní a místy až chaotickou podívanou. Fanoušci, kteří v neděli zavítali na extraligové utkání do O₂ areny, rozhodně neprohloupili. Předehrávku...

10. listopadu 2025  8:40

Nepřipoutaný spolujezdec zranil dalšího cestujícího, hrozí mu soud

Nehoda s nepřipoutaným spolujezdcem na zadní sedačce

Nepřipoutaný spolujezdec zranil při bouračce dalšího pasažéra ve voze, nehoda může mít nečekanou dohru, na případ upozornily CNN Prima News.

10. listopadu 2025

Sparta – Liberec 4:3P. Napínavá předehrávka, v prodloužení rozhodl Shore

Hráči Sparty se radují z vítězného gólu v prodloužení.

Ani v reprezentační přestávce extraliga nespala. V předehrávce 35. kola porazila Sparta hokejisty Liberce těsně 4:3 v prodloužení. V nastaveném čase pohlednou individuální akcí rozhodl kanadský...

9. listopadu 2025  18:20,  aktualizováno  21:26

Liberec - Karviná 6:0, exhibice domácích, hosté hráli od 13. minuty v deseti

Liberečtí hráči slaví vedení nad Karvinou.

Suverénní záležitost, krutá demolice. Zápas 15. kola první fotbalové ligy mezi Libercem a Karvinou patřil jednoznačně severočeskému týmu. Domácí vedli už od deváté minuty zásluhou Krollise, duel pak...

9. listopadu 2025  12:45,  aktualizováno  15:26

Prémie i za prohru, lístky se prodávaly u kuřat. Čtvrt století od Liverpoolu v Liberci

Slovan dává druhý gól v utkání s Liverpoolem.

Před čtvrtstoletím vstoupili fotbalisté Liberce na evropskou scénu a hned jejich druhým soupeřem byl slavný Liverpool. Úvodní zápas na Anfield Road tým od Ještědu prohrál 0:1, v odvetě 9. listopadu...

9. listopadu 2025  9:30

Nový jablonecký terminál za 400 milionů usnadní cestování. Stavba začne na jaře

Moderní terminál by měl v Jablonci nad Nisou vyrůst do konce roku 2028.

Stavba nového dopravního terminálu v Jablonci nad Nisou by měla začít příští rok v květnu. Se zkušebním provozem i slavnostním otevřením počítá magistrát do konce roku 2028.

9. listopadu 2025  8:21

Baník - Jablonec 0:1, hosté jdou zpět do čela tabulky, první místo vystřelil Jawo

Ostravský David Planka (vpravo) uniká Filipu Zorvanovi z Jablonce.

Minimálně do neděle má fotbalová liga nového lídra. Jsou jím hráči Jablonce, kteří v patnáctém kole uspěli na hřišti ostravského Baníku. Vítězství 1:0 a posun do čela tabulky zařídil gólem ve 25....

8. listopadu 2025  17:30,  aktualizováno  20:27

Bouře emocí a temperamentu. V libereckém divadle tančí Frida

Baletní soubor Šaldova divadla v Liberci nastudoval nové představení Frida,...

Ne jedna, ale hned dvě Fridy Kahlo provedou diváky novým představením, které nastudoval baletní soubor Šaldova divadla v Liberci. Hra nese všeříkající název Frida.

8. listopadu 2025  8:12

Hasiči na Semilsku likvidují požár vzduchotechniky v průmyslovém areálu

Požár vzduchotechniky průmyslového objektu v Lomnici nad Popelkou. (7....

Hasiči od pátečního podvečera likvidují požáru vzduchotechniky v průmyslového areálu v Lomnici nad Popelkou na Semilsku. Kvůli kouři vyhlásili druhý ze čtyř stupňů poplachu. Objekt byl v době...

7. listopadu 2025  20:08

Newyorská smetánka na liberecké radnici. Natáčení Netflixu omezí parkování

Na liberecké radnici bude natáčet Netflix.

Jeden z nejvýznamnějších filmových projektů, který letos vzniká na území České republiky, se bude natáčet v Liberci. V prostorách radnice se odehrají scény velkého historického seriálu inspirovaného...

7. listopadu 2025  16:18

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Vyplašená koza vyběhla na střechu domu, hasiči ji dolů lákali na pamlsky

Koza vylezla na střechu rodinného domu na Liberecku.

Ze střechy rodinného domu v Šimonovicích na Liberecku museli hasiči zachránit kozu, která sem vyběhla poté, co ji vyplašil pes. Zkoušeli ji nalákat na pamlsky do záchranného koše, ale zvíře nakonec...

7. listopadu 2025  15:24

První záškoláctví i láska, vzpomínal Kaiser. V rodném Liberci dostal medaili města

Oldřich Kaiser obdržel Medaili města Liberec za přínos v oblasti umění. (6....

Držitel několika Českých lvů, herec, zpěvák a komik Oldřich Kaiser, a laureátka Ceny Thálie, divadelní herečka Markéta Tallerová, získali Medaili města Liberec za přínos v oblasti umění. Ocenění si...

7. listopadu 2025  11:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.