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Z liberecké zoo odvezli poslední slonici, po 70 letech tu skončili s chovem

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  12:30
Z liberecké zoo odjela slonice Bala. (30. srpna 2026)

Z liberecké zoo odjela slonice Bala. (30. srpna 2026) | foto: Zoo Liberec

Z liberecké zoo odjela slonice Bala. (30. srpna 2026)
Z liberecké zoo odjela slonice Bala. (30. srpna 2026)
Z liberecké zoo odjela slonice Bala. (30. srpna 2026)
Z liberecké zoo odjela slonice Bala. (30. srpna 2026)
16 fotografií
V liberecké zoologické zahradě skončil po sedmdesáti letech chov slonů. Poslední zdejší slonice Bala se v neděli v ranních hodinách vydala na přibližně 1700 kilometrů dlouhou cestu do svého nového domova v zařízení Skanda Vale ve Walesu ve Velké Británii.

Tam na ni čekají travnaté výběhy a procházky v přilehlých lesích. Především ale možnost sociálního kontaktu se starší slonicí Valli, která stejně jako Bala v současnosti žije bez společníka vlastního druhu.

Na samotný transport se Bala připravovala několik měsíců. .Chovatelé ji pomocí pozitivní motivace postupně zvykali na cvičný přepravní kontejner, učili ji do něj dobrovolně vstupovat a trávit v jeho prostoru stále delší dobu.

„Bala je velmi citlivá a na vše nové si potřebuje zvykat postupně, proto chovatelé přípravě věnovali několik měsíců každodenního tréninku. Díky tomu dnes nastoupila do transportního kontejneru poměrně klidně a bez větších komplikací. Věříme, že pro ni bude celá cesta bezproblémová a že ji zvládne co nejklidněji a s co nejmenším stresem,“ říká zoolog Luboš Melichar.

Z liberecké zoo odjela slonice Bala. (30. srpna 2026)
Z liberecké zoo odjela slonice Bala. (30. srpna 2026)
Z liberecké zoo odjela slonice Bala. (30. srpna 2026)
Z liberecké zoo odjela slonice Bala. (30. srpna 2026)
16 fotografií

Balu čeká přibližně třicetihodinová cesta po zemi, během které ji doprovázejí její chovatelé a hlavní zoolog Zoo Liberec. Ti s ní zůstanou ve Skanda Vale několik dní po příjezdu, aby jí usnadnili první dny v novém prostředí a zároveň místnímu týmu předali všechny důležité informace a zkušenosti z dlouholeté péče o ni.

Ve Skanda Vale už je na Balin příjezd vše připraveno. Po prvních dnech aklimatizace by se měla postupně seznámit s prostředím a jedním z jejích nových zážitků by měla být i procházka v okolních lesích, které tamní sloni pravidelně využívají.

Slonice Bala míří do Walesu. Liberecká zoo končí po 70 letech s chovem

Bala strávila v liberecké zahradě třináct let. Většinu této doby žila po boku slonice Rání, se kterou tvořily stabilní a harmonickou dvojici. Po jejím úhynu v roce 2021 zůstala Bala jediným slonem v zoo. Když Bala v roce 2013 do Liberce přišla, trápily ji chronické bolesti zad a také dlouhodobé problémy s hrudní končetinou.

Díky trpělivé každodenní péči zkušených chovatelů, pravidelnému cvičení a rehabilitaci se její zdravotní stav v průběhu let výrazně zlepšil a do nového domova nyní odjíždí v dobré fyzické kondici.

„Děkuji zoologům a chovatelům za péči a léta strávená s Balou. Vím, že ani pro ně není její odchod lehký. Návštěvníky zahrady prosím o pochopení. Ti, kteří viděli nebo ještě uvidí záběry z míst, kde najde Bala nový domov, jí určitě přejí další roky ve zdraví v krásném přírodním prostředí,“ říká Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch Libereckého kraje.

Konec sedmdesátileté tradice

Odchodem Baly se zároveň uzavírá více než sedmdesátiletá kapitola chovu slonů v Liberci. Pavilon nyní čeká důkladná technická prověrka, jejíž výsledky rozhodnou o jeho dalším osudu.

Teprve na základě posouzení technického stavu bude možné určit, zda bude nutné objekt vzhledem k jeho stavu zbourat, nebo zda jej bude možné efektivně rekonstruovat a dočasně využít jako návštěvnické centrum.

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Dlouhodobý plán rozvoje zoo ale počítá s tím, že celý prostor bude znovu sloužit především zvířatům. V horizontu několika let by zde měl vzniknout nový expoziční celek pro africké druhy, který přirozeně naváže na okolní expozice a vytvoří s nimi ucelenou část zahrady.

„Bala byla třináct let nedílnou součástí života zoo a loučení s ní pro nás není jednoduché. Zároveň ale víme, že její odchod je správným krokem, který jí dává možnost znovu žít v kontaktu s dalším slonem a v podmínkách odpovídajících jejím současným potřebám. Její přesun zároveň symbolicky uzavírá jednu významnou etapu historie naší zoo a otevírá prostor pro další rozvoj. Místo, které bylo více než sedmdesát let spojeno se slony, chceme v budoucnu znovu věnovat zvířatům a vytvořit zde moderní expoziční celek, který bude součástí postupné proměny celé zahrady,“ říká ředitel Zoo Liberec David Nejedlo.

21. dubna 2026
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